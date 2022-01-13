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Автор Ирина Гусакова

Как выбрать безопасную сковородку: советы врача

Общество » Практика

Вкус и качество блинов и даже простого омлета зависят во многом не только от мастерства хозяйки, но и от качества сковороды, на которой была приготовлена еда. Отправляясь в магазин за очередной сковородкой, важно помнить, что от материала корпуса и антипригарного покрытия посуды напрямую зависят не только вкусовые качества пищи, но и здоровье людей.

О том, как правильно выбрать сковородку, рассказал читателям Pravda. Ru санитарный врач, эпидемиолог Николай Дубинин.


сковорода

Определяемся с материалом

Тефлон

Чаще всего в продаже встречаются сковородки с покрытием тефлон. В его состав входят ПТФЭ (политетрафторэтилен) и ПФОК (перфтороктановая кислота) — химические элементы, которые при нагревании свыше 200 градусов становятся опасными для здоровья. Токсичные испарения способны спровоцировать

  • полимерную лихорадку,
  • рак груди и яичников — у женщин,
  • рак предстательной железы — у мужчин.

Ещё один нюанс — тефлон легко повредить ножом, вилкой, металлическим венчиком, после чего использовать такую посуду уже нельзя.

Керамическое покрытие

Керамическое покрытие — композитный полимер, включающий микроскопические частицы песка. Керамическую сковороду можно нагревать до 450 градусов по Цельсию и готовить, чуть-чуть смазав маслом. Равномерный прогрев гарантирован.

Негативные моменты. Керамика склонна к сколам от

  • механического воздействия,
  • перепадов температуры,
  • чистки щелочными средствами.

Дешёвые, некачественные изделия быстро выходят из строя и становятся опасными для здоровья. Через сколы в пищу попадают свинец и кадмий, отравление которыми

  • приводит к мигреням,
  • болям в животе,
  • в особо тяжёлых случаях может спровоцировать дисфункцию репродуктивной системы.

Мраморное покрытие

Мраморное покрытие — тот же тефлон, только с добавлением микрочастиц мрамора. Данный факт положительно влияет на пользовательские качества товара. В отличие от обыкновенного тефлонового слоя, такая сковородка прослужит много лет.

Для увеличения срока службы её стоит периодически смазывать маслом и протирать насухо, не ставя на огонь. Она более устойчива к внешним воздействиям (острым краям, перепаду температуры), намного дольше держит тепло.

Сковорода

Титановое, алмазное, гранитное покрытия

Это самая дорогая, но и самая качественная, безопасная нанооблицовка.

Плюсы нанооблицовки

  • Не придёт в негодность за четверть века,
  • безвредна с точки зрения влияния на здоровье человека,
  • не повреждается от соприкосновения с металлическими предметами (венчик, вилка),
  • легче чугунных жаровен,
  • для жарки нужно минимальное количество масла.

Алюминий

Алюминий — самый дешёвый металл. Штампованная посуда из него — более тонкая, от перегрева может деформироваться. Литые жаровни более толстые, выдерживают высокую температуру, не меняя форму. В них еду лучше разогревать, а не готовить.

Это нейротоксичный металл. Чтобы не спровоцировать отравление алюминием, лучше использовать посуду с анодированным покрытием, которое предотвращает попадание алюминия в пищу. На алюминиевой сковородке жарится всё, кроме того, что содержит органические кислоты (например, томатная паста, лимон). Иначе блюдо будет невкусным.

Нержавеющая сталь

Нержавеющая сталь часто используется для изготовления посуды. Её одобряют профессиональные повара.

Плюсы нержавеющей стали

Такие кухонные принадлежности

  • легче, чем чугунные,
  • нагреваются быстрее (остывают тоже быстрее),
  • не меняют цвет и вкус продуктов,
  • не вступают с ними в химическую реакцию,
  • легко отмываются обычными моющими средствами.

Чтобы ингредиенты не прилипали, необходимо хорошо раскалить масло и периодически перемешивать.

Для здоровья полностью безопасна лишь утварь, сделанная из пищевых марок стали, которые не дают металлического привкуса.

Чугун

Чугун — самый экологически безопасный, универсальный и практически вечный материал. Посуду из него можно чистить любыми средствами — от обезжиривающего геля до жёсткого абразива (проволочной мочалки, песка). Любое пищевое масло является безопасным покрытием, защищающим от пригорания. Микропоры чугуна отлично впитывают его. Жарить, тушить, пассировать на чугунной сковороде можно всё:

  • мясо,
  • овощи,
  • мучные блюда

и т. п.

Она раскаляется плавно, долго не остывает. Ею можно пользоваться в качестве формы для запекания в духовке.

Минусы чугуна

У кухонной утвари из чугуна есть лишь два минуса:

  • вес,
  • невозможность отмыть в посудомоечной машине.

Если слишком долго не пользовались, то может образоваться окалина. Её следует очистить, а посуду прокалить с солью и смазать маслом.

Медь

Медь быстро нагревается и быстро остывает. На сковородке из этого материала удобнее всего готовить блюда, которым необходимо медленное томление или смена температурного режима. Срок эксплуатации не ограничен. Однако излишки меди в организме приводят к отравлению.

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Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Наталия Красовская
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