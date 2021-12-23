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Автор Ольга Лазарева

Смольный не просит рожать?

Общество » Семья

Супругов из Санкт-Петербурга обвинили в "корысти" из-за рождения второго ребенка. По мнению администрации Выборгского района, решение о пополнении семьи было принято с целью улучшения жилищных условий.

Смольный не просит рожать?

Алексей П. и его жена проживают в 30-метровой "однушке". После рождения второго ребенка пара попыталась встать на учёт как нуждающаяся в жилье. Согласно действующим нормам, на каждого человека полагается не менее девяти квадратных метров жилой площади; в настоящее время у семьи — по 7,5 метра на каждого. Однако в постановке на учёт супругам отказали, заявив, что они "намеренно ухудшили жилищные условия".

После вмешательства экс-омбудсмена Александра Шишлова за пару вступилась прокуратура, однако администрация Выборгского района не согласилась с претензиями. Спор о включении семьи в очередь будет решаться в судебном порядке — заседание назначено на 3 февраля 2022 года.

Как пояснила уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова, семья Алексея П. имеет право на совместное проживание, однако в администрации этот факт почему-то проигнорировали.

"Тот факт, что вселение в квартиру жены Алексея — это реализация её права на совместное проживание с членами своей семьи, по неизвестным нам причинам во внимание чиновниками принят не был. Было бы странно заподозрить семью в том, что они заводят ребенка исключительно из злонамеренных соображений о получении квартиры по договору социального найма. Но в администрации района, видимо, расценили их действия именно так", — отметила Агапитова.

На защиту семейной пары встала общественность — ситуацию назвали "демографическим кризисом чиновников Петербурга", с иронией отмечая, что "квартирный вопрос" испортил не только москвичей. В СМИ провели параллели со скандальным заявлением свердловской чиновницы Ольги Гладских, заявившей на встрече с волонтерами, что "государство не просило вас рожать". В Смольном скандал пока никак не прокомментировали.

На официальном уровне правительство Санкт-Петербурга демонстрирует заинтересованность в увеличении рождаемости. Губернатор Александр Беглов в ходе заседания городского правительства заявил о проживании 911 798 детей в 608 569 семьях Петербурга. Губернатор особенно подчеркнул рост числа многодетных семей — по официальным данным, сейчас 160 455 детей воспитываются в 49 795 многодетных семьях.

"Петербург можно назвать городом детей. За последние 10 лет детское население выросло на 42%", — заявил Беглов.

К сожалению, официальная линия правительства Петербурга расходится с практикой, судя по упорному нежеланию администрации Выборгского района поставить на учёт семью, нуждающуюся в "квадратных метрах". Нехватка детских садов и больниц, особенно в новых районах, также негативно отражается на положении семей с детьми и не способствует увеличению рождаемости. Тем не менее, это не мешает правительству Петербурга изображать заботу о демографии.

Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы санкт-петербург александр беглов
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