Нет мотивации к учёбе: что делать

Учеба для ребёнка — дело непростое и важное. А мотивация к ней — вещь тонкая. Сейчас уже началось второе полугодие учебного года, дети устали, начинают ждать летних каникул. Неблагоприятная эпидобстановка провоцирует введение карантинов, переводы на дистанционный формат, с которым не все родители и дети могут справиться эффективно. Что же делать, если мотивации к учебе нет, и откуда она берётся? Разберемся с нейропсихологом, детским психологом Кирой Макаровой.

Какую роль играет мотивация

Сегодня вообще говорить о начале учебной деятельности родители и педагоги начинают довольно рано. Принято уже лет с трёх заниматься с ребёнком деятельностью именно в учебном ключе. Полезно ли это? И к чему приводит? Как вовремя сформировать мотивацию к учёбе?

В детской (возрастной) психологии одну из важнейших ролей играет понятие "ведущая деятельность". Ведущая деятельность — это не то, чем занят человек с утра до вечера, а такая деятельность, занимаясь которой, человек развивается. Такая деятельность важна, как воздух.

Учебная деятельность в идеале становится ведущей после прохождения ребёнком кризиса 7 лет. Благодаря этому кризису в психике появляются те самые новообразования (исчезновение детской непосредственности, способность к произвольному поведению, умение концентрировать внимание, умение соблюдать законы микросоциума - школы и др.), которые и создают мотивацию к учёбе.

Почему ребёнок не хочет учиться

На более ранних возрастных сроках мотивации нет и не может быть. Ребёнок будет заниматься с удовольствием, если занятия будут практически полностью игровые с включением учебных моментов. Учиться в этом возрасте в классическом понимании этого слова ребёнок не будет. Ребёнок хочет играть, потому что игра в возрасте от 3 до 6-7 лет — это ведущая деятельность.

Нажитые неврозы и испорченные отношения родителей с ребёнком, которые заставляют его учиться, — лишнее тому доказательство и прямая дорога к отсроченному формированию мотивации. Такие дети ещё долго не хотят учиться и всячески саботируют даже уже занятия в младшей школе.

После 7 лет, поступая в школу, ребёнок начинает учиться, но для этих занятий ещё характерны игровые включения (сюжетные герои, загадки, игры, ребусы), т. е. происходит постепенный переход к учёбе.

Младший школьник — ребёнок, поэтому вопрос личной мотивации к учёбе не всегда доступен ему самостоятельно. Огромную роль в мотивации играет личность матери, родителей.

В младшей школе ребёнок учится для них. Он приносит маме свои пятёрки, он хочет быть успешным в ее глазах. Поэтому если в семье младший школьник не имеет мотивации к учёбе — это тема про родителей, про их включённость в ребёнка.

Обязательное участие матери в обсуждении успехов, в ее желании оказать помощь и организовать ребёнка на учебу, ее собственная организованность — вот основные факторы формирования учебной мотивации.

Иными словами, если ребёнок в 1-4 классах не учится — это сигнал к тому, что он не получает от родителей (не от учителя!) нужного внимания и поддержки. Личность ребёнка этого возраста формируется в семье. Школа начинает оказывать своё влияние, но главное в этом возрасте — семья.

Ребёнок 7-12 лет (плюс-минус год) должен хотеть учиться, об этом важно помнить

Если ребёнок этого возраста учиться не хочет или ему это очень трудно даётся, и мотивация есть, но падает, нужно, во-первых, обратить внимание на детско-родительские отношения, во-вторых, обратиться к специалистам: психологу, детскому нейропсихологу, если нужно — неврологу для выяснения причин и оказания помощи.

После 13 лет ведущей деятельностью становится общение со сверстниками, а учёба уходит на второй план. Если в младшей школе мотивация сформировалась, она будет присутствовать в учёбе, но не будет главной. Если нет, то проблемы с учебой неизбежны.

И здесь очень важен круг общения подростка. Если там будут сверстники, которые имеют сформированную ранее мотивацию, это прекрасно. Подростки будут и общаться (это определяет развитие), и учиться.

Поэтому спрашивать у подростка про учебу уже не актуально. Актуально общение и друзья. Учеба стала неотъемлемой частью жизни человека, но сформировалась она в младшей школе (если сформировалась).

Если мотивация не сформирована к 13 годам, далее этот процесс уже намного меньше доступен для контроля и коррекции, наступил другой возрастной этап…

Поправить ситуацию здесь и далее поможет встреча с увлечённым и интересным педагогом, который своей личностью привлечёт подростка к общению и учёбе, который может оказать огромное влияние на мотивацию. Но это скорее частные случаи.

Таким образом, для формирования и поиска потерянной мотивации к учёбе очень важными инструментами являются:

уровень развития ребёнка,

начатая в нужное время учебная деятельность,

возрастной этап,

включённость родителей,

отношения в семье,

внимание к ребёнку,

выбор хорошей школы,

наблюдение за общением подростка с друзьями и собственное желание родителей быть организованными, успешными и счастливыми!

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