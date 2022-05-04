Как приготовить шашлык правильно: рецепты от эксперта

Впереди нас ждут еще четыре выходных дня — майские праздники продолжаются, и если вы собираетесь провести эти дни на природе с друзьями, то явно не обойдется без аппетитных шашлыков. Оригинальными рецептами приготовления этого кавказского блюда поделился с читателями Pravda.Ru эксперт по выбору продукции Igooods Антон Деженин.

Рецепты приготовления шашлыка

Классический

Такой маринад считается беспроигрышным, поскольку его сможет приготовить даже новичок.

Свиное мясо — самый оптимальный вариант. Его можно готовить через несколько часов выдерживания в маринаде. Если у вас есть больше времени, то оставьте мариноваться свинину на 7-9 часов. Столько же нужно выдержать курицу и телятину. Этим рецептом можно воспользоваться и при приготовлении баранины, маринуя её 11-14 часов, а говядину следует выдерживать в маринадной смеси 14-19 часов. Куски баранины должны быть небольшими по размеру, примерно 3-4 см. Свинину и говядину стоит нарезать более крупными кусками.

Ингредиенты:

Лимонный сок — 1 ст. л.

Молотый перец (черный) — 1 ч. л.

Репчатый лук — 250 г. на 1 кг. мяса

Приправы

Соль

Сначала нужно сложить мясо в глубокую посуду, желательно не пластмассовую. Шинкуем лук, добавляем воду к мясу. Выжимаем лимонный сок, солим и перчим, посыпаем приправами, перемешиваем. Оставляем маринад в холодильнике на время, которое требуется для выдерживания вашего вида мяса.

Рецепт маринада с вином

Для приготовления шашлыка по этому рецепту лучше всего подойдет шейка свинины. Рассмотрим вариант готовки мяса на решетке.

Ингредиенты (на 1 кг. мяса):

Лук репчатый — 250 г.

Вино сухое — 120 г.

Мясо нужно нарезать на плоские куски шириной примерно 2,5 см. Сначала следует добавить к мясу соль и перец, затем выложить куски слоями, добавляя на решетку луковые кольца. Фишка этого рецепта в том, что во время выкладывания мяса нужно поливать его сухим вином.

Свинина в этом маринаде будет выдержана через несколько часов, но для большей нежности мяса можно увеличить время настаивания до 12 часов.

Шашлык по-пекински

Ингредиенты:

Говядина/баранина/свинина — 2 кг.

Помидор — 2 шт.

Яйцо — 2 шт.

Яблоко — 1 шт.

Болгарский перец — 350 г.

Репчатый лук — 250 г.

Вино сухое — 50 г.

Соевый соус — 50 г.

Кукурузный крахмал — 35 г.

Соль

Мясо нужно помыть и нарезать небольшими ломтиками. Затем кольцами нарезать репчатый лук и добавить мелко нарезанное яблоко, помидор и болгарский перец. В не пластмассовой посуде смешать ингредиенты, добавив мясо, после чего полить вином и соевым соусом. Далее замешайте яйца с крахмалом и добавьте в маринад, приправив всё солью и перцем. Мясо нужно оставить в холодильнике на несколько часов.

На шампуры следует нанизывать мясо в следующем порядке:

кольца лука,

мясо,

помидор,

болгарский перец.

После того как мясо начнет выделять прозрачный сок, подавайте блюдо на стол.

Надеемся, эти советы помогут вам приготовить вкуснейший шашлык, даже если вы новичок!

Читайте также:

Как приготовить вкусный шашлык: мастер-класс от эксперта

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен