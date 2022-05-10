Байден в очередной раз обвинил Путина в росте цен на бензин и продукты в США

Американский лидер Джозеф Байден нашёл причину роста цен на бензин. По его словам, в этом виноват президент России Владимир Путин.

Он также добавил, что в связи с ростом стоимости топлива подскочили цены и на продукты. Но Байден уверен, что всё это именно из-за Путина.

Кроме того, президент США заверил, что в настоящий момент правительство делает всё возможное, чтобы снизить инфляцию, и скоро должны появиться первые результаты.

В понедельник, 9 мая, Байден подписал закон о поставках военной помощи Украине по ленд-лизу. В законе прописано, что на Украину оружие поставляется безвозмездно, но платить за него всё же придётся в перспективе.