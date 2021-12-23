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Автор Ирина Гусакова

Пешеходов станут штрафовать за пользование смартфоном

Общество

В последнее время смартфоны стали неотъемлемой частью нашей жизни. Эти маленькие устройства повсюду с нами — на работе, дома, даже при переходе дороги пешеходы не спешат расстаться с возможностью поставить лайк другу в соцсетях или посмотреть новинку от любимого блогера на TikTok.

Пешеходов станут штрафовать за пользование смартфоном

Однако статистика неумолима: пешеходы, нарушающие правила ПДД при переходе через проезжую часть, становятся основной причиной аварий в городах. Дмитрий Давыдов, автор уникального проекта "20 идей по развитию России", готов предложить радикальное решение.

Если не смотреть на дорогу!

Ещё в 2013 году в ВОЗ подмечали, что пешеходы, которые отвлекаются на телефон или слушают музыку, имеют все шансы быть сбитыми, напоминает автор "20 идей". В связи с этим организация рекомендовала во всех странах активно проводить информационные кампании, рассказывая людям, насколько опасно пользоваться электронным девайсом при переходе проезжей части. А в 2019 году учёные в Китае провели исследование и установили, что пешеходы, отвлекающиеся на смартфоны, вдвое чаще нарушают ПДД, каждый пятый такой пешеход с запозданием реагирует на зелёный сигнал светофора, в итоге не успевая вовремя перейти дорогу и задерживая поток автомобилей. 12% пешеходов со смартфонами вообще не замечают загоревшийся "зелёный". Также пешеходы со смартфонами более заторможены и при переходе через дорогу часто не смотрят по сторонам, тем самым создавая аварийную ситуацию. В ряде стран уже пытаются решить эту проблему, вводя штрафы и наказания.

Так, в китайском городке Цзясин в 2019 году определили штраф до 50 юаней для пешеходов, разговаривающих по мобильному. В Литве с 2018 года введён штраф от 20 до 40 евро для тех граждан, которые отвлекаются при переходе дороги. В частности, таким отвлекающим триггером выступает и смартфон.

Позаботились о нерадивых пешеходах и в США. Например, в Гонолулу за пользование гаджетом (неважно — смартфоном или планшетом) пешеходам придётся заплатить штраф — от 15 до 35 долларов, при повторном нарушении штраф уже доходит до 99 долларов. В городе Монтклер, штат Калифорния, власти настроены более радикально — пешеходу со смартфоном придётся заплатить 100 долларов, а если поймают за руку повторно — придётся выложить 500 долларов.

В Нидерландах с 2019 года стали штрафовать велосипедистов на 95 евро, если замечен в руке смартфон. В Израиле штраф за аналогичное нарушение составляет 1000 шекелей, в Германии — 55 евро, а в Бельгии — 110 евро.

Пешеходы и смартфоны
Пешеходы и смартфоны

Как решить проблему в России

"Пешеходные" аварии — актуальная проблема и для России. Как свидетельствует статистика ГИБДД, за десять месяцев этого года в нашей стране было зарегистрировано 27 995 ДТП с участием пешеходов, в результате которых погибли 2886 человек. Впечатляющая цифра, которая свидетельствует о крайней серьёзности ситуации. И улучшить её — задача для депутатов Госдумы, которые принимают новые законы. На масштаб человеческих потерь в результате аварий на дорогах даже указал на одном из совещаний президент РФ Владимир Путин.

В свою очередь, активист Дмитрий Давыдов, который уже предложил немало идей по улучшению жизни россиян, проанализировал опыт других стран и предложил решение с учётом российской реальности. Чтобы уменьшить количество "смертельных" ДТП, автор "20 идей" предлагает ввести и в нашей стране систему штрафов для пешеходов. Не должны быть исключением и велосипедисты, и водители электросамокатов или гироскутеров. Как участники дорожного движения они должны понимать, что их ждёт штраф, если они воспользуются смартфоном.

Страх наказания рублём станет для граждан существенной мотивацией и убережёт от неприятностей, уверен активист. Ведь тогда россияне будут стремиться побыстрее пересечь проезжую часть, что даст несомненное преимущество автомобилистам.

"Позиция закона будет противодействовать формированию опасной привычки, особенно среди молодого поколения. Люди будут меньше отвлекаться на разговоры, текстовые сообщения, социальные сети, видеоролики и прочие занятия во время нахождения на участках повышенной опасности", — отмечает Дмитрий Давыдов.

Активист уверен, что суммы, взыскиваемые в качестве штрафа с нарушителей, можно потратить с пользой для граждан. Например, вложить в строительство более безопасных пешеходных переходов, а также потратить на улучшение дорожной инфраструктуры, в том числе для комфортного и безопасного перемещения на электросамокатах и гироскутерах по городу.

Если депутаты поддержат инициативу Дмитрия Давыдова и поспособствуют её внедрению на законодательном уровне, то число погибших россиян на дорогах существенно сократится, тем самым члены российского правительства смогут без особых затрат решить поставленную перед ними президентом задачу.

Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы безопасность владимир путин
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