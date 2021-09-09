"Кто им отдаст?": в Казахстане не хотят возвращать "Буран" России

На днях на сайте научно-производственного объединения "Молния" появилось сообщение, что специалисты предприятия побывали на космодроме Байконур, где осмотрели орбитальный корабль "Буран". И осмотрели не просто так, а в рамках подготовки к возвращению "Бурана" в Россию. Но у космического корабля в Казахстане есть владелец. И он заявил, что возвращать "Буран" России не намерен.

Коса на камень

Зовут этого владельца Даурен Муса и он является гендиректором казахстанского частного АО "РКК Байконур". Это АО владеет макетом и вторым летным экземпляром "Бурана", который готовили к полёту, но он так и не состоялся из-за прекращения финансирования программы после развала СССР.

Первый "Буран", который совершил испытательный полёт в 1988 году, был уничтожен в 2002-м, после обвала крыши в монтажно-испытательном корпусе на Байконуре. Второй экземпляр, в общем-то, тоже не самом лучшем состоянии.

Так вот, Даурен Муса заявил, что корабль у него не покупали. "У кого и за что они его купили, и на чей счет поступил сей откуп? Хотят забрать не в музей, а в лабораторию для НПО "Молния" для дальнейших работ по программе Энергия — Буран? Хотят забрать, но кто им отдаст?" — написал он на своей странице в Facebook.

Он также выразил намерение отстаивать свою правоту в международных инстанциях и не исключил, что обратится в "международные суды", что наказать "причастных к этому беспределу".

Здесь еще надо заметить, что власти Казахстана судились с Мусой, чтобы вернуть "Буран" в госсобственность. Однако в феврале этого года суд Алма-Аты в удовлетворении иска отказал. Да и казахстанские власти судились не для того, чтобы передать корабль России. Заявлялись планы об использовании его в музейных экспозициях. Что из этого получилось бы, другой вопрос.

Отголоски событий начала 1990-х

В России в настоящее время находятся три макета "Бурана" (на фото как раз один из макетов), один из которых доставили из Байконура, где он долгое время хранился на открытой площадке. А тот "Буран", который не хочет отдавать Даурен Муса — единственный сохранившийся построенный орбитальный корабль. Точнее сказать, почти построенный, его готовность оценивалась к моменту закрытия программы в 1993 году на 90 процентов.

Вообще же, крах программы "Энергия — Буран" — это один из самых болезненных эпизодов в отечественной космической программы. Хотя слово "эпизод" здесь едва ли уместно, ведь это был крайне важный этап развития отечественной космонавтики.

Так происходящее ныне можно считать своего рода последствием событий, произошедших три десятка лет назад. Уникальная техника на протяжении десятилетий хранилась в ненадлежащих условиях, а её владельцами ныне оказываются какие-то люди, которые считают возможным выставлять условия. И судя по решению суда Алма-Аты, вполне имеют на это право.

Хотя, конечно, нельзя исключать, что это такое приглашение к торгу. Дескать, у нас товар, у вас купец. И весь вопрос только в том, сколько за "Буран" предложат.