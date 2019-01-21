"До захода солнца": началась массовая рассылка угроз взрывами

В Магнитогорске и по всей стране распространяется скриншот угроз — россиян пугают массовыми взрывами "после захода солнца". В рассылке, начавшей свое шествие по чатам WhatsApp и соцсетям некто собрал воедино слухи о взрыве в Магнитогорске и пугает россиян заложенными в общественных местах бомбами.

"Власти неспособны контролировать безопасность населения. Мы предупреждали, что в доме бомба, но властям было до лампочки. Так же с маршруткой, они не приняли сигнал. Теперь отправляем вам предупреждение в электронном виде",- пугает аноним, хотя даже самые оппозиционные эксперты опровергают теракт в маршрутке.

В управлении ФСБ по Челябинской области СМИ заявили, что по данной паник-рассылке уже "проводится проверка в соответствии алгоритмами" — идет проверка учреждений, кроме того разыскиваются авторы угроз и источники вброса.

"Осторожность, осторожностью, но панике поддаваться не стоит. Подобные информационные атаки с большой долей вероятности исходят из соседнего государства, как и массовые анонимные звонки с лжеминированием муниципальных предприятий и торговых центров",- пишут авторы телеграм-агрегатора "Силовики".

"Использование скриншотов добавляет «достоверности» вбросу и затрудняет его автоматическое выявление",- ранее объясняли эксперты.

"Паника из-за опасности теракта выгодна радикальным группировкам. В такой ситуации экстремистам даже необязательно переходить к реальным действиям, иногда достаточно имитации угрозы. Человеком овладевает страх, возрастает состояние психоза, невротические состояния. И состояние такого страха, естественно, выгодно тем, кто придерживается террористических методов",- сообщал "Коммерсант FM" главный аналитик Национального антитеррористического фонда Олег Нечипоренко.

"Авторы этой рассылки — либо провокаторы школьно-студенческого возраста, либо украинцы (вспомните, как они вбрасывают и усиленно раскачивают любые панические слухи), либо посетители какого-то анонимного имиджборда. Видно же, что писали провокаторы — по выражениям, по страшилкам, которые бьют по всем болезненным местам у паникеров. Тут и слухи про два подрыва, и попытка вызвать страх за родных, и перечисление общественных мест. Короче, классика — как "Зимней виншей", затопленным Крымском или "18 террористами, которые едут взывать города" (не удивимся, если и этот слух сейчас вернется из небытия)",- считают эксперты.

Они также отмечают, что из-за неуказанного (специально) города в письмах и на скриншоте, эта рассылка уже "огненной волной пошла по мессенджерам" — ее рассылают в чатах родителей, таксистов, жителей домов, коллеги друг другу.

"Понятно, что каждый хочет первым предупредить родных, знакомых, свой школьный чат или жителей своего дома — и рассылает страшилку. Но этим человек помогает провокаторам нагнать страх. Ну разослали вы родным, близким, друзьям, в чаты — и что? Будете со страхом ждать захода солнца? Терзать полицию, чтобы проверила ваш дом, отвлекая их силы? Замените собой ФСБ? Или просто причитать "как страшно жить", "нас не спасут"? Так этого от вас и ждут авторы рассылки",- добавляют они.

Напомним, что еще в 2014 году в разгар эпидемии особо тяжелого гриппа по мессенджерам и соцсетям обсуждалось откровенно нелепое сообщение о том, что люди скончались от… чумы и после похорон их останки сжигают, а власти это скрывают. В 2013 же году россияне со ссылкой на "брата из ФСБ" и "друга из Минобороны" убеждали друг друга — "после зимней сочинской Олимпиады начнется война" или "на выходных нас взорвут". Также в тот год соцсети атаковали сообщения о распылении с вертолетов медикаментов, которые якобы способны предотвратить массовое заболевание менингитом и легочной чумой.

"Одно из главных условий для распространения слухов — это готовность людей верить им. Какие страхи характеризуют население сегодняшней России? Страх перед терактами, заболеваниями, природными и техногенными катастрофами",- рассказывал "Коммерсанту" завотделением медицинской психологии научного центра психического здоровья Сергей Ениколопов.

"Плюс к этому — полная готовность населения к тому, что нам обязательно соврут, скроют и надеяться можно только на "свои источники". Если кем-то распространяются слухи, что вот-вот произойдет финансовая катастрофа, то эти слухи сразу лягут на подготовленную почву — мы все пережили дефолт 1998 года. Если про взрыв АЭС — все вспоминают Чернобыль и молчание ЦК КПСС",- пояснял он.

"Классическая самоподдерживающаяся паника. Кто-то запускает слух, который как грипп моментально распространяется из интернета в мессенджеры и дальше по телефонам, на лавочке, по SMS. Россияне уже сталкивались с такими паник-слухами, причем много раз. Например, это "та же история с гречкой, а раньше — с солью, когда люди закупались мешками этого продукта",- ранее рассказывал психолог Игорь Хорь.

"Были же слухи новый "теракт в форме звезды в метро", "кавказцы поделили Москву по секторам и будут резать русских", "облако радиации идет на город после аварии на АЭС",- рассказывает он. "И ведь никто не хочет признать, что он — лох, который повелся на очередную интернет-провокацию, а со звериной серьезностью и паникой рассылает дальше эти слухи",- добавил он.

"В Магнитогорске и по всей стране участились случаи анонимной рассылки сообщений в виде спама, главная цель которых - дестабилизировать обстановку и посеять панику среди жителей. Все службы оперативно реагируют, проверяют и отрабатывают каждое сообщение. Просим горожан не поддаваться на провокации и не паниковать." - обратилась к местным жителям администрация Магнитогорска.