Прыжки на батуте: история олимпийского вида спорта

Некоторым может показаться странным, что детская забава была включена в программу Олимпийских игр. Однако профессиональные прыжки на батуте требуют максимальной концентрации, ловкости и прекрасной физической подготовки. Во время соревнований участники исполняют на батутах трюки различной сложности. Вид спорта включает в себя четыре самостоятельных дисциплины. В данной статье мы подробнее расскажем об истории возникновения данного вида спорта и его особенностях.

Как появилась и развивалась данная спортивная дисциплина?

Началом становления прыжков на батуте как отдельного вида спорта являются цирковые выступления, когда акробаты выполняли на батутах различные комбинации. Спустя некоторое время батуты перестали использоваться лишь как средство развлечения публики. Например, их использовали авиалетчики, а затем и космонавты, чтобы тренировать вестибулярный аппарат. Во второй половине двадцатого века прыжки на батуте начали рассматриваться как полноценное спортивное состязание. В тысяча девятьсот пятьдесят восьмом году была проведен первый национальный чемпионат, местом его проведения служила Великобритания. Вскоре, спустя шесть лет, состоялся и первый мировой чемпионат. А в тысяча девятьсот девяносто седьмом году прыжки на батуте оказались в списке прочих летних олимпийских состязаний.

Одиночные упражнения

Данная дисциплина позволяет спортсмену в одиночку проделывать на батуте упражнения, каждое из которых из десяти элементов. Элементы могут исполняться в произвольном порядке. Основными правилами выступления являются следующие: прыжки должны быть ритмичными и высокими, только во время оных выполняются акробатические элементы, которые, в свою очередь, должны отличаться максимальным разнообразием и хорошей координацией.

Акробатическая дорожка

Она представляет из себя совокупную последовательность очень быстрых и ритмичных прыжков с ног на руки и наоборот. Длительность дорожки составляет примерно шесть секунд, а ее протяженность - около двадцати пяти метров. В конце пути спортсмена ожидает приземление на гимнастический мат.

Синхронные упражнения

В данной дисциплине принимают участие два спортсмена. Вся их суть заключается в том, чтобы выполнить элементы в одно и то же время с максимальной похожестью.

Двойной минитрамп

Спортсмену необходимо наскочить на снаряд, проделать элемент упражнения и далее приземлиться на мат. Довольно сложная дисциплина, требующая определенной сноровки.

Кроме Олимпийских игр прыжки на батуте задействованы в ежегодном чемпионате мира по прыжкам, а также в чемпионате Европы.