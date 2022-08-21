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Автор Ольга Лазарева

"В некотором царстве, в некотором государстве": Команда ЯRUS запустила марафон сказок для детей

Общество

Впервые мы знакомимся со сказками еще в раннем возрасте. Фольклорный жанр обогащает воображение и развивает фантазию. Слушая сказку, невольно представляешь себя рядом с вымышленными персонажами и погружаешься в волшебный мир повествования. Создать свой альбом аудиосказок для детей предложила команда ЯRUS.

"В некотором царстве, в некотором государстве": Команда ЯRUS запустила марафон сказок для детей

Первым запустил "Сказочный челлендж" основатель и директор по разработке приложения ЯRUS Дмитрий Илюхин. Сказка "Ворона и облака" открыла добрый марафон.

"Суть моей инициативы в создании библиотеки аудиосказок для наших самых маленьких пользователей, а наполнение этой библиотеки сделаем всем миром. Когда накопится достаточное количество публикаций, мы соберем все это в раздел ЯRUS. Музыка.", — прокомментировал Дмитрий Илюхин, основатель и директор по разработке приложения ЯRUS

Идею, создать сборник детских сказок на ночь, поддержали блогеры соцсети ЯRUS. Сегодня в копилке под хэштэгом #сказкиотблогеров уже записано большое количество не только русских народных сказок, но и других стран мира. Ведь еще на Руси рассказывание сказок считалось настоящим искусством, приобщиться к которому мог каждый, независимо от пола и возраста, а самые лучшие рассказчики высоко почитались в народе. К тому же сказки учат добру и справедливости, а за фантастичностью фабулы и вымысла скрываются реальные судьбы людей.

Так, свою аудиоверсию "Истории про поросенка" поведал священник Леонид Бартков, который поддержал добрую традицию сказочного марафона команды ЯRUS.

"На сегодняшний день на человека обрушивается огромный поток информации, и зачастую, этот поток несет негативный характер по отношению к нам. Данная площадка ЯRUS дает возможность внести мне небольшую лепту позитива и положительных эмоций. Поэтому я удовольствием поучаствовал в творческом и креативном "Сказочном челлендже", — рассказал Бартков, блогер социальной сети ЯRUS.

Когда еще не было книг и письменности, люди вынуждены были как-то развлекать друг друга: придумывать истории и вымышленных героев. Именно тогда зародилась сказка как жанр устного народного творчества. Самые интересные и яркие рассказы устно пересказывались, распространяясь в пространстве и времени. Фантастика в сказках всегда переплеталась с реальностью. К примеру, живя в нужде, люди мечтали о дворцах, о скатерти-самобранке, о тайных сокровищах. Однако в финале сказочных повествований всегда добро побеждало зло.

Сказочный марафон с энтузиазмом подхватила юный блогер социальной сети ЯRUS Кристина Воробьева. Школьница записала сразу несколько музыкальных аудиоверсий: "Сказки Дядюшки Римуса", "Коралина", "Приключения барона Мюнхгаузена".

"Читать вслух для меня — это настоящий вызов, так как из-за травмы у меня были большие проблемы с речью и заикание. Но, мы не ищем легких путей!", — поделилась Кристина Воробьева, блогер социальной сети ЯRUS.

Сегодня команда ЯRUS предлагает каждому стать соавтором музыкальной коллекции сказочных историй. Как говорится, "сказка быль, да в ней намек…" добрым блогерам урок — запиши свою аудиоверсию детской сказки. Сделай мир добрее с ЯRUS и порадуй маленьких слушателей волшебными рассказами!

Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Наталия Красовская
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