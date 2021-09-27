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Автор Ирина Шлионская

Природа есть природа: люди не смогут обходиться без груминга

Общество

Наверняка вы слышали слово "груминг". Так называется процесс взаимного вычесывания шерсти у животных или их стрижки. Но, оказывается, нечто подобное свойственно и нам, людям.

 

У животных и не только…

Наши ближайшие "родственники" — обезьяны — используют груминг для очистки шерсти от грязи и насекомых. Однако для приматов он имеет ещё и жизненно важное социальное значение. С его помощью обезьяны демонстрируют друг другу своё расположение, утешают в случае неудач, снимают агрессию. А иногда в наказание за проступки животные отказывают друг другу в груминге.

Люди также занимаются взаимным грумингом. Например, помогают друг другу мыться, чистят или надевают одежду и обувь, делают массаж, маникюр и педикюр, расчёсывают волосы, стригут волосы или ногти. Когда-то было принято искать друг у друга на голове вшей. Сюда можно отнести также бритьё, эпиляцию, использование различных гигиенических и косметических средств. Имеются в виду процедуры, в которых участвуют как минимум два человека.

В большинстве случаев партнёрами по грумингу являются близкие друг другу люди — супруги, мать и дочь, подруги… Так, расчёсывание женских волос в старину на Руси представляло собой целый ритуал. Считалось, что эта процедура поможет восстановить утраченные жизненные силы.

Зачем он нужен?

По мнению психологов, груминг демонстрирует одобрение, признание "членом стаи"… Причём это касается не только тактильной сферы, но и вербальной.

На первый взгляд, люди произносят огромное количество бесполезных и пустых слов: "Привет, как дела?", "Что слышно?", "Как жизнь?", "Будь здоров!", "Пока-пока!", "Удачи!". Однако попробуйте убрать все эти "пустые" фразы из лексикона — и ваша речь будет выглядеть грубо и агрессивно. Слова-"пустышки", похлопывания по плечу, улыбки, комплименты и прочие любезности являются "ритуальными", они необходимы для поддержания нормального взаимодействия. Тот же механизм позволяет нам получать удовольствие во время массажа, поглаживаний, парикмахерских и косметических процедур.

Виртуальный груминг

Массаж
Массаж

Недаром в последнее время вошли в моду ролики с демонстрацией "персонального внимания" (Personal Attention). Они могут имитировать сеанс у массажиста или косметолога, посещение парикмахера или SPA-салона, осмотр у врача. Дело в том, что такие ситуации часто связаны с тактильными контактами, вызывающими у клиента или пациента приятную реакцию. Нередко людям в жизни не хватает тактильности, и потому у них есть потребность в таком контенте.

К сожалению, современная жизнь часто вынуждает нас дистанцироваться друг от друга, поскольку такая тактика кажется более безопасной. Но природа есть природа, и потребность в груминге никуда не исчезает. Так что, если вы хотите жить здоровой, полноценной и эмоционально насыщенной жизнью, говорят психологи, вам нужно пересмотреть свои границы.

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Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
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