Старинные гадания: узнаём будущее по картам

Старинные гадания, которые мы сейчас знаем, дошли до нас в сильно упрощённом виде и последние пару столетий больше носят развлекательный, нежели серьёзный характер. Плюс ко всему многие из них уже утратили свою актуальность за счёт того, что у нас просто изменился быт.

Так, например, ещё в XIX веке было принято гадать, бросая валенок за ворота. Считалось, что в какую сторону укажет носок валенка, так и живёт суженый. Но сегодня мало у кого есть ворота и валенки, которые через них кидать. То же относится и к гаданию, когда девушки выходили на перекрёсток и спрашивали имя первого прохожего. Какое имя он назовёт, так и будут звать суженого. В наше время такой вид гаданий будет выглядеть очень странным — прохожие не поймут. О гаданиях, которые сегодня работают, рассказал читателям Pravda.Ru основатель и руководитель Русской Школы Таро Сергей Савченко.

Старинные гадания, актуальные сегодня

По книге

Загадываем вопрос, листаем книгу (или называем номер страницы и строчки сверху или снизу) и читаем, что там написано. Далее интерпретируем, как поняли написанное.

На кофе

Для этого понадобится молотый кофе. Сварили, налили в чашку, выпили, перевернули чашку, подождали немного и смотрим, какой рисунок появился на внутренних стенках. И также интерпретируем, как поняли увиденное.

На воске

Загадываем вопрос и капаем расплавленным воском со свечи в миску с водой. Воск застывает, принимает определённую форму. Смотрим, что получилось, делаем выводы.

Оракулы

Чуть более сложная система, к которой относятся и гадальные карты (не Таро), и Руны. Но для не профессионала подойдут простые гадальные карты с понятными изображениями или надписями. Тут тоже всё просто. Задаём вопрос, тасуем колоду, вытягиваем карту, смотрим, что написано или нарисовано и интерпретируем, как понимаем.

Иногда к колодам оракулов прилагаются книжечки со значениями карт — можно ориентироваться на них. Такие гадания можно использовать сегодня.

Для рождественских гаданий можно использовать технику, описанную выше, то есть когда человек сам интерпретирует увиденное. Это приём из психологии, который применяется в работе с метафорическими ассоциативными картами. В этой методике для человека правильным будет именно то, что он сам увидел и как он сам понял, а не какие-то прописанные значения. Считается, что мозг сам заранее знает ответ на заданный вопрос, а карты (воск, цитаты и т. д.) помогают вытянуть его из подсознания.

В гаданиях не обязательно привязываться к Рождеству или другим праздникам. Ведь то же Рождество празднуется в разных культурах в разное время. И какой из этих дней действительно правильный и подходит для гаданий — уже никто точно не знает.

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