Как вычислить стукача в рабочем коллективе?

Все, кто когда-либо работал в коллективе, наверняка сталкивались с таким неприятным явлением, как стукачество. Причём далеко не всегда при этом можно разобраться, кто именно из коллег ябедничает начальству. Иногда личность стукача долго остаётся в тайне. Хотя есть способы вычислить такого человека.

Кто такие стукачи?

Чем обычно занимаются стукачи на работе? Они доносят руководству об ошибках и промахах остальных коллег, могут наябедничать насчёт различных нарушений регламента — к примеру, что кто-то опоздал или ушёл домой пораньше, непочтительно высказывался о руководителе… Порой шефу докладывают даже о личной жизни сотрудников — что у кого-то с кем-то адюльтер или роман.

Чаще всего сотрудники прекрасно знают, кто именно стучит. Это могут быть люди, приближённые к начальству — близкие друзья или родственники босса. Нередко они даже не скрывают своей некрасивой склонности. Поэтому сослуживцы просто стараются при таком человеке не расслабляться и не говорить ничего лишнего. Никто обычно не стремится с ним дружить, разве что в коллективе есть и другие подобные личности.

Однако бывает и так, что понятно — стукач имеется, но вот кто он, сотрудники никак разобраться не могут. Подозрение может падать то на одного, то на другого, но прямых доказательств нет. Тем не менее, с высокой долей вероятности такого человека можно вычислить по некоторым характеристикам.

Зачем они это делают?

Прежде чем перечислить эти характеристики, давайте разберёмся — а зачем человеку вообще доносить на своих товарищей по службе?

Психолог Марина Гладышева считает, что в основном такими людьми движет желание заслужить одобрение руководства. Они полагают, что если будут закладывать и подставлять своих коллег, то поднимутся по карьерной лестнице.

Другая мотивация состоит в том, что стукачи считают: их в коллективе недооценивают. Например, им может казаться, что они работают больше других, а хвалят их меньше.

Случается и так, что человека по каким-то причинам не любят в коллективе, игнорируют его или относятся с откровенной враждебностью. И тогда он может заняться доносительством, чтобы отомстить сослуживцам.

Порой работник начинает стучать непосредственно по просьбе начальника, который хочет знать, что происходит в коллективе, как себя ведут, что думают и что говорят подчинённые. Многие соглашаются в надежде на поощрение.

Тем не менее, такие сотрудники редко получают какие-то реальные бонусы. Как правило, начальники сами недолюбливают стукачей и презирают их, хотя охотно выслушивают.

Какие черты выдают доносчика?

Теперь наконец поговорим о тех чертах, которые присущи доносчикам и которые легко разглядеть.

Им свойственна скрупулёзность. Так, они стараются выполнять свою работу как можно лучше, хотя часто только имитируют бурную деятельность и далеко не всегда в этом преуспевают.

В присутствии шефа они стараются подчеркнуть, какими хорошими работниками являются, любят демонстрировать, как много они сделали.

Они постоянно недовольны окружающими, и это видно по их лицу. Выражение довольства на нём появляется только после того как совершён донос.

Кстати, стукачи могут фиксировать чужие "косяки" и делать замечания другим сотрудникам. Впоследствии они скажут боссу: "Я же говорил Петрову, что так делать нельзя!" Им кажется, что подобное поведение в какой-то степени оправдывает их доносительство: мол, они предупреждали коллегу, а тот всё равно поступил по-своему.

Даже если вы выведете стукача на чистую воду, вряд ли он от этого перестанет быть стукачом. Поэтому единственный способ избежать вреда — не подставляться, если вы заподозрили кого-то в такой деятельности. И, конечно, стараться относиться к ситуации по-философски и с юмором.

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