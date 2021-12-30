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Автор Ирина Шлионская

Не ждите чуда — чудите сами: как справиться с новогодней депрессией

Общество

Казалось бы, когда на носу Новый год, настроение может быть только праздничным: ведь впереди развлечения, подарки, встречи гостей… Однако многие люди накануне праздника и в первые новогодние дни испытывают симптомы подавленности и раздражения, напоминающие депрессию. Откуда же они берутся, и что делать, если предстоящий праздник не вызывает у вас никакой радости?

 

Отчего Новый год не в радость?

По словам психологов, причин для этого может быть несколько.

  • Нехватка витамина D. Она возникает из-за короткого светового дня. Светло всего несколько часов, солнце появляется редко, над головой серое небо, под ногами месиво из грязного снега и льда — и настроение падает…
  • Стрессовая ситуация. В конце года на работе часто возникают авралы, а ведь нужно ещё готовиться к празднику, искать подарки, закупать продукты…
  • Финансовые сложности. Подготовка к празднику, как правило, требует вложения средств, и если доходы у человека невысоки, он рискует уже в январе остаться практически без денег.
  • Подведение итогов года. Мы вспоминаем свои планы на прошедший год и понимаем, что сбылось очень мало. Карьеры не сделали, за границу не поехали, вторую половинку не нашли… И даже похудеть за этот год не получилось.
  • Завышенные ожидания. С детства нам внушали, что Новый год — это чудо, сказка, что теперь всё пойдёт по-новому. И если чуда не происходит и вокруг всё та же постылая жизнь, мы начинаем хандрить. Причём нередко уже заранее, так как предчувствуем, что ничего особенного и в этот Новый год не случится.
 

"Такая довольно инфантильная позиция человека, не готового что-то делать для того, чтобы менять свою жизнь — может легко привести его к депрессивному состоянию, поскольку он (скорее всего) в очередной раз останется без чуда в новогоднюю ночь", — комментирует ситуацию клинический психолог Евгения Берёза.

  • Чувство одиночества. Все вокруг строят планы на Новый год, а вам не с кем его встречать — нет ни близких, ни друзей, с которыми вы могли бы провести время в компании. Вот и нет повода для радости.
  • Негативная информация. На каждом шагу трубят про коронавирус и необходимость сократить контакты. А кто-то и на Новый год умудряется заболеть. Ситуация пандемии оптимизма тоже не добавляет. И праздник становится не в праздник.

Как встретить Новый год без потерь

 

По мнению Евгении Берёзы, Новый год следует воспринимать как "некий перевалочный пункт, он некоторым даётся с трудом, но за ним всегда брезжит свет, новый год, новые планы, новые мечты". Чтобы не скатиться в хандру, попробуйте следовать нижеизложенным советам специалиста.

  1. Распланируйте свои дела так, чтобы успеть завершить всё намеченное ещё до Нового года. Тогда у вас останутся силы на праздник.
  2. Не ждите, что кто-то устроит вам праздник — устройте его сами! Купите себе подарок, уберите и украсьте жилище, посетите новогоднюю ярмарку, сходите на каток или на какое-нибудь увеселительное мероприятие.
  3. Не стоит стараться следовать общепринятым стандартам. Так, совершенно не обязательно встречать Новый год в чьей-то компании, покупать всем дорогие подарки или готовить кучу праздничных блюд. Поступайте так, как позволяют ваши возможности. А лучше всего отпустите ситуацию, и пусть всё идёт естественным путём.

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Как победить "новогоднюю" депрессию
Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
Темы новый год депрессия
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