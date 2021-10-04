Телеизвинения предложили сделать федеральным трендом

Власти Чечни поделятся с регионами России опытом телевизионного раскаянья граждан за своё личное мнение и поступки.

Глава Чечни Рамзан Кадыров

За "шайтана" ответили

Примеры публичных извинений на видео уже давно стали интернет-мемами. В соцсетях кто-то даже предложил предоставить возможность гражданам извиниться перед руководством Чеченской республики на портале "Госуслуги". Извинился ли автор за свой публично озвученный креатив перед главой региона, пока неизвестно.

С начала 2021 года перед главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым извинились не менее трёх жителей России. Несколько человек в сердцах назвали главу Чечни "шайтаном" и получили обещание быть найденными и уничтоженными, после чего решили публично извиниться за "неприемлемые слова":

в мае 17-летний пользователь TikTok из Перми;

в мае пользователь TikTok из Тульской области;

в июне 14-летний пользователь TikTok из Кабардино-Балкарии.

Извинились ли перед Рамзаном Ахматовичем те 0,3% чеченских избирателей, которые не голосовали за его кандидатуру на прошедших в сентябре 2021 года выборах, неизвестно. Возможно, Рамзан Кадыров, ставший мировым рекордсменом по числу набранных голосов на выборах глав регионов, не посчитал это оскорблением. Вероятно, электронное голосование, которое обещают внедрить на всей территории Российской Федерации, многое поправит и укрепит позиции главы республики.

Прекрасная идея

Социальные сети

Практику телевизионных извинений граждан за свои посты в соцсетях, которые власти посчитали оскорбительными, хотят распространить на всю Российскую Федерацию. По мнению вице-премьера правительства Чечни Джамбулата Умарова, извинения следует снимать на камеру, особенно в случаях, когда провинившийся сам снимал свои действия на видео:

"Это — прекрасная идея. Неважно, лицемерно он это делает или нет. Если лицемерно, то за свой проступок он уже наказан тем негативом, который принесёт в ходе такого извинения. Раз снял на камеру мерзость, то будь добр на камеру и извиниться. Если он это сделал искренне, то он и перед богом очистил свою душу, и перед людьми".

Осталось только сформулировать, что такое "мерзость" в понимании властей Чеченской республики. Возможно, по своим качественным показателем "мерзость" вписывается в перечень психоделических понятий, которые пропагандируются в пику общечеловеческим ценностям:

духовно-нравственные скрепы;

военно-патриотическое воспитание;

культ идеологически приемлемой версии истории страны;

"особый" путь и принципы суверенной демократии.

Тоталитарный перегар

Джамбулат Умаров

Джамбулат Умаров признался, что политический лайфхак с публичными тетеизвинениями не является ноу-хау Чеченской республики:

"Боюсь, что эту практику подсмотрели не у Чеченской республики. Это хорошо, что Чеченская республика стала напоминанием такой практики. Но она не несёт пальму первенства в этом вопросе. Это благородное действие приветствуется во всех мировых конфессиях. Почитайте Библию, Коран, Тору. На протяжении всей истории человечества нормальные люди имели здоровое обыкновение извиняться, если человек совершил проступок. Неважно, на камеру они делают это или в индивидуальном порядке. Способность повиниться ярко свидетельствует о наличии у человека нравственного стержня, мужества и целостности. Извиняться — это не только не позор. Это признание вины и покаяние, доказательство настоящей человечности".

Извиниться за хамство или реально гадкий поступок и вправду не позорно. Вот только извиняются преимущественно не хамы трамвайные, а граждане, которые выступили с публичной критикой властей. Рассказал о негативе — опозорил республику. Кем-то публично возмутился — "шайтан". Выступил с критикой президента России — враг "пехотинцев Путина".

Телеизвинения, разумеется, куда гуманнее, нежели быть найденными и уничтоженными или ознакомленными с геометрией стеклянных бутылок во время беседы с уполномоченными представителями обиженной стороны. Правда, от всего этого отчего-то по-прежнему разит тоталитарным перегаром.

Выйти на новый уровень

В условиях бурного развития суверенной демократии опыт властей Чеченской республики с извинениями за личное мнение может быть весьма востребованным. Эта тема гармонично ляжет в общую концепцию репрессивно-запретительной системы. Ведь насколько бы упростился процесс нейтрализации плюрализма мнений, если бы законодательно закрепили требование извинений (отказался — в тюрьму):

не надо было бы впутывать в историю глубоко пожилых ветеранов Великой Отечественной войны;

не потребовалось бы спекулировать на якобы оскорблённых чувствах верующих и тяжёлой истории страны;

придумывать заковыристые поводы для ограничений и репрессий в отношении "иноагентов" и "экстремистов".

Действительно, после внесения поправок в конституцию России в 2020 году и ошеломляюще прозрачных выборов 2021 года, на которых правящая политическая элита вновь продемонстрировала свои возможности, стоит задуматься и о практике извинений, получившей распространение в Чеченской республике, но дополнить её важными концептуальными штрихами:

обязать граждан бить поклоны перед кортежем от главы региона до президента страны;

ввести традицию в отечественном спорте преклонять колено перед матчем или другими состязаниями перед руководящей номенклатурой;

недобрый взгляд и оскорбление мыслью считать экстремизмом;

призывы к здравомыслию и адекватности расценивать как посягательство на конституционный строй.

Покаяние

Несмотря на беспрецедентное чувство защищённости гражданина России, которое декларирует конституция РФ, не даёт покоя возбуждённое вице-премьером правительства Чеченской республики Джамбулатом Умаровым острое желание извиниться перед руководством страны различного уровня:

за наличие собственного мнения;

за неприемлемое использование кириллицы, переданной нам предками;

за экстремистскую веру в торжество здравомыслия и лучшую долю для России будущего.

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