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Автор Инна Новикова

COVID-19 не виноват: население убывает из-за отказа от семьи “папа, мама, дети”

Общество » Семья

Об ужасающей демографической ситуации в России, причинах проблемы и возможных путях её решения, а также о том, почему люди утратили веру в "пожизненный” характер брака, рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой профессор кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ им. Ломоносова Александр Синельников.

COVID-19 не виноват: население убывает из-за отказа от семьи “папа, мама, дети”

Демографическое эхо 90-х

— Александр Борисович, в ряде регионов количество смертей превышает в 2 раза количество рождений. Расскажите о демографической ситуации в России.

— Начиная с 1992 года, когда число родившихся впервые в мирное время оказалось ниже числа умерших, и кончая 2021 годом, суммарное число родившихся оказалось на 16 миллионов меньше числа умерших. Это сопоставимо с потерями населения РСФСР в Великой Отечественной войне. И это в мирное-то время. Миграция компенсировала далеко не всё, а в последнее время она вообще мало что компенсирует, потому что её масштабы из-за пандемии сократились.

За эти 30 лет были три года небольшого положительного прироста: 2013-й, 2014-й и 2015-й. В общей сложности за 3 года превышение числа родившихся над числом умерших было 85 тысяч. Что это такое на фоне 16 миллионов?

С 2016 года пошло снижение рождаемости. Почему? Есть две диаграммы, как меняется из года в год число:

  • браков,
  • рождений.

Было двукратное падение рождаемости в 90-е годы, с демографическими эхом которого мы сталкиваемся сейчас, потому что родившееся тогда малочисленное поколение сейчас находится в активном репродуктивном возрасте (20-30 лет). Обвальному падению рождаемости в 90-е годы предшествовало столь же обвальное падение числа браков. На это мало кто из демографов обращает внимание: мол, люди просто стали меньше регистрировать браки, и многие живут так называемым гражданским браком. "Так называемым", потому что гражданский брак регистрируется именно в ЗАГСе. А в народе называют гражданским браком союз нигде не зарегистрированных.

В таких союзах рождается гораздо меньше детей, чем в законных браках: гражданские супруги называют причиной откладывания деторождений неуверенность в отношениях. Эта же причина заставляет их воздерживаться от узаконивания союза.

С 2015 года стало уменьшаться число браков, а число родившихся детей в браке и вне брака уменьшается параллельно. Доля детей, родившихся вне брака, составляет 21-22% и практически не меняется. Причём в половине случаев речь идёт о родившихся в так называемых гражданских браках, потому что отцы добровольно признают свое отцовство, и ребёнка регистрируют по совместному заявлению обоих родителей, хотя они не женаты. В другой половине случаев ребёнка регистрируют по заявлению одной матери.

В негативной динамике рождаемости произошёл позитивный сдвиг с 2007 года, когда был принят закон о материнском капитале. Если в 2006 году родилось 1,5 миллиона детей, то в 2015-м — 2 миллиона. Детские сады не справлялись с приёмом увеличившегося числа детей. С 2016 года число родившихся стало уменьшаться, а возрастная структура стала неблагоприятной из-за демографического эха падения рождаемости в 90-е годы. А потом на всё это наложилась пандемия. Но пандемия негативно повлияла на уровень смертности. В 2020 году число умерших было на 340 тысяч больше, чем в 2019-м. А в 2021 году — на 300 с лишним тысяч больше, чем в 2020-м.

У нас был благоприятный период в динамике смертности в 2003-2019 годы: в 2003-м продолжительность жизни была 65 лет, а в 2019-м — 73,3 года.

Мы стали приближаться к уровню западных стран: в середине 2000-х мы отставали от США на 10-11 лет, а к 2019-му — на 5-6 лет. Но из-за пандемии продолжительность жизни в 2021 году, видимо, будет 70 лет. Кроме как от COVID, увеличилась смертность от сердечно-сосудистых заболеваний и других. Потому что в пандемию на лечение ковидных больных переключаются врачи, которые прежде занимались другими заболеваниями.

Основной фактор

— Падению числа родившихся всегда предшествует уменьшение числа браков. В 2020 году число браков уменьшилось, по сравнению с 2019-м, на 19%. В 2021 году число браков увеличилось на 22%: в 2020 году многие браки были отложены.

Видимо, не откладывали свадьбу те, у кого должен был родиться ребёнок. Сейчас, чего греха таить, пара живёт вместе несколько месяцев или лет, а толчком к регистрации брака часто бывает беременность.

Также (возможно, из-за пандемии) в 2021 году значительно увеличилось число разводов по сравнению с 2020-м. Даже если пандемия закончится, то причины демографического кризиса в стране не исчезнут.

Ведь из 16 миллионов естественной убыли за последние 30 лет на счёт пандемии можно отнести лишь 1 миллион. 15 миллионов убыли от других причин. Основной фактор — это разрушение института полной семьи, где есть:

  • папа,
  • мама,
  • дети.

Брак — это основа семьи. Причём законный брак — это более твёрдая основа, чем так называемый гражданский. Но люди утратили веру в пожизненный характер брака.

Кафедра социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ провела недавно социологическое исследование семейно-детного образа жизни. Мы опросили 2500 человек: законные супружеские пары и так называемые гражданские пары.

Ужасает то, что более 70% считают, что муж или жена, разлюбившие супруга, имеют моральное право на развод, даже если у них есть дети.

Осознание того, что ты можешь вести себя в семье идеально и твоя семья может всё равно развалиться, а за разводом последует раздел имущества, приводит к падению числа браков. С 1989 года число людей, вступивших в первый зарегистрированный брак, уменьшилось на 40% по сравнению с 2019-м. Уменьшение числа браков всегда влечёт за собой уменьшение числа родившихся.

А ведь законный брак — это фундамент. Наша демографическая политика до недавнего времени исходила из того, что в первый брак вступят почти все, и почти все, кто вступил в первый брак, родят хотя бы одного ребёнка, поэтому стимулировать надо рождение только вторых и последующих детей. Материнский капитал с 2007 года давали семьям при рождении второго или последующего ребёнка, но только один раз. Однако во многих российских регионах выдавали региональный материнский капитал на третьего ребёнка, и он был в несколько раз меньше, чем на второго. Хотя основной демографической проблемой является именно рождение третьего ребёнка. Недавно государство скорректировало демографическую политику в правильном направлении: маткапитал стали давать на второго ребёнка с 2020 года.

Следующий шаг — надо стимулировать вступление в законный брак. Иначе ничего не получится. Если основа шаткая, то шатким является и институт семьи в целом.

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Редактор: Марина Севастьянова, Куратор: Наталия Красовская
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