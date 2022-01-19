Демографы: к 2032 году население РФ может сократиться на 10 млн человек

Эксперты спрогнозировали, как будет меняться демографическая ситуация в России. По словам демографа Владимира Тимакова, при сложившемся темпе убыли, который составляет порядка миллиона человек в год, к 2032 году население РФ может сократиться на 10 миллионов.

В интервью информационному порталу Lifedd он отметил, что к 2070 году в стране, скорее всего, будет проживать менее 100 миллионов человек.

"Однако этот печальный прогноз не учитывает, что сейчас сошлись два очень неприятных фактора: пандемия и "демографическая волна", породившие экстремальный провал. Примерно на треть он обусловлен падением рождаемости, на две трети — скачком смертности", — сказал Тимаков.

Эксперт назвал топ-5 причин, из-за которых произошёл "демографический провал":

Пандемия коронавируса.

Массовые "коронадиссидентские и антипрививочные настроения".

Слишком либеральная позиция правительства в отношении санитарных норм.

Малочисленность поколения нынешних родителей.

Слабая демографическая политика.

Похожих взглядов придерживается независимый демограф Алексей Ракша. Он также считает, что примерно за десять лет произойдёт сокращение населения на десять миллионов человек. Эксперт подчеркнул: одна из главных причин "демографической ямы" — эхо 90-х, когда рождалось мало детей, которые сейчас становятся родителями.

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