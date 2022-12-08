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Марина Курако

Сладкоежкам в новогоднюю ночь будет несладко

Общество

Подготовка к зимнему празднику приносит не только много хлопот, но и затрат.

Сладкоежкам в новогоднюю ночь будет несладко

Практически в каждой семье с начала декабря можно услышать известную фразу: "Не трогай, это на Новый год". Раньше россияне так говорили, потому что нужно было отстоять очередь на морозе, теперь же они об этом напоминают в целях экономии.

Стол в новогоднюю ночь

В беседе с Pravda.Ru кандидат технических наук, доцент кафедры ресторанного бизнеса РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Мясникова рассказала, в какую сумму обойдётся стол на семью из четырёх-пяти человек, и когда лучше покупать продукты к главному и любимому празднику россиян. Для расчёта затрат на приобретение продуктов к новогоднему столу аналитик опиралась на официальную статистику.

"По данным Росстата, праздничный ужин 2023 года обойдётся в среднем дороже на 11,8%, чем в прошлом году, и составит 12946,28 рублей. В стоимость включены традиционные шампанское, крепкие алкогольные напитки, рыбные и мясные деликатесы, икра, овощи и фрукты, а также продукты для приготовления салата Оливье и Сельди под шубой. Без этих классических салатов не могут обойтись новогодние столы многих россиян", — заявил эксперт.

По словам Мясниковой, если следовать статистике, то рецептуры, предложенные Росстатом для расчёта так называемого "индекса Оливье", на протяжении многих лет не меняются (2-2,2 кг на шесть-восемь персон), в отличие от цен на продукты.

"На Оливье граждане в среднем потратят 325,14 рублей. Этот показатель находится практически на уровне прошлого года (+1,0%) за счёт существенного снижения цены на овощи — огурцы, картофель, морковь, лук (от 8 до 33 %). Стоимость "шубы" увеличилась на 8,2% в сравнении с прошлым годом и составила 224,2 рубля. Повышение цены произошло в связи с удорожанием майонеза и сельди".

От выпечки придётся отказаться

Что касается стоимости многих продовольственных продуктов, то тут радоваться нечему: говядина, рыба и икра стали гораздо дороже, а любителям выпечки самое время отказаться от неё.

"За 10 месяцев цена на говядину увеличилась на 17,4%, а рыба и икра лососёвых пород — на 28,0% и 12,5% соответственно. Для любителей выпечки самое время отказаться от тортов и кексов, которые подорожали на 22,4% и 32,0%, а любителям новогоднего стола с десертами на основе мороженого, шоколада и какао придётся потратить на 14% больше денег на ужин в сравнении с прошлогодними затратами", — утверждает доцент кафедры ресторанного бизнеса РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Алкоголь на выбор

По данным эксперта, неоднозначная ситуация сложилась в отношении цен на алкогольные напитки (коньяк, водка, вино) ввиду санкционных ограничений.

"С одной стороны, умеренно увеличилась стоимость на отечественную продукцию — от 4,6% до 12,0%, с другой — значительно придётся потратиться любителям оригинальных импортных алкогольных брендов и элитных вин доля, которых на рынке снизилась на 30-70%. Традиционный новогодний игристый напиток, так же как и вино, вырос в цене на 12,2%".

Разумная экономия денег

Мясникова посоветовала закупать продукты с длительным сроком годности сейчас, а не накануне праздника, чтобы сэкономить. В качестве примера специалист привела:

  • вино-водочные изделия,
  • консервированные зелёный горошек и кукурузу,
  • икру,
  • печень трески,
  • копчёную колбасу,
  • шоколад и конфеты.

"Ближе к Новому году ассортимент продуктов в торговых сетях несколько сокращается. К тому же, не исключено увеличение стоимости в силу повышенного спроса", — объясняет собеседник издания.

В ресторане выгодно, но не совсем

Елена Мясникова утверждает, что затраты на приготовление новогоднего ужина и посещение ресторана сопоставимы, но есть одно "но":

"Новый год — традиционно семейный праздник, и его стараются встретить в кругу родных. Однако, следует принять во внимание тот факт, что купленных продуктов хватит не только на новогодний стол, но и на первые дни праздничных выходных".

Тем не менее, если надумаете отмечать Новый год в ресторане или кафе, не стоит забывать, что цена будет одинакова в случае сервировки бюджетными блюдами и алкоголем.

Ранее в Росстате сообщали, что новогодний ужин обойдётся в 3152 рублей на человека. Этот показатель за год почти не изменился, отметили в ведомстве.

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Автор Марина Курако
Марина Курако — журналист, интервьюер, корреспондент Правды.Ру
Куратор Наталия Красовская
Наталия Красовская — кандидат психологических наук, член российской ассоциации политических наук *
Темы деньги алкоголь новый год продукты питания
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