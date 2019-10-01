Месси игрок года? Почему премия ФИФА - профанация

Премия ФИФА всегда считалось престижной наградой для спортсменов. Эксперты разобрали итоги лучшего игрока сезона, по мнению ФИФА, прошедшие в итальянском "Ла Скала".

Зрители удивились неожиданному вручению награды за "Честную игру" главному тренеру "Лидса" Марсело Бьельсе. Причиной для вручения награды видимо стал поступок главы команды, где он попросил игроков специально пропустить мяч после fair play. Несмотря на то, что игра стоила клубу выхода в премьер-лигу, зал был в восторге от такой награды.

Много эмоций вызвала история Силвиа Грекко и болельщицы бразильского клуба "Палмейрас", которая пришла с незрячим сыном. На сцене также выступала известная футболистка Меган Рапино с очередной громкой речью о проблемах мирового спорта.

Немного позже глава ФИФА Джанни Инфантино выступил с объявлением лучшего игрока года. Золотой мяч получил Лионель Месси. Специалисты удивились такому решению ФИФА, поскольку многие считали, что аргентинский футболист не показывал достойных результатов в прошлом сезоне.

Эксперты отмечают, что "Барселона" не показывала тогда настолько хороших результатов, а прошлой Лиге чемпионов и вовсе крупно проиграла от "Ливерпуля".

Во время Кубка Америки Лионель Месси также выступил неудачно. Сборная по понятным причинам не смогла пройти дальше, а аргентинского футболиста удалили с поля. После этого Лео не пришел на церемонию награждения, обвинив правительство КОНМЕБОЛ в коррупционной деятельности.

Криштиану Роналду также не приехал на церемонию награждения из-за ситуации в чемпионской лиге. Эксперты надеялись на возможные награды Салаха, отлично проявившего себя в английском чемпионате и лиге чемпионов. Однако, выступление футболиста за сборную оказалось провалом.

Отсюда получается, что оценка ФИФА исходила из неудач футболистов и прошлых заслуг аргентинского футболиста. Эксперты посчитали такое оценивание настоящей профанацией и сравнили систему выставления оценок с компьютерной игрой.

После выхода Виргила ван Дейка, который был лучшим игроком сезона 18/19 по мнению УЕФА, публика была спокойна. Многие считают, что голландскому футболисту присвоили популярность журналисты.

Специалисты сравнили этот случай с инцидентом Рибери. Тогда французский нападающий назвал Лионеля Месси главной проблемой для своей профессиональной деятельности.

По словам ван Дейка, он доволен результатами мероприятия. По крайне мере голландский футболист голосовал за Лионеля Месси. Тем не менее, эксперты ожидают от ван Дейка больших результатов и возможно получения Золотого мяча в текущем сезона.

Фото: sportzbusiness.com