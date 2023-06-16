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Инна Новикова

Мария Арбатова: каждый житель России обязан побывать за Уралом

5:17
Общество » Семья » Воспитание

Правда ли, что образование в России, Индии и Китае намного лучше западного по качеству; почему каждый житель России обязательно должен побывать за Уралом: на Дальнем Востоке, в Магадане, на Алтае; чем знаменит курорт Белокуриха и за что его так любят иностранцы, рассказала главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой писательница Мария Арбатова.

Мария Арбатова: каждый житель России обязан побывать за Уралом
Фото: REX/Shutterstock

— Мария Ивановна, как вы воспринимаете то, что сейчас происходит в России?

— Проблема в том, что наши элиты абсолютно западноцентричны. Кто из них послал учиться ребенка в Китай или Индию? Единицы. Хотя образование там очень качественное, строжайшие требования. В Индии 100-бальная система и от того, как ты учился, зависит вся твоя дальнейшая жизнь. Он, может быть, просыпается в холодном поту иногда: не может пережить, что какая-то девочка в классе была первая, а он только вторым. А он сам уже дедушка.

Глупо думать, что если я заплатила за Колумбийский университет, то мой ребёнок многого достигнет.

Выучились эти дети в колумбийских университетах, но мало кто из них вошёл в российскую элиту. Мои сыновья учились в единственном на тот момент престижном лицее при РГГУ на базе Дворца пионеров, очень многие дети из лицея уехали учиться на Запад. Я не могу сказать, что они вернулись с прекрасным образованием или чего-то достигли за рубежом. Это поколение, которому 46-50 лет. Поэтому песни про западные университеты, западное образование не имеют смысла. Хотя западная наука финансируется лучше, чем наша.

— Поэтому они за деньги привлекают талантливых учёных со всего мира: из России, Индии, Китая, Японии.

— Конечно. Но колоссальный поток учёных и айтишников уже едет обратно в Индию, потому что Индия начала платить. В нашей стране тоже создают научные кластеры, предлагают лучшие условия для карьеры. На Западе ты всё равно будешь сыном родителей, которые не окончили Кембридж или Оксфорд.

Западноцентричность убила наши элиты. Почему-то российские элиты думают англоязычным образом.

В 90-е мы все рванули на Запад. Потому что не отпускали до этого. Но сегодня, когда количество западных кабаков люди знают лучше, чем количество российских городов… У нас до Урала и обратно слетало только 11% населения. Я видела:

  • Сахалин,
  • Магадан,
  • Владивосток.

Я понимаю масштабы и объёмы. У меня совершенно другая психологическая аккомодация по отношению к стране. А люди, которые считают, что на выходные надо слетать в Берлин попить кофе… Кофе везде одинаковый, и растёт он вовсе не в Германии.

— Помню, один иностранец ехал сутки на поезде из Хабаровска во Владивосток. Сказал, что это ужасная страна, здесь бесконечные расстояния. А затем ему показали карту России и сказали: "Ты был вот здесь". Он был в таком шоке!

— Я летела в Магадан десять часов. Примерно столько же до Владивостока. До Сахалина чуть больше. Но побывать в Магадане один раз необходимо. Когда вы стоите на берегу, вокруг леса, сопки, и из воды высовываются морды маленьких бельков, и они пищат, как котята, это сносит крышу. Местные вам говорят: "Сейчас мы сделаем икру-пятиминутку". Они быстро ловят рыбу, быстро её потрошат, и в течение пяти минут обрабатывают икру кипятком. Я не могу сказать, что это вкусно, потому что мы привыкли к солёной икре, но это интересно.

— Очень многие люди там не были, зато были в Турции. Для них отпуск — это не лазить по нереальным горам Алтая, Кавказа, а лежать на пляже. Но это ведь тоже воспитание патриотизма: ты посмотри на свою родину, это же потрясающая красота. Нужна воспитательная, познавательная программа.

— Я была в Белокурихе, там же строится Белокуриха-2. Это уникальный курорт, на котором лечится всё. Туда приезжают японцы, немцы. Даже в Баден-Бадене нет такой невероятной воды, которая лечит остеохондроз. Его вообще ничто в мире больше не лечит, кроме этой воды. Моя приятельница в Италии лечила маму, и когда стало понятно, что это безнадёжно, врач сказал: "Есть на свете Белокуриха — это единственное место, где вас вылечат".

А на наших кавказских курортах с уникальным биоценозом сердечник через 18 дней забывает про лекарства.

— У нас много потрясающих мест. В той же Курганской области есть лечебное Медвежье озеро, в Оренбурге есть озёра — аналоги Мёртвого моря. Но у нас проблема с инфраструктурой. Нет рекламы, нет инвестиций. Хотя знакомство со страной тоже даёт понимание, что это именно то, за что ты держишься, что ты любишь и хочешь защитить.

Автор Инна Новикова
Инна Новикова - с 2000 года - генеральный директор, главный редактор интернет-медиахолдинга "Правда.Ру". *
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
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