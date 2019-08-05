Чау-чау: история породы, характер, уход

Чау-чау известны, прежде всего, своим внешним видом, вынуждающим подозревать в них не собаку, а смесь льва и медведя. Другая особенность этих собак — синий язык. Это древняя порода, в создании которой, как считается, принял участие сам Будда. Чау славятся нежеланием учиться, плохо поддаются дрессировке, но эти милые и очаровательные увальни, способные в случае необходимости стать яростными защитниками, становятся с каждым годом все популярнее.

История породы

Чау-чау считаются одной из самых древних пород собак. Их относят к так называемым примитивным собакам. Изучение ДНК этой породы позволило выяснить, что она ведет свой род непосредственного от волков, обитавших некогда в землях Монголии и Китая.

Имеется барельеф, датируемый 150 годом до н. э., изображающий собаку, невероятно похожую на привычного нам чау-чау. Эти собаки служили человеку на охоте, помогали пасти скот, использовались как ездовые.

Лучшими и наиболее чистокровными считались чау-чау из буддийских храмов, где монахи вели племенные книги породы. По причине удаленности и закрытости Китая, первые чау-чау добрались до Европы только в 1785 году. В 1830 году порода была впервые представлена на выставке в Великобритании.

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Привлекшие внимание экзотическим видом, собаки вынудили заводчиков немедленно заняться их разведением. Но требования изнеженного британского общества существенно отличались от суровых условий монгольских степей и китайских гор, и чау превратились в породу декоративную и пригодную для жизни в городе.

Считается, что они не потеряли рабочие навыки, но некоторые из владельцев привезенных из Китая и Монголии собак считают именно их настоящими чау.

Пожалуй, единственным, что осталось неизменным — это своенравное упорство. Только если раньше оно вынуждало чау упорно брести через горные перевалы сквозь метель и пургу, то теперь оно же требует от них упорно не обращать внимания на команды и окрики хозяина.

В давние времена японцы использовали специально выведенных для этого чау-чау в качестве еды. Китайцы же предпочитали не чистокровных чау-чау, а метисов. Синий язык чау-чау, согласно легенде, получил свой цвет из-за того, что собака лизнула небо, когда Бог был занят созданием вселенной. При рождении у чау обычный розовый язык, который становится темным к возрасту около года.

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Характер

Чау считает себя владельцем всего, что имеется в доме, не исключая хозяина, других животных и домашнюю утварь. Чау не очень любит компанию, так как она внушает недоверие его чувству собственника. Хозяев и семью чау обожают, но это не мешает им игнорировать команды. Чау — собака самоуверенная и уравновешенная, но в случае необходимости становится бесстрашным защитником. Подходит и в качестве охранника территории. Под пышной шерстью чау-чау кроется мускулистое и сильное тело. Чау могут быть достаточно импульсивными, особенно если у них не будет достаточно физической активности. В остальном же это собака, которая очень любит проводить время с хозяином и готова быть с ним каждую минуту его времени.

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Уход

Чау-чау известны своей неряшливостью, но их шерсть, обладающая густым подшерстком, способна самоочищаться. Линяют чау два раза в год. Раз в неделю чау нужно расчесывать гребнем для вычесывания подшерстка. В период линьки проводить эту процедуру нужно в три раза чаще. Также чау делают грумминг, прежде всего на гриве, хвосте и других местах с самой длинной шерстью. Мыть собак рекомендуется пару раз в год, если только во время прогулки чау с присущим ему упорством не пойдет прямо по самой глубокой и грязной луже.

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Фото превью: malteze.net