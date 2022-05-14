В интимных проблемах немецких женщин тоже виноват Путин

Коварный Путин лишил немецких женщин маленьких интимных радостей. И как только он всё успевает?

Президент РФ Владимир Путин

Россию обложили таким количеством санкций, что пора уже подавать заявку в Книгу рекордов Гиннесса. Количество введённых против нас инструментов давления превысило десять тысяч, и чуть ли не ежедневно добавляются новые санкционные списки разной степени дебильности. Один из последних примеров — список из двенадцати персон, против которых Великобритания ввела санкции за то, что эти люди "предположительно связаны с президентом РФ Владимиром Путиным". Хайли-лайкли во всей красе.

Если долго вглядываться в бездну...

Но, удивительное дело, при этом почему-то стенания раздаются почти исключительно со стороны заходящего Солнца.

"Десять миллионов британцев в ближайшее время окажутся перед выбором: замёрзнуть или разориться. Из-за санкций против России они уже с трудом оплачивают счета за отопление", — пишет британская Daily Mail.

Неожиданно свежую идею выкатила председательница Ассоциации независимых туристических агентств Германии Мария Линнхофф. В целях экономии газа, расходуемого на отопление жилищ, она предложила немецким пенсионерам зимовать в тёплых странах. На Майорке, например, в Тунисе или в Турции. И правительство вроде бы даже согласно оплатить эту зимовку в размере 500 евро на человека. Вот только перелёт и проживание в отеле средней руки в течение 50 дней на той же Майорке обойдутся пенсионеру никак не менее, чем в 1300 евро.

Европейская пресса неустанно снабжает читателей полезными советами о способах экономии. Особо отличилось немецкое издание Bild*, оперативно рассказавшее о вреде частого мытья, особенно с использованием мыла, и давшее гениальный совет "умываться по-кошачьи". Вот прямо аж любопытно: это как? Вылизывать подмышки и гениталии? Но человек — не кошка, так изогнуться не сможет, да и вообще, это уже сильно смахивает на знаменитый немецкий "дастиш-фантастиш" в извращённой форме.

Но самой что ни на есть "клубничкой на торте" оказалось следующее сообщение того же издания:

"Жительницы Германии в среднем тратят 660 минут в год на то, чтобы расслабиться и получить удовольствие во время принятия душа, а это огромные дополнительные расходы на воду. Честно говоря, кто может себе это позволить? Поэтому интимные женские шалости в душевой — чистая роскошь", — на полном серьёзе утверждает автор статьи.

А вот у президента США Джо Байдена есть один универсальный ответ на все европейские, да и американские тоже, проблемы: во всём виноват Путин!

Конечно, это же именно он поднял цены в Европе и Америке: и на бензин, и на продукты питания, и на энергоресурсы. Путин виноват в том, что коллективный Запад сваливает на бесплатную утилизацию на территории Украины своё вооружение, значительная часть которого — либо устаревшее, либо бракованное. Этот же Путин не выпускает "бедненьких" укронацистов с "Азовстали". Грядущий продовольственный кризис — тоже Путина вина. И уж абсолютно точно Путин виноват в том, что немецкие женщины теперь лишены даже таких маленьких радостей. Нужные пункты в этот "лист абсурда" можно дописывать бесконечно. В России есть даже стишок по этому поводу: "Кошка бросила котят — это Путин виноват".

А в свете последних новостей россияне со свойственным нам здоровым цинизмом переиначили известную песню: "Я другой такой страны не знаю, где б так часто мылся человек".

...из бездны на тебя взглянут русские

А что же, собственно, Россия? Как управляется со всеми этими десятью тысячами "адских санкций"?

Когда коллективный Запад заморозил российские золото-валютные резервы и ехидно заголосил о "техническом дефолте", к микрофону вышел Минфин и вкрадчивым голосом выразил готовность оплатить евробонды рублями. Тема дефолта как-то по-тихому схлопнулась.

Когда иностранный бизнес один за другим начал выкрикивать, что покидает Россию, ахаха, россияне останутся вообще без всего, что мы делали, и накроются безработицей, как медным тазом, к микрофону вышло Правительство и негромко произнесло слово "национализация". После чего иностранный бизнес сник и промямлил: "Эээ, вы нас как-то не так поняли, кажется. Ничего мы и не уходим, сейчас вот только логистику перенастроим и сразу же обратно на рынок!"

Когда белки-истерички и лисы-спекулянты кинулись сметать с магазинных полок всё подряд, к микрофону вышли Минсельхоз и Минпромторг и доходчиво разъяснили, что сахара у страны столько, что может слипнуться там где не надо, а гречки столько, что всех наказанных можно по углам расставить, а если с чем-то возникли временные перебои — то вопрос будет решён в ближайшее время. Тут из-за их спин выглянула ФАС и грозно посмотрела на лис-спекулянтов. В магазинах опять всё появилось, хоть снова беги и раскупай.

Вопросы, которым в предыдущие годы не уделялось должное внимание, во многом из-за "эффективных менеджеров" типа "Зачем нам развивать своё, на Западе лучше купим", сейчас решаются в приоритетном порядке. И спрос с ответственных будет серьёзный, потому что это нужно всей стране.

Ну и так далее. И что самое обидное, все эти десять тысяч инфернальных санкций ни на миллиметр не подвинули позицию РФ по принципиальным вопросам и никак не повлияли на ход СВО на Украине. Более того, пока что складывается такое впечатление, что санкции ввёл не Запад против России, а совсем наоборот. Ох, и коварен же наш Путин! И как только всё успевает?

*Доступ на территории РФ ограничен в связи с решением Генпрокуратуры от 26 марта.

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