Из "Сколково" можно сформировать две полноценные дивизии для Донбасса

Когда-то наши СМИ приводили данные по становлению новой России. Постсоветской. Если сокращение поголовья скота составляло, по разным категориям, от 50 до 75 процентов и вдвое превосходило сокращение поголовья на рубеже 1920-1930 годов прошлого века, то расходы "новых русских" на оплату секс-услуг составили, также по разным оценкам, 10-15 триллионов рублей (старыми), что примерно равнялось бюджетным ассигнованиям страны на соцкультуру и вдвое превосходило государственные траты на науку.

Молоко — хорошо, но микросхема тоже нужна

Мы все знаем определение "градообразующие предприятия". Не будет завода, и вместо города останется село. Представьте себе, на каждую доярку — три кандидата технических наук. Это и есть советский наукоград. Шутка, конечно, но без научных организаций и КБ в ещё советском Калининграде на ту же МКС мы бы не полетели.

О проблемах импортозамещения в последние годы говорят на всех уровнях. От президента до пенсионеров на скамейках. Это не только ботинки, которые могут развалиться на ногах, но и оборонная промышленность. Её обычно разваливает враг.

Броневые коробки мы делать умеем, но без электронной начинки. Бронекорпус — это лишь хорошая мишень для такой же бронекоробки врага. Сегодня чаще побеждает тот, чья машина "оцифрована" с ног до головы как на земле, так и в космосе.

Где это всё брать? Во времена СССР, в частности, в 1960 году построили город-спутник Москвы — Зеленоград. И много других наукоградов: в начале 1990-х годов продолжали греметь своими научными заслугами более 20 городов РФ, пять посёлков городского типа. Балашиха, Дзержинск, Дмитров, Дубна, Обнинск и другие. Причём, каждый занимался узким научным направлением.

Нередко основанные ещё в 1930-е годы они обеспечивали Советскому Союзу мировой приоритет в стратегически значимых областях науки и техники. А проще говоря, все работали на нашу с вами обороноспособность. Дотация была, конечно, от государства. Но "рынок", наш, российский (за кордоном, кажется, тоже есть "рынок"), всё подпортил. Вот и начали наши наукограды терять практически всех заслуженных. А с засильем у нас экономистов и политологов вопросы замены умным головам практически не решались. В том же Жуковском к началу 1995 года по сравнению с 1989 годом численность научно-технического персонала уже не превышала 40 процентов.

Уезжая по контракту в те же США, многие люди науки уже не возвращались. Также в странах НАТО успешно реализовывались наши научные разработки, которые, по тем или иным причинам, оказались за кордоном.

Зарплата — во! Сметаны — во!

Закономерный вопрос: а что делали наши наукограды. Не менее закономерный ответ: вся военная техника, которая воюет или на которой воюют во всём мире, — это их заслуга. Многие технические находки были заложены в нашей нынешней оборонке ещё в годы СССР.

Кто не знает сегодня "Сколково" — крупнейший инновационный центр России? К нему в стране, мягко говоря, неоднозначное отношение. Тем не менее, официоз сообщает: центр играет весомую роль в укреплении фундамента национальной экономики: стартапы, развивающие бизнес при поддержке "Сколково", поставляют отечественную высокотехнологичную продукцию для промышленности, медицины, транспорта, сферы информационных технологий и многих других.

Кстати, чубайсовский "Роснано" был большим партнёром этого наукоградища — нашей гордости в области национальной инновационной политики. У них — Силиконовая долина, у нас — центр "Сколково". В одном месте мозги и деньги. Деньги есть, но, судя по российским реалиям, мозги нам сегодня не помогают.

Кстати, как отмечали СМИ, в 2013 году госкорпорацию "Роснано" проверила Счётная палата, аудиторы которой отметили, что расходы на оплату труда в расчёте на одного человека за пять лет увеличились более чем в девять раз. Ряд сделок обладает признаками отмывания и легализации средств. На момент проверки наличие каких-либо документов, подтверждающих эффективность произведённых вложений, не установлено. Вот вам и импортозамещение.

Данные приводились в открытых источниках той же Счётной палаты и отчётности компаний. Например, 5 триллионов рублей из госбюджета потратили на российские институты развития с 2010 года. На фонд "Сколково" затраты составили 168 миллиардов. Также отмечалось, что 468 тысяч рублей — это среднемесячная зарплата в фонде "Сколково" в 2015 году (в 13 раз выше среднего по стране).

Писалось, что наши инноваторы создали навигационную систему MarvelMind, которая помогает роботам и беспилотникам ориентироваться в пространстве. Прекрасно, но знать бы, сколько в этом проекте отечественных деталей. А не тайваньских или китайских. Судя по нашим реалиям, за последние десятилетия Россия так и не обзавелась собственной микроэлектронной базой. Как говорили когда-то авторы "Двенадцать стульев", не подразумевая, конечно, современные наши "инновационные" центры, "в которых ни черта нет".

Кстати, в Сколково есть элитный гольф-клуб. В ноябре он приглашает нас с вами в клубную поездку в Дубай. В рамках этого клуба можно сыграть, как обещают, на лучших гольф-клубах эмирата. А нас всё пугают какой-то мобилизацией. Ну, не в Казахстане же прятаться или в Киргизии.

Сегодня на самом высоком уровне принято решение, что частичной мобилизации не подлежат айтишники. Но айтишник айтишнику рознь. В госаппаратах это свои ребятишки из техотделов, которые несли вам по заявкам (чиновнику некогда, много времени отнимает буфет) батарейки для "мышек". Да и установка программного обеспечения нередко занимала много полезного времени у очень занятых в курилке чиновников.

Так что, судя по профессионализму мужиков, которых сейчас отправляют на Донбасс, — а это слесари, сварщики — они были бы нужнее здесь. А не в окопах. А из ребят из Сколково можно было бы сделать две полноценные дивизии. Если они нас не обеспечили за четверть века импортозамещением, до Нового Года мы вряд ли получим на этом направлении большой прорыв. Да и экономисты новой формации могли бы надеть берцы. Разваливать экономику врага тоже надо уметь.