Санкции: в чём преимущества России, которые мы не используем?

Что будет после специальной военной операции? Как Россия будет обустраивать саму себя? Ищу ответы на эти вопросы в СМИ, соцсетях, найти не могу.

Другой вопрос: нужен ли России Запад, в смысле связки "Америка — Европа", особенно после всех санкций, которые объявлялись на основе часто лживой и непроверенной информации типа Бучи?

На мой взгляд, нет. И рассуждения, что народы — это одно, а власти — другое, не выдерживают никакой критики.

С конца 80-х — начала 90-х российские власти воспринимали эти страны как цитадели демократии, где народ определяет лидеров своих наций. Поэтому — да, народы также ответственны за проводимую властями политику. Как у нас, так и в США-Европе, народы ответственны за политику тех, кого они избрали лидерами.

Поэтому, если говорить о продаже энергоносителей в Европу, я понимаю, что нам стоит их продавать ровно до того момента, когда мы сможем расплатиться с внешними долгами. Далее — не вижу смысла, поскольку доллар и евро для России не обеспечены товарами из стран, которые их используют.

Но вопрос был о будущем: что после?

Пять великих российских революций XX века

Весь прошлый век Россия жила мечтами, которые последовательно воплощала в жизнь.

В октябре 1917-го страна совершила Великую революцию, которая оказала своё влияние буквально на весь мир в разрезе социальных завоеваний.

В 30-х годах Россия взялась за промышленную революцию: строители тех лет создали многое из того, чем мы живём до сих пор.

В 40-е страна неимоверными усилиями победила в Великой Отечественной войне, разгромив фашизм, после чего США выставили нам огромный счёт за поставку вооружений и т. д. по ленд-лизу. Этот долг за американское участие в войне выплачивала и современная Россия.

В 50-60-е годы страна прорвалась в космос первой в мире, менее чем через 12 лет после разрушительной войны (а готовился прорыв даже в её суровые годины). Это тоже была Великая революция.

К концу 80-х годов страна замечтала о демократической революции за жизнь по западному образцу общества потребления.

Тоже добилась. И — перестала мечтать.

Помимо этих пяти революционных достижений были и другие, масштабом поменьше, но большие открытия тоже были.

В последние четверть века, в период восстановления экономики, в том числе за счёт попадания России в зависимость от западных экономик (что мы начинаем чувствовать после введения тотальных санкций) перед политологами ставилась задача найти общую идею для России. Которая бы объединила народ. Не нашли.

Не нашли, потому что не политологи должны искать такие идеи — это прерогатива политиков, лидеров общества. А лидеры ничего не предлагали, кроме идей чуть-чуть то здесь, то там улучшить благосостояние народа.

В чём заключается идея России?

Сейчас, кстати, идея эта начинает выкристаллизовываться, и в неё входят:

память о предках, пытавшихся строить лучшую жизнь для потомков;

понимание необходимости разработки собственных прорывных технологий, в отличие от покупки товаров на Западе;

помощь другим народам, сейчас — тем, что на освобождённых территориях, позже — тем, кто наиболее тяжело будет страдать от мирового продовольственного кризиса;

гордость за страну, которая освобождает русских на Украине от натовского ига.

Всё вместе это относится к справедливому мироустройству. Идеи справедливости были заложены и в революцию 17-го года, и в победное шествие Советской армии, освобождавшей Европу от фашизма.

С чего ж начать?

Драйверы развития России

Главными драйверами долгосрочного стабильного развития должны стать образование и наука. Сколковские методы внедрения научной мысли в производство важны, но в настоящее время не настолько первостепенны, это вспомогательная тенденция для первых двух.

И важно понимать, по-моему, что инвестиции в образование и науку начнут давать первые всходы только через четверть века.

Что не так в российском образовании?

Рад, что с 1 сентября первоклашкам начнут рассказывать об истории Отечества. Рад линейкам, на которых прослушивается гимн страны. А дальше что?

Россия потихоньку переориентируется на восточные рынки, и тогда необходимо ли в школах такое массовое изучение английского, французского, немецкого? Может, поделить этот приоритет с китайским, португальским, испанским? Может, стоит сломать одновекторное направление развития России по Петру с "окнами в Европу" и говорить о многополярном мире?

Стоит, наверное, подумать и о присвоении уровня секретности школьным и вузовским преподавателям гуманитарных наук. Какое-то время назад я написал письмо руководителю соответствующего направления в администрации президента. Рассказал в нём о том, что учитель истории в школе рассказывал в классе о том, что как жаль, что Россию не захватили фашисты, иначе мы жили бы, как в Германии. Руководитель тот ответил мне, что школы — это не его компетенция, сами разбирайтесь. Директор школы после моего похода к ней не прервала контракт с учителем истории, просто предоставила моему сыну отдельного, другого преподавателя. (А вы что думаете, не ученики ли таких вот учителей сейчас атакуют коктейлями Молотова здания военкоматов в российских регионах?)

Если у государства есть какие-то притязания в патриотическом воспитании молодёжи, то гуманитарные науки должны преподавать люди с допусками. Страна должна изжить в этих вопросах принципы ельцинизма с оппозиционными взглядами учителей как в государственных, так и в частных школах.

У моих детей количество часов изучения английского превышало изучение русского в неделю в три раза. Это ли не принципы колониального обучения? Надо ли это пересматривать — напишите сами в комментариях в соцсетях.

Нужна ли России Болонская система образования, нужен ли нашим детям ЕГЭ?

У нас хоть раз министр образования сел перед телекамерами и сдал ли хотя бы обязательные экзамены этого вонючего ЕГЭ? Если нет, если сам не можешь, зачем требуешь этого от 16-17-летних ребят? Покажи пример, начни с себя, перед тем как одобрять задачи выпускникам, а потом сделай ещё скидку на возраст.

Западноориентированное образование в условиях санкций Запада — это иноагентствующая деятельность чиновников от образования, считаю. Россия — это Евразия, наша страна — на перепутье разных цивилизаций, и да, у нас должен быть особый подход, исходя из геополитического положения к подготовке наших детей к взрослой жизни.

Недавно спросил у одного из студентов педагогического университета: изучают ли они опыт педагогов-новаторов, звёзд перестроечных времен. "А кто это такие?" — ответил он мне. Имена

Ушинского,

Выготского,

Макаренко,

Сухомлинского,

Шаталова,

Волкова,

Тубельского,

Амонашвили,

Ильина,

супругов Никитиных,

да и многих других, с некоторыми из которых я был знаком лично, ничего не говорят нынешним студентам.

На чём, как мы строим нынешнее школьное образование, отказываясь рассказывать студентам педвузов о лучших педагогах России и Советского Союза и ориентируясь только на безликие западные методики?

Приветствую указ президента об условиях поступления в вузы детей военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Вопрос только в том, что будущих учёных, инженеров, конструкторов надо "намывать" как золото, искать среди всего нового поколения, которое придёт на смену нам. Но если в МГУ (!!!) стипендия для бюджетников сегодня что-то около трёх тысяч рублей, то о каком "намыве" будущих звёзд экономики России можно говорить? Экономическую сегрегацию в образовании Россия должна отменять.

Доступ к бесплатному высшему образованию у талантливых выпускников в России должен быть неограничен. Если Россия, конечно, собирается не только выжить в условиях санкций (а она выживет, не сомневаюсь), но и подняться во всю свою мощь в общемировом устройстве.

В каком положении оказалась наука после введения санкций?

Как развивать научную мысль драйверов прогресса в условиях санкций, когда они оказываются отключены от западных конференций с коллегами, к которым их приучили три предыдущих десятилетия "новой России"? Ведь у нас и научную степень нельзя было подтвердить без публикаций в западных научных изданиях. И надбавки в зарплате резко снижались для преподавателей вузов без них (как сейчас, после начала спецоперации на Украине, — не знаю).

Какая задача должна стоять перед МИДом по развитию науки?

По-моему, этот вопрос сейчас должен быть первостепенным для министерства иностранных дел России. Не оправдываться оно в чём-то должно перед Западом за те или иные действия на Украине — Запад с нами воюет, поставляет оружие украинскому режиму, войска которого используют символику СС. Поэтому любые оправдания сегодня — это внешнеполитическое пустозвонство.

Первоочередная задача сегодня для внешнеполитического ведомства сейчас — выстраивание научных связей. Создание на основе БРИКС новых систем взаимодействия между учёными стран, входящих в это объединение.

У китайцев неплохой, часто на уровне американского, опыт проведения конференций. В Индии тоже имеются прорывные технологии. Что мы тянем-то с этими вопросами? Что законопачиваем их, ставя на первый план "решительные протесты" Западу, войны с которым у России происходят постоянно, а мы по истории страны помним названия всех битв почти полутысячелетней давности?

Создание альтернативной системы международного научного взаимодействия может поставить западную научную мысль в самое интересное положение, когда она перестанет быть главенствующей в мире. А что, разве многополярность мира должна касаться только валют?

На мой взгляд, многополярность должна обеспечиваться взаимопроникновением разных культур, научных мыслей и складами общественных устройств. Понятно, что это несколько иное понимание многополярности, но оно должно тоже прийти в понимание российской власти.

Финансирование образования и науки

Уже не однажды я сравнивал в разных публикациях проценты ВВП, которые выделялись на образование и науку при Сталине (результатом чего был, в частности, наш прорыв в космос), и тем, что было после. В условиях санкций надо понимать, что надо в этом вопросе возвращаться к сталинским подходам в финансировании науки и образования.

Мы можем продолжать надеяться на Китай, какие-то ещё страны, что они будут помогать нам в технологиях. Но — не помогут. Потому что главное в современном мире — не золото или золотовалютные резервы. Главное — научная мысль. Только она имеет сегодня степень превосходства одной страны над другой или над другими.

Образование и наука — долгие инвестиции. Но в условиях, когда даже на возможные значительные преференции в ценах на энергоносители нам отказывали в доступе к технологиям, надо понимать, что иного пути, кроме долгих инвестиций, у России нет. Не будет палочки-выручалочки, которую нам предоставит та или иная страна-соперник в научно-техническом развитии.

Чем должна закончиться спецоперация на Украине

Мой большой друг Николай Капчук, многолетний староста Богоявленского собора в Москве, был родом из того же села, что и Николай Островский, много рассказывал мне, что было у них до упомянутого пакта и после.

Рассказывал, как поляки издевались над жителями его села. Всегда удивлялся тому, почему его соотечественники этого не помнят. Николай Семёнович не дожил до сегодняшних дней. Как и его друг митрополит Владимир, предстоятель УПЦ, с которым как-то даже пели песни на застолье.

Не знаю, что бы они оба сказали о сегодняшней ситуации. Но уверен, что они оба отстаивали бы ценности Русской православной церкви на Украине. Отстаивали бы ценности русского мира.

Нам об окончательных целях спецоперации никто не говорит, российское общество о них не знает. Поэтому скажу, какими я их вижу.

Коли уж такая операция начата, закончиться она должна никак не менее освобождением от западных влияний всей восточной и центральной Украины. Запад, типа Львовской, Тернопольской и т. д. мелких западных областей, перешедших Советскому Союзу по пакту Молотова-Риббентропа, нам не нужен. Только на их добровольных условиях присоединения к новой Украине.

Если б сейчас был жив комсомол, который уничтожил Ельцин с разнообразными чубайсами, то территория, освобождённая от нынешнего проамериканского украинского режима, была бы объявлена общероссийской комсомольской стройкой.

Вчера разговаривал с парнем из Спитака, который помнит, какие районы города из каких областей России восстанавливали наши ребята. Это не забывается.

Восстанавливать украинские города, жилые комплексы которых уничтожены из-за "принципа Зеленского" "живых щитов" пока ещё действующими украинскими вооруженными силами, придётся России. Уверен — мы их восстановим, не США. И про долгую партизанскую войну по типу арабско-израильской говорить не придётся — мы знаем это на примере Абхазии и Южной Осетии.

Украина будет пророссийской страной (и тогда она будет буферной страной между нами и НАТО) либо войдёт в состав России (и тогда НАТО будет у наших границ, как в случае в Прибалтикой и теми, кто подаёт сейчас заявки на вступление в эту организацию).

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен