Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Илья Панфёров

Американец Смит и австралиец Колли были самыми старыми отцами в мире

3:36
Общество

На прошлой неделе 79-летний Роберт Де Ниро объявил о рождении своего седьмого ребенка. Несмотря на удивительность такого события в таком возрасте, Роберт Де Ниро не установил американский рекорд. По данным издания DailyMail, в мире есть ещё более старые отцы, одному из них даже за сто.

Американец Смит и австралиец Колли были самыми старыми отцами в мире
Фото: openverse.org

Средний возраст становления мужчин отцами в России составляет около 30 лет. Однако нет верхнего возрастного предела. В отличие от женщин, мужская фертильность не ограничивается возрастом, но позднее отцовство может повлечь за собой определенные риски для здоровья новорожденного, такие как недоношенность и низкий вес при рождении.

Самым пожилым отцом в истории, чей возраст официально подтверждён, был 92-летний австралийский пенсионер Лес Колли. Тем не менее существует несколько неофициальных рекордов.

  • Джеймс Э. Смиту было 101 год и 10 месяцев.

Проповедник из Иллинойса, США, заявил, что в январе 1951 года у него родился ребенок от 38-летней жены Анны Смит. Джеймс утверждал, что он родился в 1849 году, но этому нет документальных подтверждений. Некоторые источники указывают, что его возраст мог быть на 15 лет меньше, и он стал отцом только в 86 лет.

  • Рамджит Рагхаву было 96 лет.

В 2010 году у индийского мужчины родился первенец Карамджит, а в 2012 году — второй сын Ранджит. Рамджит утверждал, что ему было 96 лет, когда родился второй ребенок, но документального подтверждения этому нет. Его 54-летняя жена Шакунтала стала матерью детей.

  • Лес Колли стал самым старым подтверждённым отцом в истории, достигнув 92 лет и 10 месяцев.

Он был занесён в Книгу рекордов Гиннеса. Его сын Освальд стал девятым ребенком в его семье. Лес познакомился с матерью ребенка в 90 лет через агентство знакомств и умер в возрасте 99 лет от пневмонии.

  • Махмуд аль-Адаму было 92 года.

В 2017 году у пенсионера из Израиля и его 42-летней жены Абир родилась дочь Тамара. Это был 13-й ребенок для Махмуда. Ему не хватило всего нескольких месяцев до столетнего возраста.

  • Хулио Иглесиас-старший умер в возрасте 90 лет.

Отец известного испанского певца Хулио Иглесиаса узнал о своем предстоящем отцовстве во второй раз за 5 дней до своей смерти от сердечного приступа в 2005 году. В то время ему было 90 лет. Его жена Ронна Кейт, которой было 42 года, вынашивала ребенка на момент его смерти.

  • Берни Экклстоуну было 89 лет.

В 2020 году у бывшего магната "Формулы-1" родился четвёртый ребенок Эйс от его новой 44-летней жены Фабианы Флоси. Старшей дочери Берни на тот момент было уже 68 лет. Берни говорил, что теперь у него больше свободного времени и он надеется провести его со своим сыном, а также не исключает появление младшего брата или сестры.

Пожилые отцы. 10 самых...
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Темы дети семья
Новости Все >
На Камчатке полицейские пресекли два факта незаконного оборота красной рыбы и икры
Ищенко: Европа идёт по пути самоуничтожения, как шакал у Шер-Хана
Трамп: администрация Байдена превращает США в банановую республику
Силовики пресекли деятельность группы диверсантов, состоящей из сотрудников СБУ и военных
Il Fatto Quotidiano: Киев дошёл до абсурда, оскорбив папу римского за слова о РФ
Экс-нардеп Украины Кива: Зеленский точно знал, что Украину в НАТО никто брать не будет
В Москве вырос спрос на чёрную икру
Онколог: зуд кожи может указывать на рак поджелудочной
Что изменится в России с 1 сентября 2023 года
Министр финансов Украины: удерживать "сектор ВСУ" стоит серьёзных усилий
Популярное
Зеленский взбесил старика Байдена во время первой встречи в Белом доме

Президент Украины Владимир Зеленский взбесил американского лидера Джо Байдена во время первой встречи в Белом доме.

The Guardian: Зеленский разозлил Байдена во время первой встречи в Белом доме
Украине предстоит испытать последствия более жёсткого ведения СВО
После атаки БПЛА на Псков Кремль будет вынужден действовать жёстче в СВО на Украине
Удар по Киеву и области был самым масштабным с весны этого года
"Причина смерти - Украина": офицеры НАТО гибнут по всему миру
Казино Монако строились на костях бедняков Сергей Лебедев В Латинской Америке нарастает геополитическое влияние Китая Светлана Батанова Президент Сербии на встрече в Афинах подчеркнул нерушимость курса страны Михаил Плисюк
Отношение Путина к санкциям взбесило Макрона и Шольца
БПЛА по Пскову могли быть запущены из Латвии или Эстонии
"Золотой стандарт": с сентября россиян ждут изменения
"Золотой стандарт": с сентября россиян ждут изменения
Последние материалы
Онколог: зуд кожи может указывать на рак поджелудочной
Американец Смит и австралиец Колли были самыми старыми отцами в мире
Что изменится в России с 1 сентября 2023 года
Министр финансов Украины: удерживать "сектор ВСУ" стоит серьёзных усилий
Китайский врач поделилась бесценными секретами молодой кожи
Первый детеныш большой панды родился в московском зоопарке
Украинский политолог Бортник: Россия ударит ядерным оружием при угрозе прорыва ВСУ к Крыму
Киевский режим по тактике венгерских нацистов строит для себя бункеры по всей стране
RMF: Польша создала целую комиссию для выяснения, как влияет РФ на политику Варшавы
На Аллу Пугачёву подали в суд за задолженность перед столичными газовиками
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников