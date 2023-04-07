Чем больше мы живём, тем больше достижений

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Природа щедра, но она никогда бесцельно не разбазаривает свои богатства. Выживают те, кто достоин жить. Остальное исчезает в коридорах времени, чтобы дать дорогу более сильному, энергичному и талантливому. Проходимцам здесь не место.

В первую очередь, речь идёт о возрасте, который расставляет все точки над "i". А с эволюцией человечества не поспоришь. Ведь все суеверия Древнего мира и Средних веков были побиты развитием науки и образования. Будь это медицина, география или астрономия, за которыми стояли уже умудрённые опытом и покрытые сединой люди. Представим себе, что наша жизнь прекратилась бы в 70, 60, 50 лет. Что человек получил в ранние годы? Ничего.

Великие открытия мы совершаем после сорока лет

Если бы наша жизнь оканчивалась в 60 лет, то британский премьер Палмерстон никогда не получил бы своей должности, а его собрат Дизраэли не получил бы второго срока премьерства. Тьер, сумевший потопить в крови кучу французских революций, не сделался бы президентом новой Французской республики. А лицо американца Франклина до сих пор украшает доллары США. Отнюдь, не в юные годы.

Наука тоже в долгу у стариков. Галилей, будучи стариком, открыл суточные и месячные качания Луны на своей оси. Тот же Дарвин в работе "Сила движения растений" обобщил всё то, что он исследовал в течение полувека. Бюффон, Ламарк, Гумбольдт только после шестидесяти лет написали свои книги о животных и рыбах, которые не потеряли своей актуальности до сих пор.

Искусство тоже в большом долгу перед стариками.

Это

громадный "Рай" Тинторетто,

росписи Перуджино,

шедевры Тициана "Венера и Адонис", "Диана и Актеон", "Битва при Лепанто".

А ведь Тициану тогда было уже за 90 лет. Кстати, наш Айвазовский "расписался" не в юном возрасте. А Михайло Ломоносов стал признанным академиком уже в предпенсионном возрасте. Сегодня в новой России он просто умер бы от голода. Но его имя уже несло дивиденды в кассу Елизаветы Петровны и Екатерины Великой. И свою табакерку с алмазами он имел.

Ограничив жизнь великих музыкантов и композиторов, мы бы потеряли великие произведения Верди — "Отелло", "Аве Мария", и оратории Генделя. И литература во многом обязана старцам. Это Кант, Шатобриан, Гюго. А гений Льва Николаевича? "Войну и мир" писал познавший жизнь человек. Конечно, были и Лермонтов и Пушкин, но это всё-таки гениальные исключения из человеческого опыта. Действительно, если бы из жизни человека изъять седьмой десяток, а это чаще всего, исторические труды и мемуары, мы не знали бы и долю того, на что опираются или перевирают современные историки.

В 50 лет есть ещё силы и для космоса

Приближаясь к нашей молодости, можно провести красную линию — чаще всего до 60 лет. Деяния в эти годы перевернули весь мир. В плюс или минус, каждый решает, просыпаясь утром с сытым или голодным желудком.

Колумб открывает Америку, Морзе изобретает свой телеграф, римский Цезарь даёт нам свой календарь, Кромвель рубит голову английскому монарху, а Игнатий Лойола пускает в мир слово "иезуиты".

40 и 50 лет — тоже не мальчик. Но и до этого возраста надо дожить, чтобы мир через сотню лет причислил вас к лику святых. Изъятие данного возрастного промежутка также сделало бреши в мире науки и искусства. Иоганн Гуттенберг начинает книгопечатание, Франклин изобретает громоотвод, а англичанин Стефенсон строит железные дороги.

В России тоже были свои умельцы, но, как обычно, их не очень привечали. Но вспомним семью Черепановых — первопроходцев в паровозостроении, а Кулибина сейчас как-то заслонил "гамбургер". Они были немолодыми. Но были и более прогрессивные времена в России, когда "главный конструктор" Королёв смог запустить в космос первый советский спутник и первого человека в мире. А тогда ему было уже за 50 лет.

Как были правы наши предки, которые говорили: если бы было возможно сделать невозможное и извлечь из "суммы человеческих подвигов" труды стариков и ветеранов, наш свет был бы иным.

Уже давно принято считать, что в 50 лет человек заканчивается. Хотя бы, в плане физического труда. Ему не светит зарплата, и он никогда не будет на хорошем счету у руководства, которое сегодня почему-то школьного возраста. Но именно из-за отсутствия жизненного опыта, таланта, им сложно понять, что для работы великого ума — нет пределов. Сколько бы лет не было этому уму. Если, конечно, жизненные неурядицы или слепой случай, не потушат этот ум в зародыше. Здесь мир бессилен.