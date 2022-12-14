"Зачем вам этот палец нужен?" — реакция Депздрава Москвы

На нашу публикацию "В ГКБ имени С. С. Юдина пациентам отказывают в оперативном лечении по ОМС" поступил ответ из Департамента здравоохранения Москвы. Редакция Pravda.Ru обратила внимание на эту реакцию ведомства, которое обязано заниматься организацией и соблюдением законности в вопросах здравоохранения жителей столицы.

Напомним, в нашей публикации речь шла о том, что пациенту с переломовывихом пальца отказали в операции в ГКБ имени С. С. Юдина, одной из клиник, специализирующихся на оперативном лечении травм кисти.

Pravda.Ru полностью приводит здесь ответ Департамента здравоохранения Москвы, после чего мы покажем вам, насколько компетентны в этом подразделении правительства Москвы специалисты (и не только она — а и сам руководитель департамента в ранге министра столичного правительства).

Итак, ответ:

"Здравствуйте.

Департамент здравоохранения города Москвы обратил внимание на вашу публикацию и направляет комментарий. Информация о том, что пациентам в городской клинической больнице им. С. С. Юдина отказывают в бесплатном лечении, не соответствует действительности.

Пациент, о котором идет речь в публикации издания, 28 ноября обратился за медицинской помощью в приемное отделение больницы им. С. С. Юдина. При этом травму, со слов самого пациента, он получил 8 ноября. В ходе осмотра врачом травматологом-ортопедом, заведующей приемным отделением совместно с врачом травматологом-ортопедом отделения травмы кисти и реконструктивной микрохирургии был поставлен диагноз — застарелый краевой перелом пальца левой кисти.

Учитывая отсутствие показаний к экстренной хирургической помощи, а также давность получения травмы, формирование первичной костной мозоли, сохранение отека мягких тканей, было принято решение отложить операцию до момента, когда пройдет воспалительный процесс.

Пациенту были даны рекомендации по лечению, а также указано, что ему необходима плановая операция, о чем сделана запись в медицинской документации. Отказа в проведении планового лечения также не было — врач разъяснила пациенту, что после уменьшения отека необходимо обратиться за консультацией к специалисту отделения травмы кисти, чтобы определить сроки проведения плановой операции.

Дополнительно сообщаем, что Департамент здравоохранения Москвы проведет оценку оказания медицинской помощи пациенту при первичном обращении в поликлинику, а также будет проведена оценка соблюдения правил этики и деонтологии врачом больницы им. С. С. Юдина, о котором идет речь в публикации.

С уважением,

Департамент здравоохранения города Москвы".

Редакция Pravda.Ru понимает так, что в данном случае нам ответил сам руководитель Департамента здравоохранения Москвы — Хрипун Алексей Иванович, министр правительства столицы. По правилам делового оборота, никто не имеет право что-либо заявлять от имени организации, кроме его главы, действующего без доверенности. Очень хорошо, Алексей Михайлович, будем тогда уж говорить лично с вами о вашем ответе.

"Информация Pravda.Ru не соответствует действительности", — пишете вы. То есть напрямую обвиняете редакцию издания во лжи.

Хорошо, учитываем это обвинение, но подскажите, связывались ли вы с обеими сторонами в этом конфликте? Мы задали этот вопрос нашему читателю. "Нет, — заявил он, — от Депздрава Москвы ко мне никто не обращался". То есть вы, Алексей Михайлович Хрипун, написали официальный ответ от возглавляемого вами департамента на основе мыслей того некомпетентного врача Р. В. Ореховой, предоставившей вам ее данные для "отмазки"?

Нашему читателю сделали операцию на палец в государственной организации, не подотчетной Депзраву Москвы. Вот диагноз, который был поставлен в эпикризе: "Закрытый перелом основания средней фаланги IV пальца левой кисти с поперечным, угловым и продольным смещением отломков, вывих фаланг".

Алексей Иванович Хрипун, видимо, не увидел разницы в том, что Pravda.Ru написала о переломовывихе и "краевом переломе пальца".

Любой вывих нуждается в экстренной медицинской помощи. Если не устранить вывих, никакого уменьшения отека не произойдет.

При этом что предлагает Алексей Иванович, скромно скрываясь под подписью "Департамент здравоохранения Москвы", жителю столицы? Он предлагает ему дождаться, когда спадет опухоль для назначения плановой операции. Зная, что при вывихе опухоль не спадет никогда.

Редакция Pravda.Ru рада, что нам удалось помочь нашему читателю вовремя. По словам хирургов госучреждения, не подведомственного А. И. Хрипуну, если б операция не была сделана, пациент лез бы на стены от боли через незначительное время.

Как такое вообще могло произойти? Почему о вывихах, переломах суставов стало известно после того, как травма "застарела"? Потому что в поликлинике при Вороновской больнице, также подведомственной министру правительства Москвы А. И. Хрипуну, нашему читателю сделали рентгенографию не трех проекций, а только двух, которые и не могли показать ничего.

Вполне возможно, что это было сделано во исполнение пожеланий оптимизаторов от московской медицины в целях экономии средств. Иначе все можно было бы решить достаточно быстро.

К чему мы так подробно все это описываем? Да к тому, что переломовывих пальца, на наш взгляд, — это не самое страшное, с чем приходится сталкиваться нашим читателям.

По самым разным отзывам о работе учреждений, подведомственных Депздраву Москвы, жителям столицы отказывают в лечении. А при обращении в Депздрав они получают такие же ответы, как и редакция Pravda.Ru получила в ответ на публикацию своего материала.

И смотрите, что выходит:

подчиненная А. И. Хрипуна, главврач больницы им. С. С. Юдина Ольга Виулевна Папышева, даже не потрудилась ответить на публикацию Pravda.Ru, хотя закон о средствах массовой информации обязывает ее это делать;

сам Депздрав Москвы не может ответить на вопросы, почему в подчиненных им структурах оказываются некомпетентные врачи, которые элементарно не могут диагностировать заболевания — как в рассматриваемом нами примере;

мы тут, может, и необоснованно сообщили, что Хрипун сам писал нам ответ, хоть юридически так оно и выходит. Но если не сам — то это значит, что за годы руководства департаментом правительства Москвы он так и не смог, не сумел организовать его работу — и кто там за что отвечает, не понятно.

И самое главное:

Депздрав Москвы, для соблюдения чести своего не самого чистого чиновничьего мундира, готов обвинить во лжи средства массовой информации, которые сообщают о реальных проблемах в подведомственных ему учреждениях.

Pravda.Ru, в связи с изложенным постарается оказать юридическую помощь нашему читателю, если он захочет обратиться в суд по факту отказа ему в оперативном лечении по ОМС. Мы призываем к этому и другие организации по защите прав потребителей, оказывающие поддержку гражданам. Мы уверены, что такой суд перевернет политику здравоохранения Москвы. Мы готовы освещать ход процессов на постоянной основе.

На взгляд редакции Pravda.Ru, такие процессы необходимы, так как если Конституция России сама не может защитить свои положения о здравоохранении, защищать их в судах надо гражданам.

Понятно, что в московских судах первой и второй инстанций это не выйдет — в них судьи, если не ошибаюсь, получают доплаты от правительства Москвы. Однако в кассационной инстанции и Верховном суде надежа есть.

Вопрос не о том, "зачем вам нужен этот палец" (как заявила подчиненная О. В. Папышевой и А. И. Хрипуна), вопрос в том, как долго Депздрав Москвы и подчиненные ему структуры будут держать москвичей за идиотов, не знающих своих прав.

Как итог: когда департамент здравоохранения Москвы обвиняет кого-то во лжи, следует сначала присмотреться, насколько этот департамент квалифицированно может сам разобраться с проблемой — разбирается он с ней или просто дает в качестве итога "разбирательства" мнение врача, к профессиональной состоятельности которого есть вопросы.

В случае нашей публикации Депздрав Москвы и его руководитель Алексей Хрипун поступили так, как могли: защищали честь дырявого, на наш взгляд, чиновничьего мундира.

Редакция Pravda.Ru продолжит разбираться со схемами организации работы московского здравоохранения. Запланирована публикация о количестве дипломированных врачей, поликлиник, больниц в Москве в советский период, во время работы Ю. М. Лужкова и С. С. Собянина. Пока не уверены, но, видимо, нас ожидают некоторые открытия.

Предлагаем москвичам обращаться в редакцию Pravda.Ru с вашими замечаниями по организации московского здравоохранения. Мы готовы после ознакомления с их сутью предавать их огласке.