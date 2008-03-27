Юрия Гагарина могли сбить свои: житель Старого села, рассказал то, чего не могли знать граждане Советского Союза

10:48 Your browser does not support the audio element. Общество

"Гагарин разбился, как писали в газетах, в поселке Новоселово, а на самом деле это произошло ближе к нашей деревне, которое называется Старое Село", — рассказывает Александр Артемович Сытник, 85-летний пенсионер, который весной 1968 года оказался в четырех километрах от места катастрофы.

Фото: YouTube by Телевизионная хроника, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Юрий Гагарин

Над их селом самолеты не летали, уверяет он, рядом стояла ракетная часть и эта зона была запретной для полетов. Обломки самолета Гагарина и Серегина местные жители находили и много месяцев спустя — настолько разворочен был самолет.

57 лет назад, в ходе выполнения учебного полета на самолете МиГ-15, погиб Юрий Алексеевич Гагарин. Обстоятельства смерти первого космонавта Земли до сих пор вызывают множество вопросов, а единственным общедоступным документом об авиапроисшествии 27 марта 1968 года близ деревни Новоселово Киржачского района Владимирской области, остается официальный некролог о гибели Юрия Гагарина и второго пилота "МиГа" Владимира Серегина.

Результаты работы правительственной комиссии по расследованию крушения самолета остаются засекреченными, официально озвученная причина аварии — "отказ техники". Однако свидетельства, полученные "Правдой.Ру", позволяют усомниться в этой версии.

Александр Артемович Сытник, в недавнем прошлом преподаватель Московского энергетического института, а ныне пенсионер, поделился воспоминаниями с нашим изданием лишь по той причине, что в "Правде.Ру" работает его дочь.

Вот что рассказал москвич, Александр Артемович:

— Мы с супругой работали преподавателями, я — в институте, она — в школе, а летние каникулы начинались у нас в одно время. На лето мы ездили к бабушке в деревню, там у нас было общее пристанище.

Гагарин разбился, как писали в газетах, в поселке Новоселово, а на самом деле это произошло ближе к нашей деревне, которое называется Старое Село. В 4-х километрах это было. В общем, недалеко.

Приехав, первым делом мы решили сходить на то место, где он разбился. Нам соседи рассказали, где это все случилось: мы это место хорошо знали, я — закоренелый грибник, хорошо знал всю округу. На самом деле гибель произошла в районе между селами - Новоселовым и Старым Селом. Есть там по сей день местечко - сельский погост, церковь и сельское кладбище. Самолет разбился метрах в ста от этого места. Запущенное место, лес, болото. Мало кто туда ходил. Но нашли место гибели быстро.

Рядом проходила ЛЭП — линия высоковольтной электропередачи, вот именно на нее самолет и упал, словно по трагической символике: рядом с кладбищем.

На месте гибели уже находилась охрана: стояли две палатки, солдаты сделали барьер из кольев. Но к месту ЧП нас не пустили, завернули обратно. Мы прошли несколько шагов, смотрю: под кустами что-то блестит. Поднял, а это — кусок дюралевой трубки, да еще пахнет керосином.

Я работал в Московском энергетическом институте преподавателем начертательной геометрии. Взял этот кусок трубы и понес с капитану Скобельцыну. Помните, такой был председатель по присуждению Ленинских премий? Так вот у него был племянник, этот мой знакомый. Он ко мне часто обращался за помощью, обыкновенно просил, чтоб я благосклонно отнесся на экзаменах к студенткам. Мы с ним дружили. Он был преподавателем на военной кафедреа, а заведовал кафедрой генерал-майор Грендаль, он еще в Первую мировую и гражданскую войну летал на "этажерках".

Я показал ему дюралевую трубку и сказал: "Знаешь, откуда это?". Он повертел ее в руках и говорит: "Керосином пахнет, значит из какого-то самолета". Тогда я рассказал, где я ее нашел. Он и говорит: "Дай я покажу ее ребятам", я отдал и больше этой трубки никогда не видел. А там по связям пошло. И дошло до генералов, а потом попало в Органы. Сами знаете, какие…

Меня попросили написать рапорт, где и когда я это нашел: я нарисовал схему, отдал. Через некоторое время поинтересовался, мол, как дела. Генерал ответил, что моя находка, дескать, никакого отношения к самолету Гагарина не имеет: мол, там летел какой-то самолет, он "уронил" эту деталь. Генерал даже не знал, что у нас рядом — запретная зона, там находился ракетный защитный пояс Москвы. С востока на запад по этой бетонке проходила защитная полоса, за которую от Москвы и до Владимира строго запрещалось летать самолетам. Все местные об этом знали. А он не знал, потому и сказал, что это с "какого-то самолета".

- Как вы думаете, почему самолет Гагарина и Сергеева залетел в эту зону?

— Все версии, о которых напечатали и о которых говорили по телевидению, — все это ерунда. На самом деле, считаю, что Гагарина сами запустили, сами и сбили. Внутри этого защитного пояса находились радарные станции, ракетные установки, проводились учебные стрельбы и прочее. Так что самолеты в этом районе, где Гагарин с Серёгиным оказались, никогда не летали.

У города Киржач был аэродром, где готовили десантников. И Гагарин с Серегиным летели из этого города по направлению к Москве вдоль высоковольтной линии. Непонятно, как они попали на эту большую радарную станцию около города Кольчугино.

Существовал известный закон: когда самолет летит, радарная станция запрашивает специальным кодом: дескать, свой или чужой? Если самолет не отвечает, то нажимают кнопку — и самолет сбивают.

Здесь, видимо, так и получилось. Они, скорее всего, без разрешения полетели. Почему я так думаю? Потому что был у меня тогда сосед в Старом Селе. Вот он мне и рассказывал, что дело-то было ранним утром, сидел он на завалинке, курил и вдруг услышал "бум!". Это значит, ракету запустили. Когда ракету запускают, она преодолевает звуковой барьер. Скорость превышает скорость звука, происходит хлопок, вроде взрыва. И ракета улетает. А тут, говорит, раздался "бум!", а после — такой мощный взрыв прогремел, что сосед мой подумал, что у него в избе стекла сейчас вылетят.

- Что-то он видел?

— Никто ничего не видел: это за лесом случилось. Погода ясная была: самолет упал прямо под березу. Я видел после, как он верхушки посшибал у деревьев. Почти отвесно упал: если провести вертикаль, отклонение от нее было небольшое6 градусов 10-15. Словно камнем падал, рухнул вертикально. Почему и связь с ним прервалась сразу…А вертолетам сразу место нашли для посадки, потому что точно знали, где разбился. Вертолеты приземлились четко у того места!

- Почему они летели таким маршрутом, почему не ответили на запрос?

- У них была учебная спарка, по-моему, они самовольно летели, почему-то не было черного ящика, где записаны все переговоры с самолетом, и который всегда ищут после аварии самолета. Все лето до самой глубокой осени вокруг ходили крепкого телосложения люди и все чего-то искали. Оказывается, искали черный ящик. А он упал километрах в 10-15-ти, в другом месте.

А когда мы пошли туда еще раз, уже осенью, то моя племянница Ксенька, ей было лет 10-12, такая востроглазая, снова нашла деталь от разбившегося самолета. Тогда уже охрану сняли, которая все лето там следила за местом гибели. А самолет-то взрывом разбросало на мелкие части. Она нашла коробок металлический. Мы посмотрели: а там — дырка, и в ней виднелись не то мозги, не то кровь.

Наш родственник, связанный с авиацией, привел к нам товарища. Мы ему-то и показали эту деталь. Он ответил, что эта часть принадлежит фонарю — от кабины самолета: коробочка-то оказалась знаменательной — деталью от механизма, который закрывает и открывает фонарь кабины.

Но я уже не стал никому ничего ни говорить, ни показывать. Обломок закопали, поставили сверху камень-отметину. Через несколько лет, когда пришли, это место я уже, к сожалению, не нашел.

Потом на место гибели Гагарина дорогу провели асфальтовую, пост ГАИ сделали, только немного отступили, стеллу поставили, но не в самой воронке. Раньше там была воронка, ее елочками засадили — метров 20 в диаметре, а потом сделали местом для посещений. Покрыли асфальтом, от большака сделали асфальтированное ответвление. Рядом со здешним постом ГАИ построили для приезжающих высоких особ гостиницу. Срубили избу двухэтажную, одну половину занимал сторож Александр Сергеевич, вторая — для гостей.

Больше всего сюда приезжали космонавты: со всего Союза, с Дальнего Востока, приезжали "нашему Юрке" поклониться…

***

Сейчас мы особенно остро понимаем важность этого человека для России и мира. Это — эпоха, это одно из самых важных достижений ХХ века: появление человека в космосе буквально перевернуло мир. Все смеялись и плакали! Ликования были сравнимы разве что с Днем победы.

А про вот гибель как-то умолчали. Гибель не была героической, не имела воспитательных последствий для общества, более того, она была опасной и приоткрывала тайну, о чем большинству не полагалось знать. И вдруг "оказалось", что КГБ не знает трагических причин гибели летчиков, а вся деревня — Старое Село! — знает. Обычная такая ситуация для военных тайн Советского Союза.

Александр Артемович не забыл сказать и о том, что памятник на месте гибели Ю. Гагарина и В. Серегина находится в ужасном состоянии.

Уточнения

Ю́рий Алексе́евич Гага́рин (9 марта 1934, Клушино, Гжатский (ныне Гагаринский) район, Западная область (ныне — Смоленская область) — 27 марта 1968, возле села Новосёлово, Киржачский район, Владимирская область) — лётчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза, кавалер высших знаков отличия ряда государств, почётный гражданин многих российских и зарубежных городов.

