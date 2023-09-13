ABNews: россияне верят в мировое правительство, НЛО и пустую Луну

3:50 Your browser does not support the audio element. Общество

Теории заговора сегодня — штуки крайне популярные во всем мире и в России в том числе. Психологи, историки, социологи и эксперты по общественному сознанию считают — "господствующие среди людей мифы" являются лучшей иллюстрацией ощущений общества.

Фото: Youtube

Проект ABNews провел масштабный (проголосовало уже 14 000 человек) соцопросы для выяснения, какие "заговорщицкие" идеи пользуются наибольшей популярностью у пользователей интернета в России.

На первом месте оказалось сомнение в том, что американцы вообще когда-либо бывали на Луне. Не верят в это 59% участников опроса.

Второе место занял вполне практичный "заговор" производителей с намеренным старением предметов и IT-компаний — со слежкой за пользователями. В него верят 53% респондентов.

Третьим оказалось наличие в природе "гейского и педофильского лобби", члены которого якобы контролируют правительства и власти ряда самых сильных государств мира (43%).

За пределами тройки лидеров обнаружились вечные иллюминаты, масоны и сионисты, управляющие миром (32%) — многим хочется свалить тяжесть своей жизни на "ужасных и злых тайных правителей, которые строят козни".

Какие ещё теории заговоров популярны в России?

В опасность прививок и ГМО верят 25% опрошенных, как и в то, что химтрейлы якобы существуют, а фармкомпании нарочно провоцируют распространение заболеваний, чтобы сбывать свою продукцию.

17% убеждены в том, что власти скрывают контакты человечества с НЛО и инопланетянами.

Также в ходу мрачные истории о том, что власти якобы "взрывали дома" для введения ограничительных мер (15%).

Ещё 4% думают, что СССР не распался, довоенная Германия тоже, а США юридически нелегитимны.

К счастью, всего 2% выразили уверенность в том, что Земля на самом деле плоская, а космические полеты являются симуляцией.

Ещё 1% разделяет украинские представления о том, что Незалежная является страной-прародительницей народов, языков, религий и изобретений.

Казалось бы, обывателей с такими (цитируем комментарии в соцсетях) "бреднями и ахинеей" стоило бы пожалеть. Однако некоторые СМИ отмечают — спустя много лет некоторые заговоры оказываются… реальностью.

Простые примеры.

В 20-30 годах прошлого века в США была популярна версия, что у ЦРУ есть "пистолет, вызывающий сердечный приступ". Все смеялись, но в 1975 в Конгрессе было раскрыто существование такого пистолета с пулями изо льда с токсином.

Или ещё "заговор". Может, мирового правительства и нет, но в мире существуют группы влиятельных и богатых людей, которые каждый год встречаются для обсуждения планов управления экономикой, наукой, и т. д. Это — Бильдербергский, Богемский клуб и трёхсторонняя комиссия.

"Аналогичная история с программой ЦРУ по манипулированию сознанием граждан "МК-Ультра", тотальной прослушкой АНБ абсолютно всех, искусственным "замедлением" старых смартфонов и запрограммированным износом и поломкой техники", пишут журналисты.

Ещё спустя десятилетия рассекречены и документы ФБР о программе "COINTELPRO", целью которой являлось уничтожение неугодных правительству США организаций. Мало этого, за застрелившимся от паранойи Хемингуэем действительно следило ЦРУ!