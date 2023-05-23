Россия победит, если изменится к лучшему

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Сложившуюся военную ситуацию на Украине можно сравнить со стоянием на Угре или же охарактеризовать фразой "На западном фронте без перемен". Однако на самом деле сражения на линии боевого соприкосновения и особенно в информационном пространстве обретают крайне ожесточённый и бескомпромиссный характер.

Фото: РБК

Очередная отечественная

Об этом, в частности, свидетельствуют случаи, когда наши бойцы, оказавшись перед выбором, сдаться в плен или же погибнуть с честью, подрывают себя гранатами. Это говорит о том, что боевой дух и стойкость российских солдат не уступают героизму наших предков, расправившихся с фашистским драконом в годы Великой Отечественной войны.

Очевидно, что сейчас полным ходом идёт очередная отечественная, на сей раз российско-натовская, война, от исхода которой, как это неоднократно подчёркивал президент Путин, зависит судьба всего нашего многонационального народа. Бойцы на фронте, да и многие в тылу это прекрасно понимают. Не стану изображать из себя пророка, однако в первый же день СВО я написал следующее четверостишие:

Перед лицом великих испытаний,

Немыслимых лишений и невзгод

Без пацифистских воплей и стенаний

Встать за Россию должен весь народ!

Правда эти "великие испытания" и "немыслимые лишения" благодаря, как выясняется, неплохой подготовке российской экономики и политической дальновидности нашего верховного руководства, к счастью, до сих пор не наступили. Однако всё к этому, к сожалению, идёт, поскольку коллективный Запад поставил на кон противоборства с Россией ни много ни мало своё дальнейшее безбедное существование. Но если российский народ, который, скажем прямо, никогда не жил безбедно и спокойно, морально вполне готов к грядущим невзгодам и способен вытерпеть любые потрясения, то этого отнюдь не скажешь о нашей элите, которая посылает обществу весьма сомнительные знаки, вроде целования ручки осудившей "агрессию" престарелой примадонны.

Борьба информационных машин

Кроме того, наша пропагандистская машина демонстрирует крайнюю неповоротливость и отсутствие новых идей. Одни и те же эксперты вот уже почти полтора года дают весьма противоречивые прогнозы, упирая на то, что вот-вот рухнет украинская экономика, Европа не переживёт зиму из-за недостатка российского газа, а в США неизбежно наступит дефолт. То есть наша пропаганда (не нужно бояться этого слова) в первую очередь построена на том, что Запад живёт всё хуже и хуже, а не на том, что Россия побеждает в военно-политической и экономической борьбе со сплотившими свои ряды извечными противниками Русского мира. К сожалению, наши СМИ, особенно погрязшее в бесконечных заунывных ток-шоу телевидение, дают слишком мало информации о позитивных переменах, происходящих в российском обществе. Да и сводки с фронта, скажем откровенно, тоже не радуют: лобовой штурм украинских укрепрайонов чреват большими потерями и утратой стратегической инициативы.

В то же время украинская пропаганда действует исключительно напористо и агрессивно. Я получаю информацию, что называется, из первых рук, от своих бывших учеников, живущих в Одессе и Киеве. Их можно назвать глубоко законспирированными патриотами России, этакими штирлицами, оказавшимися в окружении оголтелых нацистов. Так вот, по их свидетельству, большинство украинцев искренне верят в то, что 2023 год действительно станет годом их "великой перемоги", Россия будет унижена и раздроблена, а Незалежная получит не меньше триллиона долларов репараций от поверженного государства восточных варваров и вольётся в дружную семью "цивилизованных" народов.

Разумеется, мы можем смеяться над этими беспочвенным фантазиями, однако весьма примитивные геббельсовские лозунги так обработали сознание украинцев, что и впрямь породили некую новую, доселе невиданную общность оболваненных людей, живущих в виртуальном мире, который для них является более подходящей средой обитания, нежели реальная действительность! Иначе как объяснить тот факт, что буквально на каждом доме Одессы нарисован жёлто-блакитный флаг?

Впрочем украинской пропаганде не откажешь в некоторых реальных достижениях, эффективно действующих на коллективное самосознание сбитого с толку и на самом деле глубоко несчастного, погибающего за жалкие печеньки народа. Так, например, битве за "фортецю Бахмут" посвящена весьма доходчивая песня, созданная в героическом казацком духе. Что-то я не слышал подобного российского музыкального произведения о сражении за Артёмовск.

Между прочим, бесконечная информационная подготовка "контрнаступа" ВСУ, который по понятным причинам постоянно откладывается, уже отчасти своей цели достигла: как только украинская армия наносит более-менее успешный тактический удар, в наших СМИ поднимается истерика, грозящая перейти в самую настоящую панику. Увы, "перегруппировки" российской армии под Харьковом и Херсоном в известной степени потрясли и смутили наше коллективное сознание. Думаю, следует прислушаться к мнению белорусского лидера Лукашенко, который неспроста считает украинское контрнаступление блефом. Зеленскому значительно выгоднее держать наготове ударный кулак из нескольких десятков бригад, оснащённых западным оружием, нежели в реальности затевать весьма авантюрную операцию с целью захвата Приазовья.

Внутреннее переустройство России

Однако рассчитывать на то, что исход противостояния с Западом будет подобен бескровной победе Ивана Третьего над ханом Ахматом (стояние на Угре), не стоит. Равно как не следует полагать, что пассивная оборона рано или поздно обеспечит нам выгодный мир. Тем более, что формально Украина оккупировала часть российской территории в Запорожье и Донбассе, а значит, эти территории придётся освобождать от нацистских захватчиков. Конечно, особенно торопиться не нужно, поскольку Украина действительно испытывает тяжелейшие экономические потрясения и фактически находится на иждивении Запада. Возможно, наш президент умышленно затягивает решение украинского вопроса, рассчитывая на внутреннее переустройство России.

К сожалению, оно происходит слишком медленно, причём имеют место и разногласия внутри элиты, и прямой саботаж, и шпионаж в пользу наших врагов. Кроме того, никуда не делись воры, коррупционеры и дураки, которые проникли во все эшелоны власти. Можно привести огромное количество примеров нерасторопности или прямого вредительства российской элиты, которая всё ещё пребывает в иллюзии насчёт того, что ситуацию можно вернуть в докрымский период постсоветской истории. Нам нужно не столько критиковать Запад, произнося пышущие праведным гневом тирады, сколько менять к лучшему социально-экономическую жизнь. И здесь работы у нас поистине непочатый край, поскольку в нашем Отечестве не так уж мало недостатков и пороков, достойных пера Салтыкова-Щедрина.

Приведу лишь несколько очень болезненных для меня лично примеров из экономической и культурной жизни Новороссийска, характерных, впрочем, для большинства наших городов и весей.

В середине 80-х годов прошлого века в Новороссийске в самом центре города был заложен драматический театр, который к моменту распада СССР был готов на 75 процентов. Разумеется, в условиях жестокого кризиса, охватившего нашу страну в 90-е годы, достроить его не удалось. Затем огромное здание, отчасти превратившееся в руину, по цене "мерседеса" было куплено каким-то ушлым бизнесменом, который и не собирался вкладывать деньги в строительство "храма искусств". Почти 35 лет мрачный долгострой возвышался над центральной частью города-героя, пока не был снесён в прошлом году. Теперь на его месте возводится комплекс офисных зданий. Увы, эта печальная история ничему не научила местную власть.

Тринадцать лет тому назад на святой для каждого новороссийца, обильно политой кровью наши солдат Малой земле, было решено возвести… Дворец олимпийских видов спорта. С тех пор строительство этого несграбного титанического сарая то ведётся, то надолго прекращается. За это время было освоено (наверняка наполовину украдено) 3,5 млрд рублей, а готовность здания составляет всего-то 55%. Дело дошло до Москвы, и теперь возбуждено уголовное дело о неэффективном использовании выделенных на строительство дворца краевых и федеральных средств.

Впрочем это ещё не самый вопиющий случай деятельности (точнее, бездеятельности) властей Новороссийска. В городе разрушается дача знаменитого винодела князя Голицына, хотя могла бы стать одним из главных туристических объектов города, а многие находившиеся в реестре охраняемых объектов памятники архитектуры были самым преступным образом снесены. Впрочем, и в Ялте в прошлом году уничтожили дом выдающегося архитектора, строителя Ливадийского дворца Н. П. Краснова, который для Крыма значит не меньше, чем Ф. О. Шехтель для Москвы.

Кстати, дом видного зодчего С. А. Каллистратова, который до революции был главным архитектором Новороссийска и Саратова и прославился многими значительными постройками в стиле модерн, в нашем городе тоже снесли. А если к такой "пламенной заботе" об облике Новороссийска прибавить растущие как грибы после дождя безликие высотные "человейники" и не решенную за весь послевоенный период проблему с водоснабжением, то засомневаешься в том, что мы способны организовать свою жизнь лучше, чем на загнивающем Западе.

Однако есть и множество положительных примеров нашего нынешнего бытия. Некоторые российские города выглядят намного лучше, чем разрекламированные европейские столицы и туристические центры. Мощное развитие получили

Нижний Новгород,

Казань,

Тула,

Севастополь,

Владивосток…

Я уж не говорю о Москве и Санкт-Петербурге, которые по благоустройству и качеству инфраструктуры опередили большинство зарубежных мегаполисов.

К слову, в Вене я несколько раз видел крыс, перебегающих дорогу. А ведь столица Австрии в западных рейтингах считается самым комфортным для жизни городом мира! В российских городах крыс мне видеть не довелось. Данный факт, кстати сказать, характеризует эти самые "рейтинги", которые являются лишь средством успешного влияния на неокрепшие умы почитателей Запада.

Конечно, Россия должна победить в специальной военной операции на Украине, однако этой победы не будет, если мы не изменим свою страну к лучшему, не сделаем справедливее и динамичнее её социально-экономическое устройство. А для этого следует отказаться от навязанной нам модели "догоняющего" развития, в результате которого мы усердно и бездумно более 30 лет строили то ли феодальный капитализм, то ли буржуазный феодализм. И залогом нашей победы должна стать чётко сформулированная идеология, которая постоянно транслируется народу президентом и выражена в следующих понятиях: "Патриотизм, опережающее развитие, социальная справедливость".