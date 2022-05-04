Впереди нас ждут еще четыре выходных майских дня — а значит, что будет еще время приготовить вкусный шашлык на природе с друзьями. Советами по приготовлению вкуснейшего блюда из мяса поделился с читателями Pravda.Ru эксперт по выбору продукции Igooods Антон Деженин.
На прилавках встречается мясо различного качества. Зачастую оно оказывается непригодным для приготовления шашлыка. Вы можете столкнуться с нюансами, которые впоследствии могут испортить вам не только итоговый результат, но и затруднить процесс приготовления. Первый шаг на пути к вкусному шашлыку — не полениться и самостоятельно выбрать мясо, приготовить маринад и насладиться процессом приготовления кавказского блюда.
Рекомендации, которые помогут упростить процесс готовки и сделать мясо сочным:
Мясо какого животного выбрать для шашлыка — дело вкуса. Благодаря следующим рекомендациям вы сможете определить вид, который подойдет вам в большей степени:
Классический и беспроигрышный состав маринада — специи, нашинкованный лук, соль и растительное масло. Для приготовления такого маринада нужно перемешать мясо вместе со смесью, затем помять руками, чтобы лук выделил сок, и оставить в холодильнике на несколько часов. Если у вас есть время оставить мясо в холодильнике на ночь, то при приготовлении маринада не стоит добавлять соль, она вытянет мясной сок, и шашлык получится сухим. Если возможности подержать мясо в холодильнике не было, то на природе мариновать можно в полиэтиленовом пакете.
Различные комбинации приправ дают разный эффект и преимущество вкусу шашлыка.
Перед нанизыванием мяса шампуры нужно немного нагреть и смазать маслом, чтобы мясо легче скользило. Когда нанизываете куски мяса, следите за тем, чтобы длинная часть куска располагалась вдоль шампура. Не стоит составлять куски вплотную, оставляйте небольшое расстояние между ними. Нанизывайте более крупные куски посередине шампура, а мелкие - ближе к краю.
Самое главное — это расстояние от углей до шампуров с мясом. Оно должно быть 10-15 см. Если промежуток будет меньше, то мясо может подгореть снаружи, но остаться сырым внутри. Если расстояние будет больше, то мясо не покроется хрустящей корочкой. Поместите шампуры на мангал в тот момент, когда огонь исчезнет, а угли еще будут горячими. Пристальное наблюдение за шашлыком — залог успеха. В процессе переворачивайте шампуры и иногда передвигайте сами куски. Готовность шашлыка можно определить по цвету сока, который выделяется из проколотого куска. У недоготовленного мяса сок будет красного оттенка, а у готового — прозрачный.
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