Государство тряхнет старину

В мире, где все относительно, все познается в сравнении. Чтобы найти ответы на вопросы, стоит ли повышать пенсионный возраст, достаточно взглянуть, где пенсионерам обеспечена наибольшая поддержка государства.

Фото: Fotodom. ru

Сегодня на планете проживают 600 миллионов людей в возрасте старше 65 лет. По прогнозу Всемирного банка, к 2050 году их количество достигнет 2,1 миллиарда. Тем самым пенсионное обеспечение станет одним из самых острых социальных вопросов ближайших десятилетий.

Стремительное старение населения, мировой экономический кризис и прочие "прелести" жизни обусловили тенденцию к проведению пенсионных реформ. На рубеже 2015-2016 годов пенсионный возраст в разных странах мира начали повышать.

Наиболее резво повышение возрастной планки до 69-летнего порога планируется в США. Там нет единого срока, когда гражданин должен в обязательном порядке оформлять пенсию. Американец принимает решение об оформлении пенсии по своим возможностям, но не раньше 62 лет. Чаще всего на пенсию американцы выходят по достижению 67 лет.

Возраст выхода на пенсию в разных странах, а также ее размер везде разный. Более того, это не раз и навсегда установленный срок, а живой процесс.

На настоящий момент самые ранние выплаты пенсий в странах бывшего СССР, где женщины выходят на пенсию в 55 лет, а мужчины — в 60. Например, в Турции, с аналогичными показателями, законодатели уже задумались над тем, чтобы женщины могли рассчитывать на выплаты пенсий по достижении ими 56 лет.

С странах СНГ такие же тенденции. В 2018 году Казахстан планирует уравнять пенсионный возраст у мужчин и женщин, которые выйдут на пенсию по достижению 63 лет. На Украине повышение пенсионного возраста для женщин до 60 лет должно законодательно оформиться к 2021 году.

Во Франции, видимо, припомнив лозунг своей революции, уравняли женщин и мужчин, отправляя мадам и мусью на пенсию в 60 лет. Впрочем галльский петух клюнул деятелей законотворчества в соседних Германии и Дании, которые предписали своим пенсионерам обоего пола оформлять пенсию не ранее 67 лет.

Пять лет назад в Германии провели опрос, согласно которому каждый второй немец выразил желание выйти на пенсию до 60 лет. Наблюдалась отчетливая разница в пожеланиях между жителями северной Германии и южной, а также между лицами разного возраста. Южане выразили желание дольше работать, а больше пятой части опрошенных людей в возрастной группе от 30 до 39 лет поспешили бы на заслуженный отдых уже в 50-54 года. Что почти в два раза ниже возраста, указанного остальными опрошенными.

Исключительно из любви к статистике упомянем, что позже всех в Европе становятся пенсионерами граждане Албании. Местные мужчины выходят на пенсию в 69,5 года, а женщины — в 64,5. Скоро албанцев догонят и перегонят британские и польские пенсионеры, которые будут выходить на заслуженный отдых с 67 лет.

Жители и жительницы Страны восходящего солнца начинают получать пенсию в 65 лет, хотя выплаты начинаются с момента подачи заявления. Чем больше возраст при подаче заявления, тем выше пенсия: 70 процентов — в 60 лет, 100 процентов — в 65 лет, 142 процента — в 70 лет.

В нашей реальной жизни эти цифры не играют значительной роли. Выплаты пенсий зависят от используемых для аккумулирования денежных средств систем. Главным показателем служит тут не пенсионный возраст, а размер получаемых пенсий.

Вначале напомним, что денежные средства могут начисляться по индивидуально-накопительному плану, в соответствии с распределительной системой на основе налогов (пенсионных) и на основании общих налоговых поступлений.

Средний размер пенсий в Российской Федерации один из самых низких — 14 075 рублей. Если брать этот размер для удобства сравнения с европейскими государствами — он составляет сегодня 190,83 евро. Еще более низкие пенсии не только на Украине (самая высокая пенсия в Киеве — 2408 гривен, или 77,74 евро, а средняя — 1828,33 гривен, или 59 евро), но и в Болгарии (125 евро) и Румынии (175 евро).

Самыми высокими пенсиями могут похвастаться пенсионеры из Люксембурга (3000 евро; пенсионный возраст для мужчин и женщин — 60 лет), Дании (2800 евро; 67 лет), Австрии (2000 евро; для мужчин — 65, для женщин — 60 лет), Финляндии (1900 евро), Норвегии (1760 евро), Германии (1270 евро), Италии (1250 евро), Франции (1200 евро), Словении (1000 евро).

Кстати, рубеж в тысячу евро получают в среднем пенсионеры в США. У других стран еврозоны пенсии не такие впечатляющие, но в сравнении с нами и они выглядят достойно. В частности, в Испании (908 евро), в Греции (586 евро), в Португалии и Чехии — по 500 евро на пенсионера.

Существует следующий показатель — Глобальный пенсионный индекс Natixis Global Asset Management, в котором учтены 18 показателей, объединенных в четыре группы: материальное благополучие пенсионеров; доступ к финансовым услугам, позволяющим сохранить капитал и максимизировать пенсионный доход; медицинские услуги; качество жизни (безопасность и экологичность окружающей среды). Все показатели оцениваются от 0 до 100 процентов.

В соответствии с этим индексом, лидируют Норвегия (86 процентов) и Швейцария (82 процента). Россия — на 40-м (45 процентов) месте из 43-х в списке, а по возможности сберегать и увеличивать пенсионный капитал — на последнем с 41 процентом из-за низкого качества госуправления. Улучшилось материальное благополучие — 47 процентов (35-е место), по сравнению с прошлогодним показателем — 52 процента. И подрос показатель качества жизни — с 54 до 58 процентов. Это объяснили тем, что россияне стали ощущать себя более счастливыми.

Читайте также:

Пенсионная реформа: "Если хилый — сразу в гроб"?

"Майский указ" Путина реализуют на пенсионные деньги

В России можно не повышать пенсионный возраст. Это реально?

← Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook