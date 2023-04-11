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Инна Новикова

Генерал-майор: люди должны стать бдительными, как в начале 2000-х

3:27
Общество

Почему количество диверсий в России многократно выросло за последний год; правда ли, что за ними стоит Запад; как граждане могут помочь российским спецслужбам бороться с диверсантами, рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой председатель президиума общероссийской организации "Офицеры России", генерал-майор, Герой РФ Сергей Липовой.

Генерал-майор: люди должны стать бдительными, как в начале 2000-х

— Сергей Анатольевич, на днях в результате теракта трагически погиб военный корреспондент Владлен Татарский, десятки человек ранены. В конце 1990-х — начале 2000-х, когда были теракты, в СМИ писали о том, что нужно обращать внимание на оставленные без присмотра вещи, на подозрительных людей. Может быть, мы недостаточно бдительны сейчас? Смогут ли спецслужбы решить эту проблему без помощи граждан?

— Мы регулярно слышим доклады наших спецслужб о проведении операций по поимке, уничтожению террористов. Против нас работает коалиция спецслужб более чем 50 государств. Наша страна наводнена пятой колонной.

Пока мы не зачистим пятую колонну в тылу, победить на фронте будет очень сложно. И мы будем постоянно получать удары в спину.

В Великую Отечественную войну в городах были организованы домовые комитеты, даже в блокадном Ленинграде умирающие от голода люди не теряли бдительность. В Москве были обнаружены сотни немецких диверсантов только благодаря бдительности наших граждан. И сегодня общество должно не только сплотиться вокруг нашего президента, верховного главнокомандующего, но и усилить бдительность.

Сейчас идёт война. И пока мы сами не сплотимся, пока не станем добровольными помощниками наших спецслужб, наши жизни будут подвергаться опасности.

За год на территорию России с Украины приехало 5 миллионов беженцев. Часть из них приехала с определённой целью. У нас резко возросло количество мелких диверсий, пожаров, подрывов, нападений. К нам внедрены спящие ячейки, которые периодически просыпаются, получают задания и начинают террористическую деятельность.

Последняя диверсия в Брянске показала, что если бы у нас жители были мобилизованы в дружины, то, может быть, этого акта и не было бы.

Против нас объявлена Третья мировая война. Против нас воюет Америка руками НАТО на Украине. Мы воюем не с украинским народом, а с фашизмом, с Западом. На карту поставлено существование нашего государства, идентичность нашего народа.

Надо мобилизовать бдительность нашего общества, чтобы граждане видели в полицейском защитника. Именно ему надо помогать, чтобы нам спокойно спалось. Конечно, тревожность в обществе растёт. Вызывают обеспокоенность многие события в зоне СВО. Хотя, стратегическая инициатива на нашей стороне, и мы медленно, но уверенно двигаемся вперёд.

Теракт в Санкт-Петербурге говорит о том, что бдительным нужно быть везде: в подъездах, на улицах. Обо всём подозрительном нужно сразу сообщать. На улицах, в подъездах должны быть телефоны доверия:

  • полиции,
  • спецслужб,

чтобы в любое время суток можно было быстро дозвониться и сообщить информацию.

Взрыв в Санкт Петербурге
Автор Инна Новикова
Инна Новикова - с 2000 года - генеральный директор, главный редактор интернет-медиахолдинга "Правда.Ру". *
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
Темы фсб война россия украина диверсия терроризм
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