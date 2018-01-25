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Автор Андрей Михайлов

Самые идиотские советы из интернета

Общество

Не нужно слепо верить всем без исключения советам и рекомендациям, которые есть в интернете.  Сеть -  это безразмерное скопище нелепых  рекомендаций.

Самые идиотские советы из интернета. 382213.jpeg

Любой поисковик выдаст сотни тысяч, если не миллионы ссылок на запросы "Как сделать…", "Как найти…", "Как испытать…", "Как украсть…" и т. д. Не верите — проверьте хоть сейчас.

Прямо скажем, подавляющее большинство "полезных советов" из сети без юмора воспринимать сложно. Ну а если руководствоваться рекомендациями всерьез. Что из этого получится, не знаем. 

Был такой случай, когда 17-летняя девушка, как-то, робея и краснея, спросила у родителей, какой ей лучше приобрести для защиты от уличных хулиганов и насильников… презерватив! Оказалось, что она нашла в интернете весьма оригинальные способы.

Смеяться тут, конечно, грешно, но улыбнуться все-таки, наверное, можно. Итак, как защититься от нападавшего (советы девушкам). Всегда носите в сумочке (ридикюле, борсетке, бауле, чемодане) презерватив. Если вас атаковал насильник, незаметно достаньте средство контрацепции из сумочки, извлеките из оболочки и, слегка надув, резко ударьте по нему ладонью. Он лопнет с резким хлопком, испуганный злоумышленник разожмет хватку, и у вас будет время убежать.

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Есть и другие рекомендации. Помните, газовые баллончики и пистолеты давно морально устарели! Всегда держите при себе противогаз (можно без шланга и фильтрующей коробки). Если на вас напали, незаметно наденьте противогаз и неожиданно обернитесь к злоумышленнику.

Поражающее воздействие обосновано тем, что сначала насильник испытает нервно-паралитический шок (если еще и подсветить ваше лицо расположенным под подбородком фонариком, не исключено развитие стойкого паралича — смотрите, не переусердствуйте), затем — обильные слезы в результате припадка истерического смеха. Не дожидаясь дальнейших последствий, бегите!

А как вам следующее? Всегда носите в сумочке портативную фотовспышку на батарейках. Если вас атаковали, незаметно зарядите ее и, резко вытянув руку с зажатой в ней вспышкой, нажмите кнопку, одновременно закричав изо всех сил: "Вспышка слева (справа)!" Вспомнив службу в армии (обучение на военной кафедре вуза), насильник послушно упадет ногами к эпицентру, а у вас будет время убежать.

Честное слово, все так и есть! Человеку без чувства юмора очень трудно ориентироваться в интернетовских советах и инструкциях…

В общем-то, идиотские инструкции — известное явление современной жизни. Иногда компания на всякий случай печатает очевидно странные рекомендации на своих товарах, чтобы предотвратить появление судебных исков. В интернет-магазинах такого полным-полно.

Вполне разумно, на первый взгляд, выглядит указание на коробке с тортом: "Не переворачивать". Проблема только в том, что надпись находится… на дне коробки. А эта инструкция и в самом деле вызвана заботой о вас: "Не использовать в кармане брюк". Речь идет о зажигалке. Инструкция в стиле Синей гусеницы из "Алисы в Стране чудес" обнаружилась на водопроводном смесителе: "Не употребляйте для другого употребления". Самой загадочной выглядит рекомендация на коробке елочной электрической гирлянды: "Используйте только внутри или снаружи".

Даже не хочется себе представлять, после какого случая появилась следующая инструкция к электродрели: "Осторожно! Не предназначено для сверления зубов!"  После этого уже не так дико, а даже мило выглядит инструкция к матрасу: "Не пытайтесь проглотить!"

Составители электронной налоговой декларации предупреждают, что заполнением этого документа не следует заниматься в рабочее время, особенно в помещениях, где идет сложный производственный процесс. В частности, декларацию не надо заполнять "на ядерных объектах, где авария может привести к смертельным случаям или причинить материальный ущерб".

Ну, или, например, интернетовская инструкция о том, как искупать кошку. Первым делом нужно тщательно пoчистить унитаз. Затем поднять крышку и добавить в воду шампунь. Потом быстрым движением поместить кошку в унитаз, закрыть крышкой и встать cверху.

Кошка сама взобьет мыльную пену. Смыть воду три-четыре разa. Это обеспечит эффективное полоскание. Когда вы слезете с крышки унитаза, кошка сама вылетит из туалета и пpoсохнет на открытом воздухе. Всего-то! Надо думать, по теории вероятностей, наверняка среди миллионов пользователей интернета кто-нибудь да должен воспользоваться такой инструкцией всерьез!

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И все-таки обидно: мы так верим всему, что написано в сети, так надеемся, что интернет-советы нам помогут… Ну неужели ничему, что публикуется во всемирной паутине, нельзя верить? Своим мнением по этому поводу делится с "Правдой.Ру" руководитель компании, занимающейся интернет-обеспечением населения, кандидат технических наук Николай Вальчук:

"Конечно, многочисленные интернет-ресурсы можно разделить на категории по степени доверия к их информации. Думаю, на первое место можно поместить корпоративные сайты крупных фирм, предприятий и организаций, официальные ресурсы органов власти. Информация там всегда выверена, своевременно обновляется, пользуйтесь ею смело.

Далее, по моему мнению, можно назвать сайты и порталы центральных интернет-изданий, которые дорожат своим имиджем и борются за своего читателя. Далеко ходить не нужно: я, например, в качестве надежного источника новостной и аналитической информации пользуюсь ресурсами "Правды.Ру".

Затем на очереди — ресурсы региональных информационных агентств, интернет-версии печатных изданий, редко обновляемые корпоративные сайты небольших фирм.

Еще меньше доверия к блогам и форумам. Порой там можно встретить такое, что волосы на голове шевелятся… Вот с ними-то и нужно быть наиболее осторожными в части подлинности размещенной там информации".

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