EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Юлия Миленина

Демографы: к 2032 году население РФ может сократиться на 10 млн человек

Россия

Эксперты спрогнозировали, как будет меняться демографическая ситуация в России. По словам демографа Владимира Тимакова, при сложившемся темпе убыли, который составляет порядка миллиона человек в год, к 2032 году население РФ может сократиться на 10 миллионов.

Демографы: к 2032 году население РФ может сократиться на 10 млн человек

В интервью информационному порталу Lifedd он отметил, что к 2070 году в стране, скорее всего, будет проживать менее 100 миллионов человек.

"Однако этот печальный прогноз не учитывает, что сейчас сошлись два очень неприятных фактора: пандемия и "демографическая волна", породившие экстремальный провал. Примерно на треть он обусловлен падением рождаемости, на две трети — скачком смертности", — сказал Тимаков.

Эксперт назвал топ-5 причин, из-за которых произошёл "демографический провал":

  • Пандемия коронавируса.
  • Массовые "коронадиссидентские и антипрививочные настроения".
  • Слишком либеральная позиция правительства в отношении санитарных норм.
  • Малочисленность поколения нынешних родителей.
  • Слабая демографическая политика.

Похожих взглядов придерживается независимый демограф Алексей Ракша. Он также считает, что примерно за десять лет произойдёт сокращение населения на десять миллионов человек. Эксперт подчеркнул: одна из главных причин "демографической ямы" — эхо 90-х, когда рождалось мало детей, которые сейчас становятся родителями.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Почему Россия вымирает? Ученые назвали главную причину
Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева
Темы
Новости
Глава ВОЗ: после "омикрона" могут появиться другие штаммы коронавируса
Посольство РФ в США призвало Вашингтон прекратить "истерию"
Мишустин призвал переводить сотрудников на удалёнку из-за "омикрона"
Учёные из Британии предупредили о своеобразном постковидном расстройстве у детей
Демографы: к 2032 году население РФ может сократиться на 10 млн человек
Друг Градского: Я знаю, кто ограбил вдову Саши
Запасов газа в Германии хватит на 17 дней
Исследование Гарварда: большинство "побочек от вакцинации" — в голове
Найдено разрешение гендерного неравенства: "синтетические матки всем"
Токио готов на сделку с Москвой, чтобы получить Курилы
Последние материалы
Друг Градского: Я знаю, кто ограбил вдову Саши
Запасов газа в Германии хватит на 17 дней
Исследование Гарварда: большинство "побочек от вакцинации" — в голове
Найдено разрешение гендерного неравенства: "синтетические матки всем"
Токио готов на сделку с Москвой, чтобы получить Курилы
ЕС разъяснил позицию по новым санкциям против России
Украина объяснила возможную причину российского вторжения
Иностранцы начали избавляться от недвижимости на Украине
Громкое возвращение Волочковой: экс-прима снова закатила скандал
Шведы: российские корабли из Балтики пошли на Украину. Или куда-то ещё?
Популярное
Здоровье
Заразившийся "омикроном" врач Чуйко: "Новый ковид — он вообще другой"

Врач-реаниматолог Михаил Чуйко, заразившийся "омикроном", рассказал, чем новый штамм отличается от других разновидностей коронавируса.

Заразившийся "омикроном" врач Чуйко: "Новый ковид — он вообще другой"
Путч продолжается. Ваххабизм и национализм убьют Казахстан
Бывший СССР
Путч продолжается. Ваххабизм и национализм убьют Казахстан
Мир. Новости мира
Физиогномист рассказал, о чём думал Назарбаев во время обращения к нации
Здоровье
Мясников о перечне противопоказаний к вакцинации от COVID-19: "Глазам не верю!"
Ирина Шлионская Романы с призраками и пришельцами — расстройство личности или мистификация? Ирина Шлионская Юрий Носовский Казаки-эсэсовцы: сколько веревочке ни виться — всё равно на эшафоте затянется Юрий Носовский Любовь Степушова Путч продолжается. Ваххабизм и национализм убьют Казахстан Любовь Степушова
Мир. Новости мира
Политолог: США готовы к новому Майдану на Украине для удара по России
Мир. Новости мира
Украина и НАТО всё: ответ РФ будет "быстрым, асимметричным и жёстким"
Брюссель — Варшава: денежный спор подошёл к точке невозврата
Мир. Новости мира
Брюссель — Варшава: денежный спор подошёл к точке невозврата
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников