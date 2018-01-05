Почему вас царапает кошка

Кошка у нас ассоциируется с ласковым мурлыканьем, с этакой живой мягкой игрушкой, которую так и хочется взять на ручки, потискать, погладить. Именно такого поведения мы от кошки и ждем — чтобы она ласкалась, мурчала, терлась о ноги.

Но иногда кошка ведет себя совсем наоборот — бросается на ноги, кусается, царапается, норовит вцепиться в протянутую руку. Причем делает это не из ненависти, а исключительно из озорства. Такое поведение называется "игровой агрессией", и иногда в таком поведении своего питомца виноваты сами хозяева.

Собственно, многим, особенно молодым животным, свойственно проявлять здоровую агрессию в играх со сверстниками — это залог их будущих охотничьих успехов и тренировка перед боями за самку.

Мы иной раз весело смеемся, когда видим котят, активно валяющих и кусающих друг друга. Но вот когда котенок начинает и нас вовлекать в такие жесткие игры, возмущаемся, кричим на него и отбиваемся, как можем, вместо того, чтобы постараться грамотно устранить причину такого поведения.

В играх с собратьями, даже самых яростных с виду, всегда есть определенный предел, который котенок не переступит — или вмешается мать, или партнер даст ему понять, что он переборщил.

Но по-человечески котенок не понимает, поэтому ругаться и возмущаться, взывая к его совести, бесполезно. Все равно он будет продолжать "охотиться" на ваши ноги, пока вы ему не объясните недозволенность такого поведения способом, доступным его разумению.

Самый простой — устранить возможные причины игровой агрессии, и не давать кошке повода проявлять ее вновь. Причин может быть несколько. Например, многие хозяева сами провоцируют кошку, начиная с ней достаточно жесткую игру руками — с применением толчков, повалов и так далее.

Если вы часто играете с кошкой, в качестве "игрушки" используя собственную руку или ногу, то ее сознании формируется понимание того, что хозяин — большая мягкая игрушка, которую очень удобно грызть, кусать и вообще использовать по собственному усмотрению.

Кроме того, рука человека, которая наносит, даже в игре, удары, вынуждающие кошку или искать спасения в бегстве, или активно защищаться, начинает ей восприниматься как источник опасности, который при любом удобном случае необходимо атаковать.

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Поэтому, исключив такие игры, вы не сформируете у кошки страх перед человеческими руками, а, следовательно, она не будет с подозрением относиться к любой вашей попытке ее приласкать.

Фото: AP

Другой ошибкой в общении с кошками, особенно незнакомыми, является переступание запретной черты личного пространства и незнание особенностей поведения кошек.

Например, многие люди, приходя в гости, сразу же хватают кошку, лезут к ней с нежностями. Человек, наклонившийся над кошкой, особенно, если он делает резкие движения и пристально смотрит ей в глаза, является, на кошкин взгляд, источником опасности.

Да и напряженное противостояние "глаза в глаза", сопровождаемое резкими движениями является для кошки вызовом на бой, который она принимает, иной раз вынужденно. Причем, такое отношение со стороны хозяина также может быть истолковано, как желание выяснить отношение. Поэтому, чтобы не провоцировать атаку, не стоит резко хватать кошку, или упорно гипнотизировать ее взглядом, даже самым нежным. Ваши чувства могут быть истолкованы неверно.

Третьей причиной может быть банальная нехватка движения и игр. Если хозяевам неохота или некогда играть с котенком, мастерить или покупать ему игрушки, когтеточки, "деревья" для лазания, то ничего удивительного, если он в один прекрасный момент заставить таки обратить на себя внимание — начнет охотиться на незащищенные ноги хозяев, нападать из-за угла и искать себе прочие подобные развлечения.

При таком положении вещей следует подменить котенку забаву — твердо, но не грубо. Например, если ваш кот нацелился напасть на вас из засады, просто предложите ему поиграть с игрушкой, отвлекая внимание от ног. Кот с удовольствием переключиться на игрушку. И не надо до этого доводить — играйте с питомцем в активные игры, развлекайте его, чтобы у него не оставалось времени и желания заниматься недозволенными забавами.

Очень часто игровая агрессия встречается у котят, которые рано отняты от матери и не успели самостоятельно перейти с материнского молока на твердую пищу. У таких котят сильнее выражен охотничий инстинкт, а, кроме того, их поведение не корректировалось мамой-кошкой.

Котенок, рано отлученный от матери, может требовать к себе повышенного внимания и в более взрослом возрасте — например, немедленно исполнения своих желаний. Если же хозяин не отвечает сразу же на просьбы покормить или приласкать, то реакция котенка может быть очень резкой и агрессивной. Происходит это потому, что котенок в такой ситуации испытывает стресс, естественное снятие которого происходит через всплеск агрессии.

Не стоит брать слишком маленьких котят. А уж если так сложилось, то всегда нужно помнить, что котенок, как любой малыш, требует повышенного внимания, чуткости и терпения. Если же упустить время и уделять недостаточно внимания воспитанию, то ужиться в одном доме будет непросто. И потом, имея на руках агрессивное животное, хозяева будут винить его в плохом характере и неуживчивости, ругая себя за неправильный выбор питомца, хотя виноваты в подобном положении вещей большей частью они сами.