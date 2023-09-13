Теории заговора сегодня — штуки крайне популярные во всем мире и в России в том числе. Психологи, историки, социологи и эксперты по общественному сознанию считают — "господствующие среди людей мифы" являются лучшей иллюстрацией ощущений общества.
Проект ABNews провел масштабный (проголосовало уже 14 000 человек) соцопросы для выяснения, какие "заговорщицкие" идеи пользуются наибольшей популярностью у пользователей интернета в России.
На первом месте оказалось сомнение в том, что американцы вообще когда-либо бывали на Луне. Не верят в это 59% участников опроса.
Второе место занял вполне практичный "заговор" производителей с намеренным старением предметов и IT-компаний — со слежкой за пользователями. В него верят 53% респондентов.
Третьим оказалось наличие в природе "гейского и педофильского лобби", члены которого якобы контролируют правительства и власти ряда самых сильных государств мира (43%).
За пределами тройки лидеров обнаружились вечные иллюминаты, масоны и сионисты, управляющие миром (32%) — многим хочется свалить тяжесть своей жизни на "ужасных и злых тайных правителей, которые строят козни".
Какие ещё теории заговоров популярны в России?
Казалось бы, обывателей с такими (цитируем комментарии в соцсетях) "бреднями и ахинеей" стоило бы пожалеть. Однако некоторые СМИ отмечают — спустя много лет некоторые заговоры оказываются… реальностью.
Простые примеры.
В 20-30 годах прошлого века в США была популярна версия, что у ЦРУ есть "пистолет, вызывающий сердечный приступ". Все смеялись, но в 1975 в Конгрессе было раскрыто существование такого пистолета с пулями изо льда с токсином.
Или ещё "заговор". Может, мирового правительства и нет, но в мире существуют группы влиятельных и богатых людей, которые каждый год встречаются для обсуждения планов управления экономикой, наукой, и т. д. Это — Бильдербергский, Богемский клуб и трёхсторонняя комиссия.
"Аналогичная история с программой ЦРУ по манипулированию сознанием граждан "МК-Ультра", тотальной прослушкой АНБ абсолютно всех, искусственным "замедлением" старых смартфонов и запрограммированным износом и поломкой техники", пишут журналисты.
Ещё спустя десятилетия рассекречены и документы ФБР о программе "COINTELPRO", целью которой являлось уничтожение неугодных правительству США организаций. Мало этого, за застрелившимся от паранойи Хемингуэем действительно следило ЦРУ!
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