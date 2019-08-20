Пищевые источники калия

Калий является одним из важнейших минералов, необходимых для поддержания хорошего здоровья в любом возрасте и на каждом этапе жизни. Калий - это разновидность электролита - вещества, которое может распадаться на заряженные атомы, называемые ионами, для облегчения электрических передач, необходимых для связи клеток друг с другом. Человеческое тело нуждается в калии, чтобы облегчить нормальное движение мышц, регулировать кровяное давление, а также управлять прохождением жидкостей и других минералов в и из клеток. Некоторые исследования показывают, что сбалансированное потребление калия может также помочь снизить риск остеопороза, инсультов и образования камней в почках.
Рекомендуемая ежедневная доза калия составляет 4700 мг для подростков и взрослых в возрасте от 14 лет и старше. Женщинам, кормящим грудью, нужно немного больше - около 5100 мг в день.
Недостаток калия может иметь серьезные последствия для здоровья. Хронически низкий уровень калия может привести к заболеванию, которое называется гипокалиемия. Люди с гипокалиемией могут испытывать такие симптомы, как нарушение сердечного ритма, высокое кровяное давление и мышечная слабость.
Хотя гипокалиемия может коснуться любого, чаще всего она встречается у людей, которые:
Растительные продукты являются отличными источниками калия. Один из лучших способов удовлетворить ежедневный целевой уровень потребления калия - это употреблять следующие продукты:
Другие источники этого поистине незаменимого минерала включают сладкий картофель, апельсины, помидоры и томатный сок. Но самым лучшим источником калия являются бананы. Но, если свежие бананы недолговечны и портятся достаточно быстро, то такой вариант, как банановые чипсы может стать наилучшей альтернативой. Сухофрукты, орехи и различные смеси также являются потрясающими источниками калия. Более того, эти продукты легко могут уместиться в сумочку и стать идеальным перекусом в течение дня.
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