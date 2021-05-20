Рамзан Кадыров отыскал своего обидчика из Instagram

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров выбрал свой способ бороться с хейтерами.

В то время когда многие публичные личности не знают, как поступать с интернет-троллями, Рамзан Ахматович быстро поставил на место любителей оскорблять знаменитостей.

Некоторые звёзды отправляют сетевых хамов в "бан", а вот Рамзан Кадыров наглядно продемонстрировал, как нужно отбивать охоту писать оскорбительные комментарии в социальных сетях.

Один из подписчиков в Instagram назвал Рамзана Ахматовича "шайтаном". Раскрыть личность, скрывающуюся за фейковой страницей, не составила для главы Чечни труда. Дерзким интернет-пользователем оказался 15-летний подросток.

"Родители юноши "Накануне дешёвую славу в сети Интернет приобрёл обладатель "левого" аккаунта, который написал оскорбительный комментарий в прямом эфире Главы ЧР Рамзана Кадырова. Как выяснилось аккаунт принадлежал 15-летнему подростку. Краснеть за содеянный поступок пришлось его отцу и остальным родственникам, которые уже публично принесли свои извинения", — гласит новость в информационном блоге Рамзана Кадырова kadyrov_news95.

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