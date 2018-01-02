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Автор Редакция рубрики "Общество"

Остерегайтесь воров-домушников

Общество » Семья

Что нужно знать о профессиональных ворах-домушниках, чтобы избежать потери имущества? Как преступники вскрывают замки в квартирах? Какими техническими средствами они пользуются?

Как работают воры-домушники. Как работают воры-домушники

Самый распространенный способ проникновения воров в жилище — это входная дверь. Преступник может подобрать ключ, вскрыть замок подручными средствами или просто грубо выломать саму дверь. Подбор ключей, отмычек и провороток требует подготовки. ﻿Вор может где-то приобретать эти инструменты или изготавливать их сам, тренируясь на определенных видах замков.

Что касается личности самих воров-домушников, то их можно охарактеризовать как закрытых людей, предпочитающих неприметную одежду; они стараются не показывать лицо, надевают парики, пользуются средствами камуфляжа.

Профессиональный вор обычно действует так: входит вместе с кем-то в подъезд жилого дома, просматривает замки и выбирает те, которые он может открыть своими заранее подготовленными отмычками. После этого он звонит в рядом расположенные квартиры, иногда залепляя жвачкой дверные глазки, чтобы соседи не наблюдали за его действиями.

Убедившись, что в квартире никого нет, вор проникает в помещение, стараясь все сделать за короткий промежуток времени — от пяти до пятнадцати минут, чтобы успеть до прихода хозяев или реакции сигнализации. К сожалению, однотипность дверей и замков только облегчает ему задачу при проникновении.

Иногда домушники вырезают часть двери, расположенную рядом с замком, вскрывая сам замок изнутри. Бывает, что грабители взламывают дверь, отжимая ее домкратом или выбивая косяк. Как правило, в таких случаях рядом все-таки бывают очевидцы, которые впоследствии помогают полицейским установить время проникновения в жилище.

Если вы, вернувшись домой, увидели, что у вас испорчена дверь в районе замка или часть замка валяется на полу, то, не поднимая шума, надо сначала дозвониться до соседей и попросить их вызвать полицию. Убедившись, что в квартире нет посторонних опасных лиц, следует аккуратно ее осмотреть. Бывают случаи, когда воры в спешке оставляют какие-то свои личные вещи.

Иногда потерпевшие впадают в шоковое состояние, понимая, что в их квартире находятся какие-то посторонние лица: они не могут сказать ни слова и просто молча выпускают их из квартиры. Но иногда люди сразу понимают, что произошло, и принимают активное участие в задержании преступников до прибытия сотрудников полиции.

До приезда следственно-оперативной группы и кинолога с собакой в квартире лучше ничего не делать, так как собаке потом будет проще взять след предполагаемого грабителя. Пострадавшему лучше как можно быстрее составить список похищенного, но все же не торопиться, так как в горячке можно упустить какие-то важные детали.

Необходимо хранить паспорта дорогостоящей техники, так как в них написаны серийные номера, по которым впоследствии можно будет идентифицировать пропавшую вещь, изъять ее у грабителя и вернуть владельцу.

Если были похищены ювелирные украшения, то желательно предоставить следователю фотографии, на которых есть украденные драгоценности. Это даст возможность быстрее найти вещь и облегчит сбор доказательной базы для привлечения похитителей к уголовной ответственности.

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Немаловажно фактором здесь является общение с соседями и участие в жизни дома. Если вы увидели в подъезде посторонних и подозрительных лиц, сообщите об этом в полицию. Часто преступники оставляют так называемые маячки — окурки сигарет, жвачки, обломки спичек, которые они кладут на ручки или дверные петли, отмечая таким способом частоту посещения той или иной квартиры. Именно на такие мелочи стоит обращать внимание.

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Как преступник, не повреждая замок, проникает в квартиру
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