Американец Смит и австралиец Колли были самыми старыми отцами в мире

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На прошлой неделе 79-летний Роберт Де Ниро объявил о рождении своего седьмого ребенка. Несмотря на удивительность такого события в таком возрасте, Роберт Де Ниро не установил американский рекорд. По данным издания DailyMail, в мире есть ещё более старые отцы, одному из них даже за сто.

Фото: openverse.org

Средний возраст становления мужчин отцами в России составляет около 30 лет. Однако нет верхнего возрастного предела. В отличие от женщин, мужская фертильность не ограничивается возрастом, но позднее отцовство может повлечь за собой определенные риски для здоровья новорожденного, такие как недоношенность и низкий вес при рождении.

Самым пожилым отцом в истории, чей возраст официально подтверждён, был 92-летний австралийский пенсионер Лес Колли. Тем не менее существует несколько неофициальных рекордов.

Джеймс Э. Смиту было 101 год и 10 месяцев.

Проповедник из Иллинойса, США, заявил, что в январе 1951 года у него родился ребенок от 38-летней жены Анны Смит. Джеймс утверждал, что он родился в 1849 году, но этому нет документальных подтверждений. Некоторые источники указывают, что его возраст мог быть на 15 лет меньше, и он стал отцом только в 86 лет.

Рамджит Рагхаву было 96 лет.

В 2010 году у индийского мужчины родился первенец Карамджит, а в 2012 году — второй сын Ранджит. Рамджит утверждал, что ему было 96 лет, когда родился второй ребенок, но документального подтверждения этому нет. Его 54-летняя жена Шакунтала стала матерью детей.

Лес Колли стал самым старым подтверждённым отцом в истории, достигнув 92 лет и 10 месяцев.

Он был занесён в Книгу рекордов Гиннеса. Его сын Освальд стал девятым ребенком в его семье. Лес познакомился с матерью ребенка в 90 лет через агентство знакомств и умер в возрасте 99 лет от пневмонии.

Махмуд аль-Адаму было 92 года.

В 2017 году у пенсионера из Израиля и его 42-летней жены Абир родилась дочь Тамара. Это был 13-й ребенок для Махмуда. Ему не хватило всего нескольких месяцев до столетнего возраста.

Хулио Иглесиас-старший умер в возрасте 90 лет.

Отец известного испанского певца Хулио Иглесиаса узнал о своем предстоящем отцовстве во второй раз за 5 дней до своей смерти от сердечного приступа в 2005 году. В то время ему было 90 лет. Его жена Ронна Кейт, которой было 42 года, вынашивала ребенка на момент его смерти.

Берни Экклстоуну было 89 лет.

В 2020 году у бывшего магната "Формулы-1" родился четвёртый ребенок Эйс от его новой 44-летней жены Фабианы Флоси. Старшей дочери Берни на тот момент было уже 68 лет. Берни говорил, что теперь у него больше свободного времени и он надеется провести его со своим сыном, а также не исключает появление младшего брата или сестры.