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Автор Игорь Буккер

Секретная миссия англичан: как убивали Вильгельма II

Общество » Наследие

Сто лет назад секретный рейд британской эскадрильи бомбардировщиков едва не покончил с германским кайзером. В ту эпоху на государственном уровне вроде бы не занимались еще терроризмом.

Англичане убили негра, а Вильгельма не замочили. 387968.jpeg
Вильгельм II

Какой могла быть наша история, если бы удалось убить непопулярного в народе Вильгельма II и сделать из него мученика? Если убийство эрцгерцога Франца Фердинанда, который даже не был главой государства, привела к развязыванию Первой мировой войны, чем могла бы окончиться ликвидация кайзера Германии?

Казалось бы, зачем писать про историю столетней давности, цели которой так и не удалось достичь ее организаторам? Конечно, человек лишь предполагает, а располагает Всевышний. Но удивительно, как могла бы повернуться мировая история, если бы британцам удалось убить кайзера Вильгельма II. И потом, всегда интересно совать свой нос в тайны мировой закулисы.

В Великобритании на днях вышла в свет книга военного историка, полковника в отставке британской разведки Джона Хьюза-Уилсона "Рассвет кайзера. Нарассказанная история секретной миссии Великобритании с целью убийства кайзера в 1918 году" (The Kaiser's Dawn: the untold story of Britain's secret mission to murder the Kaiser in 1918' by John Hughes-Wilson).

На целое столетие не только праздная публика, но и серьезные историки были лишены этой потрясающей сверхсекретной информации. Доказательства, по большей части из не опубликованных до сих пор документов, обнаружены в архивах музея Королевских военно-воздушных сил (Royal Air Force Museum, RAF Museum London) и в одном из частных архивов во Франции.

Согласно этим документам, эскадрилья из 12 английских бомбардировщиков вылетела с аэродрома вблизи Булони, чтобы сбросить бомбы на французский замок, который, по разведданным, использовался кайзером в качестве его резиденции во время пребывания на Западном фронте.

В самом полном виде данная история, частично представленная в недавно опубликованной книге, началась в конце марта 1918 года, когда кайзеровская армия начала череду крупных наступлений против стран Антанты.

Напомним, к тому времени от престола отрекся царь Николай II, и французы с англичанами не просто лишились мощного союзника, но и получили ряд сокрушительных ударов по своим фронтам, где до этого благодаря русской удали была тишь да благодать. Вспомните, роман Ремарка "На Западном фронте без перемен"!

Несмотря на успешное наступление некоторые немецкие солдаты все же попадали в плен. На допросах часть военнопленных призналась, что кайзер Вилли периодически навещает замок в окрестностях небольшой французской деревушки Трелон (Trelon), в пяти километрах от бельгийской границы.

По случайности один из устных переводчиков разведывательного отдела при штабе знаменитого французского генерала Филиппа Петена (Philippe Pétain) оказался владельцем упомянутого замка. В середине апреля 1918 года ему было поручено более дотошно допросить немецкого военнопленного и, используя знание местности, проверить достоверность его показаний.

В мае-месяце и, предположительно, в присутствии британских контрразведчиков немецкого военнопленного допрашивал французский офицер Фредерик де Мерод (Frédéric de Merode). Начальство приняло решение "в принципе" бомбить замок. У владельца замка Де Мероде французские военные испросили разрешение разбомбить его родовое гнездо. Из патриотических побуждений тот согласился.

Судя по немецким источникам, кайзер оставался в этом замке минимум три или четыре раза: с 21 марта по 2 апреля, с 5 апреля по 15 апреля, с середины мая до 1 июня и, возможно, с 26 апреля по 1 мая.

В нейтральной Голландии сотрудники британской разведки в Амстердаме часто общались с подпольной шпионской сетью в оккупированной немцами Бельгии и северной Франции под названием La Dame Blanche ("Белая дама"). Известно, что у "Белой дамочки" были свои агенты в районе Трелона, поэтому вполне вероятно, что дальнейшая информация о передвижениях кайзера была передана (через Амстердам) в штаб британской разведки в Лондоне. Поскольку всегда происходила задержка по времени, поэтому любая шпионская информация слегка устаревала.

Пока союзники по Антанте выясняли точное местонахождение кайзера, и, более того, осознав, что он находится в зоне действия их стратегической авиации, следовательно, подвержен бомбардировке, немцы успели перехватить инициативу и предпринять целый ряд удачных нападений на форпосты французов и англичан.

Во время так называемого "наступления Нивеля" (offensive Nivelle), мясорубки под командованием главнокомандующего французской армией под местечком Шемен де Дам (Chemin des Dames), в которой из 20 тысяч русских солдат погибли 5183 человека, немцы пленили 45 тысяч солдат и захватили 400 полевых орудий. Для стран Согласия это была подлинная катастрофа. В конце весны 1918 года Антанта боялась, что немцы даже могут победить в войне.

Без десяти десять утра в воскресенье, 2 июня, с аэродрома Руссевилль (Ruisseauville), неподалеку от Булонь-сюр-Мер (Boulogne-sur-Mer), взлетели 12 бомбардировщиков ВВС Великобритании, чтобы разбомбить резиденцию кайзера в Трелоне. Ими было сброшено дюжина 50-килограммовых бомб, общим весом более двух тонн.

Без ведома вездесующей британской разведки за 19 часов до авианалета кайзер Вильгельм, покинув упомянутый замок, отправился на фронт, чтобы поздравить своих генералов с одержанной победой.

Самое смешное состоит в том, что британские самолеты, сбрасывая бомбы со столь малой высоты 500 футов (152 метра), создали такой могучий дым, который помешал большинству следующих пилотов увидеть свою цель.

В этом были повинны не столько британские летчики-идиоты, сколько чад от горевших шин и бензобаков, припаркованных у французского замка автомашин. Пелена поднявшегося удушливого тумана сокрыла на время временную штаб-квартиру Вильгельма.

В наше циничное время можно разглагольствовать про убийство брата братом, но кто позволил отдать приказ о ликвидации Вильгельма, который приходился двоюродным братом (по материнской линии) английскому Георгу V (а также российской императрице Александре Федоровне)?

В планировании убийства главы другого государства следовало подозревать тогдашнего премьер-министра Великобритании Дэвида Ллойд Джорджа (David Lloyd George). Тем не менее, как пишет Independent, "нет доказательств того, что он это сделал, или даже о том, что он заранее знал об этом. Умышленная ликвидация главы вражеского государства было очень редким событием в истории".

Вроде бы даже сам сэр Уинстон Черчилль в свое время наложил вето на убийство фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера. Может быть, к крайним мерам руководство Британии подталкивали сами события, а именно — тогдашние неудачи стран Антанты на фронтах? А тут кстати последовала информация от разведки: кайзер может быть уничтожен в одном замке на территории Франции.

По мнению ведущих историков Первой мировой войны, в частности, профессора Джона Рёля (John Röhl) из Университета Сассекса, убийство Вильгельма Второго могло бы превратить прежде непопулярного кайзера в мученика и, "возможно, даже спасло бы монархию от краха сроком на полгода, предоставив побежденной нации элемент стабильности в угрожающей ей революционной ситуации".

Внук одного из летчиков королевских ВВС, участвующих в тогдашнем рейде, по имени Джон Уоттс (John Watts) полагает, что в архивах Великобритании и Франции, а возможно, и в самой Германии должно храниться гораздо больше документов об этой секретной миссии, нежели в его семейном архиве.

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Темы история терроризм Вильгельм II Великобритания Первая мировая война
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