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Автор Сергей Королев

Пять вещей, в которых нельзя заниматься спортом

Спорт

Собираетесь начать посещать спортивный или тренажерный зал? Начните подготовку к этому еще дома, тщательно подобрав одежду и обувь, в которых вам предстоит заниматься. Ведь неверно подобранная одежда и обувь не только не даст сосредоточиться на спортивном процессе, но и может стать причиной получения вами травмы. Вашему вниманию пять вещей, в которых нельзя заниматься спортом.

Пять вещей, в которых нельзя заниматься спортом

В какой одежде нельзя заниматься спортом

Вещи из 100% хлопка

Не нужно заниматься в тренажерном зале спортом в вещах, состав которых состоит из 100 % хлопка. Он очень хорошо впитывает влагу, после тренировки создается эффект, как будто вы только вышли из сауны в мокром полотенце. Также не рекомендуется использовать для занятий синтетические вещи. Известно, что многие ткани из синтетики не пропускают влагу, не дышат, чем создают определенные неудобства занимающемуся. Не забывайте и о том, что мокрая среда отлично развивает всевозможные бактерии, поэтому, используйте при занятиях спортом только ту одежду, которая для этого предназначена.

Украшения

Придя на тренировку в спортивный зал или бассейн, оставьте в раздевалке или дома

  • цепочки,
  • серьги,
  • колье,
  • любые другие украшения.

Они могут не только помешать вам концентрироваться на спортивном процессе, но и стать причиной получения травмы. Многие не рискуют по этой же причине носить в тренажерку даже перстни и обручальные кольца. Поднимая штангу, можно ее весом деформировать тонкий металл обручального кольца и повредить его.

Старые кроссовки 

Они могут также стать причиной получения травмы или натертостей на ногах. Старая спортивная обувь со временем перестает выполнять свою главную функцию - способность амортизации, поэтому лучше одевать кроссовки, которые защитят вас от натираний. Новые кроссовки должны быть

  • удобными,
  • нигде не жать,
  • не иметь скользкую подошву.

Слишком тесные вещи 

Одежда, не соответствующая вашему размеру, будет сковывать движения во время занятий спортом, что будет сильно вас напрягать и раздражать. Поэтому, покупая комплект спортивной формы,

  • тщательно ее примерьте,
  • поприседайте,
  • поднимите руки вверх
  • и разведите их в стороны.

Она должна свободно на вас сидеть, не создавая никаких препятствий. При покупке обращайте внимание не на красоту и модность спортивной формы (особенно это касается девушек), а на ее удобство и размер, который должен соответствовать вашему.

Лифы с косточками 

Женщинам следует обратить свое внимание на лифы. Которые с косточками, очень неудобны и при занятиях спортом могут нанести вашему бюсту повреждение. Также не рекомендуется заниматься и без бюстгальтера, чтобы не обвисала грудь. Специалисты советуют отдать предпочтение специальным спортивным лифам, которые выпускаются производителями специально для тренировочного процесса.

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