Коварный Путин лишил немецких женщин маленьких интимных радостей. И как только он всё успевает?
Россию обложили таким количеством санкций, что пора уже подавать заявку в Книгу рекордов Гиннесса. Количество введённых против нас инструментов давления превысило десять тысяч, и чуть ли не ежедневно добавляются новые санкционные списки разной степени дебильности. Один из последних примеров — список из двенадцати персон, против которых Великобритания ввела санкции за то, что эти люди "предположительно связаны с президентом РФ Владимиром Путиным". Хайли-лайкли во всей красе.
Но, удивительное дело, при этом почему-то стенания раздаются почти исключительно со стороны заходящего Солнца.
"Десять миллионов британцев в ближайшее время окажутся перед выбором: замёрзнуть или разориться. Из-за санкций против России они уже с трудом оплачивают счета за отопление", — пишет британская Daily Mail.
Неожиданно свежую идею выкатила председательница Ассоциации независимых туристических агентств Германии Мария Линнхофф. В целях экономии газа, расходуемого на отопление жилищ, она предложила немецким пенсионерам зимовать в тёплых странах. На Майорке, например, в Тунисе или в Турции. И правительство вроде бы даже согласно оплатить эту зимовку в размере 500 евро на человека. Вот только перелёт и проживание в отеле средней руки в течение 50 дней на той же Майорке обойдутся пенсионеру никак не менее, чем в 1300 евро.
Европейская пресса неустанно снабжает читателей полезными советами о способах экономии. Особо отличилось немецкое издание Bild*, оперативно рассказавшее о вреде частого мытья, особенно с использованием мыла, и давшее гениальный совет "умываться по-кошачьи". Вот прямо аж любопытно: это как? Вылизывать подмышки и гениталии? Но человек — не кошка, так изогнуться не сможет, да и вообще, это уже сильно смахивает на знаменитый немецкий "дастиш-фантастиш" в извращённой форме.
Но самой что ни на есть "клубничкой на торте" оказалось следующее сообщение того же издания:
"Жительницы Германии в среднем тратят 660 минут в год на то, чтобы расслабиться и получить удовольствие во время принятия душа, а это огромные дополнительные расходы на воду. Честно говоря, кто может себе это позволить? Поэтому интимные женские шалости в душевой — чистая роскошь", — на полном серьёзе утверждает автор статьи.
А вот у президента США Джо Байдена есть один универсальный ответ на все европейские, да и американские тоже, проблемы: во всём виноват Путин!
Конечно, это же именно он поднял цены в Европе и Америке: и на бензин, и на продукты питания, и на энергоресурсы. Путин виноват в том, что коллективный Запад сваливает на бесплатную утилизацию на территории Украины своё вооружение, значительная часть которого — либо устаревшее, либо бракованное. Этот же Путин не выпускает "бедненьких" укронацистов с "Азовстали". Грядущий продовольственный кризис — тоже Путина вина. И уж абсолютно точно Путин виноват в том, что немецкие женщины теперь лишены даже таких маленьких радостей. Нужные пункты в этот "лист абсурда" можно дописывать бесконечно. В России есть даже стишок по этому поводу: "Кошка бросила котят — это Путин виноват".
А в свете последних новостей россияне со свойственным нам здоровым цинизмом переиначили известную песню: "Я другой такой страны не знаю, где б так часто мылся человек".
А что же, собственно, Россия? Как управляется со всеми этими десятью тысячами "адских санкций"?
Ну и так далее. И что самое обидное, все эти десять тысяч инфернальных санкций ни на миллиметр не подвинули позицию РФ по принципиальным вопросам и никак не повлияли на ход СВО на Украине. Более того, пока что складывается такое впечатление, что санкции ввёл не Запад против России, а совсем наоборот. Ох, и коварен же наш Путин! И как только всё успевает?
*Доступ на территории РФ ограничен в связи с решением Генпрокуратуры от 26 марта.
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