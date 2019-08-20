Пищевые источники калия

Калий является одним из важнейших минералов, необходимых для поддержания хорошего здоровья в любом возрасте и на каждом этапе жизни. Калий - это разновидность электролита - вещества, которое может распадаться на заряженные атомы, называемые ионами, для облегчения электрических передач, необходимых для связи клеток друг с другом. Человеческое тело нуждается в калии, чтобы облегчить нормальное движение мышц, регулировать кровяное давление, а также управлять прохождением жидкостей и других минералов в и из клеток. Некоторые исследования показывают, что сбалансированное потребление калия может также помочь снизить риск остеопороза, инсультов и образования камней в почках.

Рекомендуемая ежедневная доза калия составляет 4700 мг для подростков и взрослых в возрасте от 14 лет и старше. Женщинам, кормящим грудью, нужно немного больше - около 5100 мг в день.

Что происходит при недостатке калия?

Недостаток калия может иметь серьезные последствия для здоровья. Хронически низкий уровень калия может привести к заболеванию, которое называется гипокалиемия. Люди с гипокалиемией могут испытывать такие симптомы, как нарушение сердечного ритма, высокое кровяное давление и мышечная слабость.

Хотя гипокалиемия может коснуться любого, чаще всего она встречается у людей, которые:

Принимают диуретики для лечения высокого кровяного давления или сердечной недостаточности.

Принимают много слабительных

Злоупотребляют алкоголем

Страдают анорексией или булимией

Имеют заболевания или расстройства, затрагивающие почки или надпочечники

Страдают продолжительной рвотой и диареей.

Продукты с высоким содержанием калия

Растительные продукты являются отличными источниками калия. Один из лучших способов удовлетворить ежедневный целевой уровень потребления калия - это употреблять следующие продукты:

Бананы:422 мг калия на один средний банан

Картофель:926 мг на среднюю картошку (включая кожуру)

Апельсиновый сок:372 мг на стакан

Чернослив:637 мг на ½ стакана

Изюм:598 мг на ½ стакана

Шпинат:420 мг на ½ стакана (приготовленного)

Семена подсолнечника:241 мг на порцию (30 г)

Другие источники этого поистине незаменимого минерала включают сладкий картофель, апельсины, помидоры и томатный сок. Но самым лучшим источником калия являются бананы. Но, если свежие бананы недолговечны и портятся достаточно быстро, то такой вариант, как банановые чипсы может стать наилучшей альтернативой. Сухофрукты, орехи и различные смеси также являются потрясающими источниками калия. Более того, эти продукты легко могут уместиться в сумочку и стать идеальным перекусом в течение дня.