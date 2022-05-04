EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ирина Гусакова

Как приготовить вкусный шашлык: мастер-класс от эксперта

Общество

Впереди нас ждут еще четыре выходных майских дня — а значит, что будет еще время приготовить вкусный шашлык на природе с друзьями. Советами по приготовлению вкуснейшего блюда из мяса поделился с читателями Pravda.Ru эксперт по выбору продукции Igooods Антон Деженин.

Шашлыки
 

Как выбрать мясо для шашлыка

На прилавках встречается мясо различного качества. Зачастую оно оказывается непригодным для приготовления шашлыка. Вы можете столкнуться с нюансами, которые впоследствии могут испортить вам не только итоговый результат, но и затруднить процесс приготовления. Первый шаг на пути к вкусному шашлыку — не полениться и самостоятельно выбрать мясо, приготовить маринад и насладиться процессом приготовления кавказского блюда.

Рекомендации, которые помогут упростить процесс готовки и сделать мясо сочным:

  1. Мариновать мясо стоит в емкости, которая не окислится в процессе маринования. В противном случае вы рискуете испортить посуду.
  2. Оптимальный размер кусков мяса равен спичечному коробку или куриному яйцу (4-6 см). Так мясо быстрее впитает в себя маринад.
  3. Мы не советуем использовать при мариновании уксус. Этот ингредиент сделает мясо сухим.
  4. Для большего размягчения мяса можно добавить в маринадную смесь лимонный или апельсиновый сок, кисломолочные продукты (чаще всего кефир), пиво и вино.

Общие рекомендации

  • Важно выбрать сочное мясо. Лучший вариант — охлажденное. Можно приобрести замороженный кусок мяса, но он лишится некоторых вкусовых качеств. Точно не покупайте мясо, которое было заморожено более одного раза. Охлажденное мясо будет упругим, а единожды замороженное поменяет цвет от нагревания пальцем.
  • Внешний вид кусков. Свежее мясо будет сухим, равномерным по цвету и немного поблескивать. Не стоит брать потемневшее мясо.
  • Внимательно осмотрите мясо со всех сторон. Часто в магазинах выкладывают куски таким образом, чтобы скрыть его недостатки
  • Определение запаха. Он не должен "бить в нос” и вызывать неприятные ощущения.
Шашлык
 

Какое мясо выбрать?

Мясо какого животного выбрать для шашлыка — дело вкуса. Благодаря следующим рекомендациям вы сможете определить вид, который подойдет вам в большей степени:

  • Свинина идеально подходит для приготовления шашлыка. Это мясо жирное, а волокна легко прожариваются на углях, благодаря чему оно получается сочным.
  • Традиционный шашлык принято делать из баранины. Лучше всего подойдет окорок или рёбрышки. В процессе приготовления шашлыка из баранины можно использовать курдючное сало — так мясо получится более сочным. Сок сала будет стекать на угли, в результате чего ароматный дым добавит вкусовые преимущества шашлыку.
  • Говядина. Узнайте у продавца способ откорма животного. Самым удачным вариантом будет мраморная говядина зернового откорма. Если корова питалась преимущественно травой, то мясо будет более жестким и прожевать его будет труднее. Помочь сможет только маринад, содержащий агрессивные кислоты, но с ним мясо можно легко пересушить.
  • Курица. Куриное мясо хорошо подходит для приготовления этого блюда. Оно имеет мягкие волокна, благодаря чему готовится быстро, но получается нежным. Вкуснее всего приготовятся самые жирные части курицы: бёдрышки или ножки.

Приготовление маринада

Классический и беспроигрышный состав маринада — специи, нашинкованный лук, соль и растительное масло. Для приготовления такого маринада нужно перемешать мясо вместе со смесью, затем помять руками, чтобы лук выделил сок, и оставить в холодильнике на несколько часов. Если у вас есть время оставить мясо в холодильнике на ночь, то при приготовлении маринада не стоит добавлять соль, она вытянет мясной сок, и шашлык получится сухим. Если возможности подержать мясо в холодильнике не было, то на природе мариновать можно в полиэтиленовом пакете.

Приправы

Различные комбинации приправ дают разный эффект и преимущество вкусу шашлыка.

  • Шалфей, имбирь и кориандр отлично сочетается со свининой или телятиной, добавляя мясу изысканный аромат. Не стоит переусердствовать с добавлением этих приправ, иначе вы рискуете заглушить исконные вкусовые качества мяса.
  • Петрушку, имбирь, перец можно добавить к баранине. Если вы не любитель специфичного аромата и вкуса баранины, то эти приправы помогут вам притупить их.
  • Лавровый лист, сушеный чеснок, базилик, "итальянские травы” — эти специи всегда прибавят ароматность вашему мясному блюду.
  • Сухие специи и приправы следует использовать во время приготовления маринада, а свежую зелень добавлять в конце приготовления шашлыка.

Нанизывание на шампуры

Перед нанизыванием мяса шампуры нужно немного нагреть и смазать маслом, чтобы мясо легче скользило. Когда нанизываете куски мяса, следите за тем, чтобы длинная часть куска располагалась вдоль шампура. Не стоит составлять куски вплотную, оставляйте небольшое расстояние между ними. Нанизывайте более крупные куски посередине шампура, а мелкие - ближе к краю.

Процесс обжарки

Самое главное — это расстояние от углей до шампуров с мясом. Оно должно быть 10-15 см. Если промежуток будет меньше, то мясо может подгореть снаружи, но остаться сырым внутри. Если расстояние будет больше, то мясо не покроется хрустящей корочкой. Поместите шампуры на мангал в тот момент, когда огонь исчезнет, а угли еще будут горячими. Пристальное наблюдение за шашлыком — залог успеха. В процессе переворачивайте шампуры и иногда передвигайте сами куски. Готовность шашлыка можно определить по цвету сока, который выделяется из проколотого куска. У недоготовленного мяса сок будет красного оттенка, а у готового — прозрачный.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Куратор: Наталия Красовская
Sberbank
Новости
Энтомолог Хряпин заявил, что масло эвкалипта лимонного отпугнёт клещей
Замминистра обороны Украины Маляр: ВСУ и ВС РФ перешли в формат "обмена ходами"
Врач объяснил, как может произойти вспышка холеры в России
Специалистам по сборке BMW выделили по 10 соток земли и посадочный материал
Байден во время фотографирования попросил инвалида-колясочника не прыгать
Ракетные удары наносятся по Черкассам, Днепропетровску и Николаеву
Актёр Смольянинов рассказал о парфюме Путина: "Спецпарфюмерные войска работали"
Командир "Азова"* вышел на видеосвязь: "Бои идут уже на территории Азовстали"
Украинские боевики расстреляли беженцев: есть убитые и раненые
Ракетный удар по Амурскому мосту в Днепропетровске попал на видео
Популярное
Мир. Новости мира
Экс-депутат Рады Кива: стартовал первый этап аннексии Польшей Западной Украины

Бывший депутат Верховной рады Илья Кива утверждает, что Польша начала первый этап аннексии западной территории Украины.

Экс-депутат Рады Кива: стартовал первый этап аннексии Польшей Западной Украины
От слов к делу: российские ракеты полетели на ж/д объекты Украины
Силовые структуры
От слов к делу: российские ракеты полетели на ж/д объекты Украины
Авто
Дверь машины захлопнулась, а ключи внутри: что делать?
Мир. Новости мира
Money.pl: Путин вынудил Польшу вернуться к использованию угля
Любовь Степушова Стало ясно, почему Россия не спешит по срокам СВО Любовь Степушова Ирина Шлионская Тёмный эмпат: психопат, который вас понимает Ирина Шлионская Игорь Буккер Английские крестьяне угощали феодалов мясом Игорь Буккер
Силовые структуры
Евсеев: ВС РФ уничтожат мосты на Украине, ВСУ убегут из Донбасса к середине мая
Мир. Новости мира
ВС РФ нанесли ракетные удары по объектам в Закарпатье и Кировоградской области
ТОС-1А "Солнцепёк" сжигает замаскированную бронетехнику ВСУ в Донбассе
Силовые структуры
ТОС-1А "Солнцепёк" сжигает замаскированную бронетехнику ВСУ в Донбассе
Последние материалы
Специалистам по сборке BMW выделили по 10 соток земли и посадочный материал
Ракетные удары наносятся по Черкассам, Днепропетровску и Николаеву
Байден во время фотографирования попросил инвалида-колясочника не прыгать
Актёр Смольянинов рассказал о парфюме Путина: "Спецпарфюмерные войска работали"
Как приготовить вкусный шашлык: мастер-класс от эксперта
Командир "Азова"* вышел на видеосвязь: "Бои идут уже на территории Азовстали"
Украинские боевики расстреляли беженцев: есть убитые и раненые
Ракетный удар по Амурскому мосту в Днепропетровске попал на видео
Вучич: Сербия находится на пути в ЕС, но санкции вызывают у нас другие эмоции
Как избавиться от целлюлита: эффективные способы
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников