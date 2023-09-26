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Ульяна Власова

Проветривание комнаты и отказ от чая вечером: какие привычки помогут улучшить сон

Общество » Семья

Сон – это один из наших самых естественных процессов, о важности которого человек думает не так уж и часто. Мы стремимся уделять этому явлению внимание лишь тогда, когда что-то идет не так. HerBeauty.co раскрывает секрет, какие изменения в привычках могут привести к улучшению качества сна и, следовательно, к нашему общему благополучию.

Проветривание комнаты и отказ от чая вечером: какие привычки помогут улучшить сон
Фото: https://www.abc.net.au

Борьба с бессонницей

Вы пытаетесь заснуть, но проводите часы, глядя в потолок? Это может быть результатом излишнего потребления стимулирующих веществ. Многие употребляют кофе ежедневно, а количество курильщиков по-прежнему велико. Кофеин и никотин считаются стимуляторами, которые мешают спать ночью. Попробуйте избегать их употребления во второй половине дня, если не можете полностью отказаться. То же самое касается черного чая, который содержит кофеин. Вместо этого попробуйте травяной сбор для расслабления.

Зависимость от экранов

Мы говорим не только о телевизоре, но и о подкастах, громкой музыке, телефоне и отвлекающих факторах, которые используются для засыпания. Обычно так делают тревожные и нервные люди, чтобы избежать размышлений. Беспокойство и стресс могут мешать сну. Для подавления тревожности,  вы можете попробовать лечебные травы или проконсультироваться с врачом, чтобы решить проблемы с бессонницей.

Слишком много сна

Существует ли понятие "слишком много сна"? Для здоровых людей это не так очевидно. Если вы замечаете, что спите все выходные и все равно чувствуете себя уставшими, это может свидетельствовать о проблемах со здоровьем. Например, болезни щитовидной железы могут привести к избыточному сну и чувству усталости. Если вы сталкиваетесь с подобной ситуацией, обратитесь к врачу для консультации.

Пробуждение по ночам

Многие люди быстро засыпают, но просыпаются посреди ночи и не могут заснуть снова. Причины могут быть разные. Некоторые из них очевидны, такие как поход в туалет, что может указывать на проблемы с мочевым пузырем. Другие причины могут быть менее очевидными. Например, синдром беспокойных ног может мешать спать по ночам, а апноэ вызывать пробуждение.

Забота о гигиене сна

Для того чтобы просыпаться отдохнувшим и в хорошем настроении, соблюдайте несколько правил. Установите регулярный график, ложитесь спать в одно и то же время каждый день. Избегайте экранов и гаджетов в кровати за час до сна и более. Вместо этого читайте книгу или примите расслабляющую ванну. Спальня должна быть прохладной, темной и тихой. Свет уличных фонарей и даже лунного света может влиять на сон, поэтому повесьте плотные шторы. Звуки также могут мешать сну, допустимо включить белый шумо или использовать беруши. Также проветривайте спальню вечером, при низких температурах мы спим лучше.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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