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Автор Диана Бойко

Законодательство толкает инвалидов к серым схемам трудоустройства

Общество

Что говорит закон о трудоустройстве лиц с ограниченными возможностями здоровья, легко ли сейчас инвалиду найти работу и почему городские пособия людям с ОВЗ, будучи проявлением заботы об инвалидах, на самом деле мешают их официальному трудоустройству, рассказал Pravda.Ru заместитель председателя Всероссийского общества инвалидов Игорь Федотов.

Законодательство толкает инвалидов к серым схемам трудоустройства

Поддержка от государства

— Игорь Евгеньевич, сегодня больше миллиарда человек на планете имеют инвалидность. Это около 15%. С какими сложностями они сталкиваются при трудоустройстве?

— Так как наше государство социально ориентировано, инвалиды защищены Конституцией и нормативными документами:

  • 181-й закон "О социальной защите инвалидов",
  • Трудовой кодекс.

Владимир Путин утвердил перенос дополнительных гарантий защиты трудоустройства инвалидов из 181-го федерального закона в Трудовой кодекс.

Теперь при квотировании рабочих мест учёт ведётся исключительно по трудовым договорам, по каждому инвалиду ведётся персонифицированный учёт. Поэтому уже на стадии получения образования у ребёнка учитываются не только нозология, физиология, но и его желания, интересы. Когда он вырастает, то в соответствии с его склонностями и возможностями ему подыскивается рабочее место.

Мы видим, какие средства вкладываются в создание доступной безбарьерной среды в стране. Это же не только для инвалидов, но и для мам с колясками.

Все средства, которые вкладывает государство, многократно окупаются. Но инвалиды прежде всего нуждаются в социальной адаптации.

— Какие есть инструменты вовлечения людей с ограниченными возможностями в социально-экономическую сферу?

— Законодательство предусматривает системный подход к решению этой проблемы. В законе написано, что организации численностью более 100 человек обязаны соблюдать квоту 2-4% по трудоустройству инвалидов. Организации со штатом 35-100 сотрудников обязаны соблюдать квоту не более 3%. У работающего инвалида 35 рабочих часов в неделю вместо 40. У него 30-дневный отпуск, и он может получить по желанию 60 дней дополнительного отпуска за свой счёт. Также инвалид вправе привлекаться к сверхурочной работе только со своего согласия.

Но этого недостаточно: кроме льгот необходимо создавать и соответствующие условия, оборудовать специальное рабочее место. Например, оно должно быть немного больше обычного, чтобы колясочник мог развернуться. Эти затраты несёт работодатель.

Государство стимулирует привлечение инвалидов к труду. В Москве проводится эксперимент: отчисления, которые производит организация в соцстрах, медстрах, затем возмещают работодателю. Государство разработало платформу "Работа.ру", на которой ведётся персонифицированный учёт инвалидов и размещаются вакансии, где инвалид может выложить своё резюме и подыскать работу. Причём там указана заработная плата. Вообще поиск работы для инвалида сейчас намного облегчился: HeadHunter размещает информацию о рабочих местах, и там есть специальная графа, где можно отметить, что эту работу ищет инвалид. Также создана платформа "Корпорация МСП" для малого и среднего бизнеса, на которой есть специальный сервер, показывающий работодателю льготы, которые предоставляет государство. У предпринимателя есть возможность ознакомиться с серьёзным набором государственной поддержки и подать заявку на её получение. Поддержка направлена на инвалида, а не работодателя. Это возможность получить инвалиду дополнительное образование и возможность для самой организации обратиться за переоборудованием рабочего места.

В Мурманской области проводится эксперимент: общественные организации создают рабочие места для инвалидов, а уже работодатели на эти места принимают сотрудников.

В Москве ведётся серьёзная работа. В Мосэнергосбыте есть целые династии работников, но среди них бывают и инвалиды. Сейчас из-за новейших технологий происходит сокращение штатов, и инвалидов переобучают, предоставляют им хорошие места. Также они всегда трудоустраивают молодых мам. Есть общественные организации, которые помогают ребёнку сначала с лечением, затем с получением образования и трудоустройством.

Проблемы трудоустройства

— При трудоустройстве есть масса проблем. Прежде всего, законодательство оказывает поддержку с помощью городской ежемесячной выплаты только инвалидам первой, второй групп. То есть инвалиды третьей группы, наиболее приспособленные и желающие работать, лишаются городской выплаты.

Нивелируется разница между зарплатой, которую он получает, и городской выплатой, которую государство выплачивает неработающим. Это лишает стимула к работе либо переводит инвалида в серую схему трудоустройства.

Понятно, что городской бюджет не резиновый. Но эта проблема мешает трудоустройству инвалидов третьей группы.

Точно так же, допустим, инвалид решил заняться предпринимательством. Государство ему даёт субсидию на регистрацию, открытие дела, оформление документации. Поработав какое-то время, он видит (предпринимательская деятельность же не сразу начинает приносить доход), что потерял городские выплаты, он закрывает своё дело и возвращается опять к иждивенчеству. Эту проблему необходимо решать.

— Сказалась ли пандемия на возможностях трудоустройства для человека с ограниченными возможностями?

— Безусловно. Это очень серьёзно ударило по инвалидам в Великобритании. Там массово пошли сокращения работников с инвалидностью. А во Франции вообще только очень тяжёлые считаются инвалидами. У нас закон определяет так: если человек имеет проблемы со здоровьем, то ему предоставляется степень инвалидности:

  • первая,
  • вторая,
  • третья.

Во Франции считаются только тяжёлые формы — это колясочники, слепоглухонемые. Но мы более-менее держимся.

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Редактор: Марина Севастьянова, Куратор: Наталия Красовская
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