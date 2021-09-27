В Чечне установлен мировой рекорд по симпатиям и доверию избирателей

В ходе прошедших в России 17-19 сентября выборов был установлен мировой рекорд по числу голосов, отданных за одного из участников.

711 973 голоса получил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

Как отмечается в сообщении, опубликованном на сайте международного агентства регистрации рекордов "Интеррекорд", поддержали действующего руководителя 99,7% избирателей.

interrecord.ru

В выборах главы Чечни конкурентами Кадырова были Халид Накаев (КПРФ) и Иса Хаджимурадов (Справедливая Россия — За правду).

Явка граждан на выборах составила 94,42%.

К слову, на этих выборах Рамзан Кадыров побил свой собственный рекорд 2016 года: тогда у него было 97,94% голосов.