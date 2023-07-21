Подборка лучших программ английского для начинающих

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Изучение английского языка — это один из самых популярных и востребованных навыков в мире. Независимо от ваших целей и мотивации, начать свое путешествие в изучении английского может оказаться захватывающим и стимулирующим опытом. Однако среди широкого выбора программ и ресурсов, предлагаемых для начинающих, может быть сложно определить, с какой именно программой стоит начать.

Фото: freepik.com

Представляем вам подборку лучших программ английского языка для начинающих. Каждая из рекомендованных программ предлагает уникальные возможности для изучения английского языка, включая уроки, упражнения, словари, аудио- и видеоматериалы, а также возможность практиковать язык с носителями языка.

Курс английского языка для начинающих c Оксаной Долинка

"Английский За 4 Недели 2в1" — это уникальный курс английского языка, специально разработанный для начинающих.

Программа создана Оксаной Долинка, преподавателем английского языка с более чем 12-летним опытом работы и сертификацией Кембриджа.

2в1 потому что в курсе используются как видеоуроки, так и аудиоматериалы, что делает обучение более интерактивным, увлекательным и эффективным.

— Если вы никогда не изучали английский и не имели опыта разговорной практики, и хотите выучить язык с нуля, то этот курс идеально подойдет для вас.

Он начинается с основных принципов языка и постепенно развивается, помогая вам уверенно общаться на английском.

— Тем, кто уже изучал английский язык ранее, но давно не практиковал его, курс также будет полезен: вы сможете посторить то, что давно учили, узнать много нового и начать уверенно изъясняться.

Особенности курса:

Он поможет вам освежить знания, восстановить уверенность в разговоре и повысить уровень владения языком.

Все материалы курса нацелены на практическое применение языка, чтобы вы могли непосредственно использовать его в реальных ситуациях.

Видеоуроки курса созданы таким образом, чтобы визуально привлечь вас и сделать обучение более интересным.

Основной упор в "Английском За 4 Недели 2в1" делается на практику и повторение. Все упражнения и задания в курсе направлены на активное использование языка. Вы будете выполнять упражнения на письмо, говорение и аудирование, что позволит вам закрепить полученные знания.

Автор — Оксана Долинка, сертифицированный преподаватель Кембриджа, является популярным гидом в мире английского языка. Она передает знания ясно и понятно, помогая вам освоить новую лексику, грамматику и развить навыки правильного произношения.

Аудиоматериалы с носителями языка позволят вам развить слуховое восприятие и понимание английской речи. Вы услышите различные акценты и интонации, что поможет вам адаптироваться к разнообразным ситуациям общения.

Этот курс — отличная возможность не только изучить английский язык, но и применить его на практике. Вы сможете разговаривать с другими студентами, задавать вопросы преподавателю и участвовать в диалогах, чтобы улучшить свои коммуникативные навыки.

"English Grammar in Use" — Murphy (учебник)

Учебник "English Grammar in Use" входит в десятку популярных учебников по изучению английской грамматики. Его надежность и авторитетность подтверждаются многолетним опытом использования и положительными отзывами студентов и преподавателей.

"English Grammar in Use" — это учебник, который открывает двери в мир грамматики английского языка. Он предлагает обширное покрытие, практический подход, четкие объяснения, возможность отслеживания прогресса и является одним из наиболее надежных и признанных источников для изучения грамматики.

"Effortless English" — Hoge аудиокурс

"Effortless English" — изучение английского языка без усилий, полное погружение в языковую среду.

Курс "Effortless English" — Hoge предлагает подход к изучению английского языка, основанный на погружении и развитии навыков слушания и говорения. Этот курс поможет вам развить интуитивное понимание языка и улучшить произношение.

Теперь вы знакомы с тремя лучшими самоучителями английского для начинающих с нуля. Какой выбрать именно вам, полностью зависит от ваших предпочтений. Мы со своей стороны рекомендуем прекрасный видеокурс Оксан Долинка "Английский За 4 Недели 2в1”.