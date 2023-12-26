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Сергей Лебедев

Новый год в России для большинства будет скромным

6:34
Общество » Практика

Скоро Новый год. А потом православное Рождество. Все рапортуют о своих достижениях и планах на будущее. Гаранты Конституции, министерства, избранники народа. Готовятся корпоративчики, где обещают миллионы за пару часов нашим "иноагентам". Другие встретят праздник поскромней. С засушенной селедкой, салатиком, бутылкой водки. С курочкой посложней. Она уже тянет за полтысячи. Но Новый год из нас пока сложно выбить. И при любом достатке, где бы мы ни были, мы его отметим.

Новый год в России для большинства будет скромным
Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Доведут ли яйца до революции?

Говоря о достижениях лидеров постсоветской России, стоит отметить высказывание наших руководителей, которые наконец-то за 30 лет сделали открытие, что граждане РФ живут от зарплаты до зарплаты. Правда не уточнили, какой. От 20 тысяч до 30 тысяч. Или от 500 тысяч до миллиона. Полагаю, что раз в год зажравшихся спичрайтеров надо менять или сажать их на хлеб и воду. Подведут.

Слишком было много за год в СМИ и истеричных заявлений. Это нельзя назвать нормальным. Еще в конце лета по весьма солидному каналу услышал мнение такого же солидного эксперта, вхожего в ранг небожителей. На вопрос, а почему у нас не объявляют всеобщую мобилизацию, ответ был близок к истерии: "Да вы что, это же Революция!". И где-то он прав. Недовольных у нас много. Даже из-за собачек, не поделивших дерево для писания, хозяева перестреляли бы друг друга из АК.

Но вот насчет революций всяких, спешу успокоить. Все норм. Нынешняя Россия не влезает в классическую форму "революций" — "верхи не могут, низы не хотят". Миллионы рублей за пару часов корпоратива для нуворишей от верхов и такие же пару часов за полтысячи с сивухой и традиционным оливье для народа сегодня никого не шокируют.

Такие же истеричные заголовки были и про яйца, и про мигрантов. Это всё же в наших руках. Будут яйца, не будет мигрантов. Не будут, вспомним Золотую Орду. И рынки рабов в Крыму. Нового ничего не открываем. Все это наши предки уже проходили сотни лет назад.

Кстати, как говорил Бендер, "а что нам скажет купечество?". Что-то притихли под Новый год наши избранники народа и их коллеги повыше рангом из СФ. Как здесь не вспомнить нашу Великую Екатерину. Тогдашний Сенат (читай нынешний Совет Федерации), как и нынешняя Госдума, которую Екатерина не могла себе позволить на непонятно что тратить государственные деньги, не пользовался ни малейшей самостоятельностью. Канцлер Никита Панин прямо писал:

"Сенаторы только ходят на заседания и судят по докладам секретарей (по-нынешнему помощников), на собственное же рассмотрение законов, указов и дел такой судебный чин ни часа особливого не употребляет".

Тогда же в служебной записке докладывалось, что сенатор приезжает

"в заседание, как гость на обед, который не знает не токмо вкуса кушанья, но и блюд, коими его будут подчивать".

Господа депутаты, скиньтесь на икорку для ваших защитников

Судя по сегодняшним национальным "неприятностям", которые все чаще мелькают на страницах СМИ, опять к нам идет Екатерина II. Она оказалась намного прозорливее всех тех, кто больше всего шумит о "великой России". И потихоньку сваливая отсюда. Императрица, пресекая любой сепаратизм на окраинах России, говорила, в частности, об остзейских дворянах (о сегодняшней Прибалтике):

"Они подданные Российской империи, а я не лифляндская императрица, но всероссийская".

Судя по полному отсутствию информации, что же делают наши избранники народа сегодня, кроме заявлений, которые мы слышим в любой очереди магазинов и на остановке собяниновских "это элекробус" за бесплатно, хотя наши избранники имеют ежемесячный доход побольше высококвалифицированного айтишника, дам совет. Именно к Новому году. Вас защищают наши бойцы и офицеры в окопах СВО, которые зачастую старше вас на десятки лет. Скоро праздник. В отличие от вас они защищают не только Россию, но и вас в России. Скиньтесь. Не на корпоратив, конечно.

Рыба в России, державе океанской и морской, — больная тема. Ее нет. Та, что в банках, ее даже кошки не едят. Передавали, что заметно подешевели крабы. Правда, судя по Интернету, большинству граждан России они не по карману. На вопрос — почему не покупают — хороший ответ: "У русских нет культуры еды этого продукта". Вот так-то. Хочется крабового мяса, а вот культуры нет.

Взахлеб еще недавно говорили, что в России в этом году огромный сбор красной икры. Не имитирированной за три сотни из отходов, а настоящей. С Дальнего Востока. Но и она не по карману сегодня русскому обывателю. Зная, что наши бойцы с удовольствием покушают и крабы, и икру в холодных окопах, предлагаю Федеральном Собранию и тамошнему аппарату (все равно свои) скинуться и закупить эти деликатесы для российских защитников. Если не поспеют к Новому году, к Рождеству обязательно. Тем более, наши бомбардировщики привезут эти подарки быстро. Но отправка рыбных деликатесов должна быть адресной. Иначе разворуют. К сожалению, сообщения о коррупционной составляющей у российских силовиков имеют место быть. Это ж вам не под огнем врага сидеть.

И наконец, образец наших сообщений, в стиле "нарочно не придумаешь". А то сейчас весь юмор на уровне пупка. Аналитики Citi рекомендуют покупать турецкую лиру — наш ответ: "А почему не кину Папуа — Новой Гвинеи". К тому же Миклухо-Маклай давно призывал русского царя обосноваться здесь. Спортивные новости сообщили, что "пятая и шестая ракетки России поженились". А почему не третья и пятая? Вероятно, все еще впереди.

С Новым годом и Рождеством, граждане Великой России!

Что делать с расслоением общества?!
Автор Сергей Лебедев
Сергей Валентинович Лебедев — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Андрей Варов
Андрей Варов — выпускающий редактор Правды.Ру
Темы депутаты новый год чиновники
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