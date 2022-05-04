Впереди нас ждут еще четыре выходных дня — майские праздники продолжаются, и если вы собираетесь провести эти дни на природе с друзьями, то явно не обойдется без аппетитных шашлыков. Оригинальными рецептами приготовления этого кавказского блюда поделился с читателями Pravda.Ru эксперт по выбору продукции Igooods Антон Деженин.
Такой маринад считается беспроигрышным, поскольку его сможет приготовить даже новичок.
Свиное мясо — самый оптимальный вариант. Его можно готовить через несколько часов выдерживания в маринаде. Если у вас есть больше времени, то оставьте мариноваться свинину на 7-9 часов. Столько же нужно выдержать курицу и телятину. Этим рецептом можно воспользоваться и при приготовлении баранины, маринуя её 11-14 часов, а говядину следует выдерживать в маринадной смеси 14-19 часов. Куски баранины должны быть небольшими по размеру, примерно 3-4 см. Свинину и говядину стоит нарезать более крупными кусками.
Ингредиенты:
Сначала нужно сложить мясо в глубокую посуду, желательно не пластмассовую. Шинкуем лук, добавляем воду к мясу. Выжимаем лимонный сок, солим и перчим, посыпаем приправами, перемешиваем. Оставляем маринад в холодильнике на время, которое требуется для выдерживания вашего вида мяса.
Для приготовления шашлыка по этому рецепту лучше всего подойдет шейка свинины. Рассмотрим вариант готовки мяса на решетке.
Ингредиенты (на 1 кг. мяса):
Мясо нужно нарезать на плоские куски шириной примерно 2,5 см. Сначала следует добавить к мясу соль и перец, затем выложить куски слоями, добавляя на решетку луковые кольца. Фишка этого рецепта в том, что во время выкладывания мяса нужно поливать его сухим вином.
Свинина в этом маринаде будет выдержана через несколько часов, но для большей нежности мяса можно увеличить время настаивания до 12 часов.
Ингредиенты:
Мясо нужно помыть и нарезать небольшими ломтиками. Затем кольцами нарезать репчатый лук и добавить мелко нарезанное яблоко, помидор и болгарский перец. В не пластмассовой посуде смешать ингредиенты, добавив мясо, после чего полить вином и соевым соусом. Далее замешайте яйца с крахмалом и добавьте в маринад, приправив всё солью и перцем. Мясо нужно оставить в холодильнике на несколько часов.
На шампуры следует нанизывать мясо в следующем порядке:
После того как мясо начнет выделять прозрачный сок, подавайте блюдо на стол.
Надеемся, эти советы помогут вам приготовить вкуснейший шашлык, даже если вы новичок!
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