Эксперты спрогнозировали, как будет меняться демографическая ситуация в России. По словам демографа Владимира Тимакова, при сложившемся темпе убыли, который составляет порядка миллиона человек в год, к 2032 году население РФ может сократиться на 10 миллионов.
В интервью информационному порталу Lifedd он отметил, что к 2070 году в стране, скорее всего, будет проживать менее 100 миллионов человек.
"Однако этот печальный прогноз не учитывает, что сейчас сошлись два очень неприятных фактора: пандемия и "демографическая волна", породившие экстремальный провал. Примерно на треть он обусловлен падением рождаемости, на две трети — скачком смертности", — сказал Тимаков.
Эксперт назвал топ-5 причин, из-за которых произошёл "демографический провал":
Похожих взглядов придерживается независимый демограф Алексей Ракша. Он также считает, что примерно за десять лет произойдёт сокращение населения на десять миллионов человек. Эксперт подчеркнул: одна из главных причин "демографической ямы" — эхо 90-х, когда рождалось мало детей, которые сейчас становятся родителями.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Врач-реаниматолог Михаил Чуйко, заразившийся "омикроном", рассказал, чем новый штамм отличается от других разновидностей коронавируса.