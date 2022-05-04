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Автор Ирина Гусакова

Как приготовить шашлык правильно: рецепты от эксперта

Общество

Впереди нас ждут еще четыре выходных дня — майские праздники продолжаются, и если вы собираетесь провести эти дни на природе с друзьями, то явно не обойдется без аппетитных шашлыков. Оригинальными рецептами приготовления этого кавказского блюда поделился с читателями Pravda.Ru эксперт по выбору продукции Igooods Антон Деженин.

Шашлык
 

Рецепты приготовления шашлыка

Классический

Такой маринад считается беспроигрышным, поскольку его сможет приготовить даже новичок.

Свиное мясо — самый оптимальный вариант. Его можно готовить через несколько часов выдерживания в маринаде. Если у вас есть больше времени, то оставьте мариноваться свинину на 7-9 часов. Столько же нужно выдержать курицу и телятину. Этим рецептом можно воспользоваться и при приготовлении баранины, маринуя её 11-14 часов, а говядину следует выдерживать в маринадной смеси 14-19 часов. Куски баранины должны быть небольшими по размеру, примерно 3-4 см. Свинину и говядину стоит нарезать более крупными кусками.

Ингредиенты:

  • Лимонный сок — 1 ст. л.
  • Молотый перец (черный) — 1 ч. л.
  • Репчатый лук — 250 г. на 1 кг. мяса
  • Приправы
  • Соль

Сначала нужно сложить мясо в глубокую посуду, желательно не пластмассовую. Шинкуем лук, добавляем воду к мясу. Выжимаем лимонный сок, солим и перчим, посыпаем приправами, перемешиваем. Оставляем маринад в холодильнике на время, которое требуется для выдерживания вашего вида мяса.

Рецепт маринада с вином

Для приготовления шашлыка по этому рецепту лучше всего подойдет шейка свинины. Рассмотрим вариант готовки мяса на решетке.

Ингредиенты (на 1 кг. мяса):

  • Лук репчатый — 250 г.
  • Вино сухое — 120 г.

Мясо нужно нарезать на плоские куски шириной примерно 2,5 см. Сначала следует добавить к мясу соль и перец, затем выложить куски слоями, добавляя на решетку луковые кольца. Фишка этого рецепта в том, что во время выкладывания мяса нужно поливать его сухим вином.

Свинина в этом маринаде будет выдержана через несколько часов, но для большей нежности мяса можно увеличить время настаивания до 12 часов.

шашлык
 

Шашлык по-пекински

Ингредиенты:

  • Говядина/баранина/свинина — 2 кг.
  • Помидор — 2 шт.
  • Яйцо — 2 шт.
  • Яблоко — 1 шт.
  • Болгарский перец — 350 г.
  • Репчатый лук — 250 г.
  • Вино сухое — 50 г.
  • Соевый соус — 50 г.
  • Кукурузный крахмал — 35 г.
  • Соль

Мясо нужно помыть и нарезать небольшими ломтиками. Затем кольцами нарезать репчатый лук и добавить мелко нарезанное яблоко, помидор и болгарский перец. В не пластмассовой посуде смешать ингредиенты, добавив мясо, после чего полить вином и соевым соусом. Далее замешайте яйца с крахмалом и добавьте в маринад, приправив всё солью и перцем. Мясо нужно оставить в холодильнике на несколько часов.

На шампуры следует нанизывать мясо в следующем порядке:

  • кольца лука,
  • мясо,
  • помидор,
  • болгарский перец.

После того как мясо начнет выделять прозрачный сок, подавайте блюдо на стол.

Надеемся, эти советы помогут вам приготовить вкуснейший шашлык, даже если вы новичок!

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