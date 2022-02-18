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Автор Ирина Гусакова

Как помочь российским инвалидам: Дмитрий Давыдов знает решение

Общество

Уход за инвалидом - титанический труд, требующий немалых сил, терпения и времени. Зачастую бремя заботы ложится на плечи членов семьи. Конечно, государством предусмотрено специальное пособие, однако выплаты смехотворны:

  • 1200 рублей для тех, кто ухаживает за инвалидом I группы,
  • и 10 тысяч рублей для родителя ребёнка-инвалида.

При этом получать пособие могут только неработающие граждане, у которых нет каких-либо источников дохода, например, пенсии или зарплаты.

Но разве денег от пособия хватит для ухода за больным человеком? Как сейчас можно вообще прожить на 8,6% от МРОТ? При этом и работать смысла особого нет, ведь услуга сиделки обойдётся как минимум в 30 тысяч в месяц. Какой же должна быть зарплата, чтобы компенсировать издержки?!

Именно поэтому автор прорывного проекта "20 идей по развитию России" Дмитрий Давыдов считает, что существующая система поддержки наиболее уязвимой части населения требует кардинальных изменений. Проанализировав опыт других стран, предприниматель нашёл решение для российских реалий.

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Проблемы инвалидов в России

Стоит отметить, что в последнее время идёт активный процесс инклюзии инвалидов в социальную среду, предпринимаются попытки адаптировать граждан с ограниченными возможностями. Например, на днях глава комитета Госдумы по молодёжной политике Артём Метелев предложил снимать фильмы про инвалидов с целью создать позитивный их образ для работодателей. Депутат уверен, что участие инвалидов в съёмках поспособствует развитию инклюзии в России.

Также на этой неделе депутаты рассмотрят законопроект, который касается совместного пребывания в больницах родителей с детьми-инвалидами. Разрабатываются и новые формы поддержки инвалидов общественными деятелями, реализуются благотворительные инициативы. Однако пока ощутимых результатов не видно, поскольку в России не сформирована единая политика в данной сфере, внутри которой могли бы эффективно действовать активисты.

Согласно статистике за прошлый год, в России проживали 11 631 000 инвалидов. Из них 704 000 — дети-инвалиды. Немалое количество, учитывая, что копеечное пособие и невозможность вести нормальную трудовую деятельность создают далеко не идеальные условия для тех, кто решил посвятить себя уходу за тяжелобольным родственником, отмечает Дмитрий Давыдов.

Слабая поддержка от государства вынуждает людей обращаться в соцслужбы или вовсе избавляться от тяжкого бремени, отдавая инвалидов в интернаты. Чтобы найти грамотное решение, автор проекта "20 идей" изучил зарубежный опыт.

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Как в других странах решают социальную проблему

Дмитрий Давыдов приводит в пример Ирландию, где служащий компании, который проработал не менее 12 месяцев, имеет право на неоплачиваемый отпуск по уходу за инвалидом до 104 недель. Социальная ответственность гражданина поддерживается и государством — выплаты из Фонда социального страхования составляют 225 евро в неделю. Родителям детей с тяжёлой инвалидностью это не подспорье, однако для людей, которые ухаживают за родственниками, пострадавшими, например, от инсульта, подобная поддержка существенна.

В Великобритании пособие по уходу за инвалидами незначительное — всего 67,6 фунта в неделю. Однако при этом никто не отбирает у гражданина, который ухаживает за немощным родственником, право на работу. Правда при выполнении нескольких условий:

  • зарплата не должна превышать 128 фунтов в неделю;
  • уходу за инвалидом необходимо посвящать еженедельно не менее 35 часов.

В Швеции пособие по уходу за ребёнком-инвалидом — от 2479 до 9917 крон (20 300 — 81 300 рублей) в месяц, при этом родители имеют право работать.

Что немаловажно, во всех перечисленных странах учитывают и инфляцию, ежегодно повышая сумму пособия.

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Какое решение видит Дмитрий Давыдов

Автор уникального проекта "20 идей" предлагает российским законодателям позаимствовать позитивный опыт других стран и для начала "привязать" все соцвыплаты к МРОТ, чтобы они были актуальны в текущей экономической ситуации.

Второй важный шаг — разрешить работать получающим пособия по уходу за инвалидами с выполнением определённых условий:

  • легальный доход не должен превышать 85% от МРОТ,
  • работе должно уделяться не более 70 часов в месяц.

Также Дмитрий Давыдов считает, что родственникам, ухаживающим за инвалидами I группы и детьми-инвалидами, надо дать возможность работать на 25% меньше по времени, без оплаты, но с сохранением места. Например, это может быть сокращённый день либо неоплачиваемый отпуск, включая те 14 дней, которые разрешено брать таким людям по закону.

Меры, предложенные Давыдовым, имеют ряд преимуществ.

  • Граждане, ухаживающие за инвалидами, будут чувствовать поддержку государства, при этом они будут приносить пользу казне, продолжая трудиться официально, будет меньше "серых схем".
  • Люди смогут лучше заботиться о родственниках-инвалидах, что немаловажно для эмоционального благополучия, здоровья и реабилитации последних.
  • Уменьшится количество случаев передачи инвалидов на попечение государства, ведь у опекунов появится шанс на нормальную жизнь, где есть не только обязанности, но и личные интересы.

Однако без поддержки депутатов Госдумы и чиновников минтруда Дмитрий Давыдов не сможет реализовать свои инициативы, которые, вне сомнений, принесут огромную пользу и государству, и обществу. Таким образом решится наиболее острая социальная проблема, ведь миллионы россиян, у которых родственники стали инвалидами, получат стимул справляться с трудностями, которые выпали на их долю.

Очевидно, что государству, которое и так стало в последнее время обращать более пристальное внимание на данную проблему, стоит продолжать двигаться в верном направлении, используя уже готовые наработки Дмитрия Давыдова.

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Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Наталия Красовская
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