В начале марта президент России подписал указ, расширивший функции военкоматов. И почти сразу в ряде регионов военнообязанные начали получать повестки.
Так, например, в Тюменской области 13 марта было объявлено о подготовке учений, в которых будут задействованы запасники. В тот же день о получении повесток стали рассказывать мужчины в Свердловской области, а 14-го числа — в Воронежской.
Везде, если верить скринам повесток, опубликованным в соцсетях, речь идёт о необходимости явиться на военные сборы.
В Воронежской области сотрудники военкомата говорят, что никаких сборов не планируется, а повестка — способ сверки информации о находящихся в запасе.
"Особо подчеркнём, что единственная цель этих мероприятий — исключительно актуализация данных воинского учета в воронежских военкоматах. Повестки будут вручаться преимущественно по месту проживания граждан и их работы", — написано в Telegram-канале правительства Воронежской области.
В интернете сразу стали нагнетаться слухи о "второй волне мобилизации". Опровергать их вынуждены даже в Кремле. Буквально вчера, 14 марта, Дмитрий Песков в очередной раз заявил, что это пока даже не обсуждается.
У Минобороны, как было заявлено во время брифинга Национального центра управления обороной РФ, тоже никаких планов насчёт "дополнительного призыва в рамках частичной мобилизации" нет.
По словам члена СПЧ, свердловской омбудсмена Татьяны Мерзляковой, "сейчас наши люди на передовой делают все возможное, чтобы не было второй волны мобилизации в России":
"На данный момент солдаты в учебных городках проходят боевое слаживание и дополнительное обучение. Они — боевой резерв", — пояснила Мерзлякова в интервью порталу URA.RU, подчеркнув, что "разговоры о второй волне мобилизации бессмысленны", поскольку потребности в ней нет вообще никакой.
Но есть и ещё одна версия насчёт того, почему вдруг военкоматы стали рассылать повестки. Её озвучило интернет-издание "Вёрстка" со ссылкой на "источники в силовых структурах в Воронежской области и нескольких региональных администрациях". Так вот, по информации неназванных инсайдеров, мужчинам, явившимся в военкомат по повестке, "будут предлагать по собственному желанию поехать воевать на Украину":
"Это будет всеобщая история, по всей стране. Мы просто решили предупредить людей заранее, — цитирует "Вёрстка" слова своего источника "в одном из регионов Сибирского федерального округа". — О второй волне мобилизации речи не идёт, однако пришедшим будут предлагать записаться добровольцами. От предложения поехать на фронт можно отказаться".
Оптимизм чиновников, стоит, наверное, отметить, не разделяют люди, которые непосредственно находятся в зоне проведения СВО. Так, в частности, известный военкор Александр Коц уверен, что без новой мобилизации мы не обойдёмся.
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