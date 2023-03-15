Версии: зачем военкоматы сейчас рассылают повестки

3:24 Your browser does not support the audio element. Общество

В начале марта президент России подписал указ, расширивший функции военкоматов. И почти сразу в ряде регионов военнообязанные начали получать повестки.

Так, например, в Тюменской области 13 марта было объявлено о подготовке учений, в которых будут задействованы запасники. В тот же день о получении повесток стали рассказывать мужчины в Свердловской области, а 14-го числа — в Воронежской.

Везде, если верить скринам повесток, опубликованным в соцсетях, речь идёт о необходимости явиться на военные сборы.

скрин с сайта Е1.RU (Свердловская область)

В Воронежской области сотрудники военкомата говорят, что никаких сборов не планируется, а повестка — способ сверки информации о находящихся в запасе.

"Особо подчеркнём, что единственная цель этих мероприятий — исключительно актуализация данных воинского учета в воронежских военкоматах. Повестки будут вручаться преимущественно по месту проживания граждан и их работы", — написано в Telegram-канале правительства Воронежской области.

В интернете сразу стали нагнетаться слухи о "второй волне мобилизации". Опровергать их вынуждены даже в Кремле. Буквально вчера, 14 марта, Дмитрий Песков в очередной раз заявил, что это пока даже не обсуждается.

У Минобороны, как было заявлено во время брифинга Национального центра управления обороной РФ, тоже никаких планов насчёт "дополнительного призыва в рамках частичной мобилизации" нет.

Зачем тогда повестки?

По словам члена СПЧ, свердловской омбудсмена Татьяны Мерзляковой, "сейчас наши люди на передовой делают все возможное, чтобы не было второй волны мобилизации в России":

"На данный момент солдаты в учебных городках проходят боевое слаживание и дополнительное обучение. Они — боевой резерв", — пояснила Мерзлякова в интервью порталу URA.RU, подчеркнув, что "разговоры о второй волне мобилизации бессмысленны", поскольку потребности в ней нет вообще никакой.

Но есть и ещё одна версия насчёт того, почему вдруг военкоматы стали рассылать повестки. Её озвучило интернет-издание "Вёрстка" со ссылкой на "источники в силовых структурах в Воронежской области и нескольких региональных администрациях". Так вот, по информации неназванных инсайдеров, мужчинам, явившимся в военкомат по повестке, "будут предлагать по собственному желанию поехать воевать на Украину":

"Это будет всеобщая история, по всей стране. Мы просто решили предупредить людей заранее, — цитирует "Вёрстка" слова своего источника "в одном из регионов Сибирского федерального округа". — О второй волне мобилизации речи не идёт, однако пришедшим будут предлагать записаться добровольцами. От предложения поехать на фронт можно отказаться".

Военкор Коц: без второй волны мобилизации обойтись точно не удастся

Оптимизм чиновников, стоит, наверное, отметить, не разделяют люди, которые непосредственно находятся в зоне проведения СВО. Так, в частности, известный военкор Александр Коц уверен, что без новой мобилизации мы не обойдёмся.

Читайте также:

GR: дворцовый переворот, который готовили для Путина, случится в Киеве

Киев бросил под Артёмовск бойцов собственной "Гитлерюгенд"

Нетаньяху: бить по ядерным станциям можно, если очень нужно