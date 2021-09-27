В ходе прошедших в России 17-19 сентября выборов был установлен мировой рекорд по числу голосов, отданных за одного из участников.
Как отмечается в сообщении, опубликованном на сайте международного агентства регистрации рекордов "Интеррекорд", поддержали действующего руководителя 99,7% избирателей.
В выборах главы Чечни конкурентами Кадырова были Халид Накаев (КПРФ) и Иса Хаджимурадов (Справедливая Россия — За правду).
Явка граждан на выборах составила 94,42%.
К слову, на этих выборах Рамзан Кадыров побил свой собственный рекорд 2016 года: тогда у него было 97,94% голосов.
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