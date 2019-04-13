Польза упражнения "планка" и его влияние на организм

В фитнесе особую популярность набрали весовые упражнения. Подобные упражнения эффективны и достаточно легки в исполнении. Одно из самых популярных упражнений — "планка". Это упражнение никогда не выйдет из моды за счет своей эффективности.

Большого количества времени на её исполнение не требуется, а результат вас удивит уже спустя месяц регулярного выполнения. Многие тренеры включают в свои программы тренировок это чудо-упражнение, но не объясняют должным образом то, как, помимо похудения, "планка" влияет на состояние организма. Опишем основные её преимущества.

Планка и тонус мышц

"Планка" является идеальным способом задействовать многие группы мышц. Работают

ягодицы , отвечающие за осанку,

, отвечающие за осанку, прямая мышца живота , отвечающая за рельеф,

, отвечающая за рельеф, и косые мышцы живота, которые отвечают за подвижность туловища.

Также задействованы

поперечные мышцы живота, отвечающие за подъем тяжелых предметов.

Укрепление мышц и профилактика

"Планка" способствует наращиванию мышечной массы, а также позволяет следить за тем, чтобы не перегружались

позвоночник

и бедра.

Регулярное выполнение упражнения обеспечит вам

крепкие мышцы

и поддержку спины.

Похудение с упражнением "Планка"

"Планка" считается отличным способом похудеть. Даже при низкой активности в течение дня упражнение поможет сжечь большое количество калорий. Ежедневное выполнение дома упражнения обеспечит вам хороший метаболизм. Оптимальное время - от 1 до 10 минут.

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Осанка

С помощью "планки" можно гораздо улучшить свою осанку. Это даст множество плюсов, ведь правильная осанка поддерживает кости в нужном положении. Мышцы всегда будут в тонусе, а суставы станут крепче.

Координация

Если вы не способны удерживать равновесие на одной ноге больше 10 секунд, то это объясняется не только усталостью, но и слабыми мышцами живота. Исправить это можно регулярным выполнением "планки".

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Гибкость

Огромное преимущество "планки" — это способность укреплять и растягивать все задние мышцы, то есть

лопатки,

плечи

и ключицы.

Благодаря этому наше тело становится более гибким. "Боковая планка" способна разработать еще и косые мышцы, давая организму дополнительное преимущество.

Влияние "Планки" на нервную систему

При выполнении "планки" происходит влияние на нервную систему, улучшается настроение. Происходит это благодаря растяжению мышц. Особенно полезно упражнение для людей с сидячей работой. Из-за нахождения в одном положении мышцы тела напрягаются, вызывая дискомфорт и чувство зажатости. "Планка" может вам избежать этих проблем. Главное правило — регулярно и правильно выполнять упражнение.

Почему нельзя похудеть в одной части тела?

Для начала, найдите программу тренировок на месяц. Начинать неподготовленному человеку стоит с 20 секунд в день. На тридцатый день вы и не заметите, как будете выдерживать 300 секунд упражнения.

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