Что сулит России традиционно опасный август 2021 года - прогноз специалистов

Август традиционно считается опасным, несчастливым месяцем, особенно в России. Конец лета с пугающей регулярностью отмечается экономическими потрясениями, техногенными или природными катастрофами, терактами. Что нам сулит август 2021 года?

Пандемия увеличивает опасность многократно

Какие-то прогнозы уже есть, конечно главный — это по новым виткам пандемии коронавируса. Эпидемия набирает ход в китайской провинции Ухань, Европе, Африке. Есть ощущение, что вакцины оказались бессильными перед новыми штаммами, эффективность их оказалась ниже заявленной.

Мировой счетчик показывает, что 4 августа в мире насчитывается более 200 миллионов заболевших. Более 4,2 миллионов человек умерли. Вакцинация провалилась практически во всём мире, потому что люди не хотят вакцинироваться ни за какие "коврижки". В странах Европы ширятся протесты против насильственной вакцинации.

Директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли ранее объявил, что 2021 год пройдет под знаком гуманитарной катастрофы, которую вызвала пандемия коронавирусной инфекции. По словам Бизли, кризиса, подобного сегодняшнему, не было за все 75 лет существования ООН. Он отметил, что за последние четыре года из-за вооруженных конфликтов в мире количество голодающих выросло с 80 млн до 135 млн человек. А пандемия менее чем за год удвоила это число.

Как сказал Pravda. Ru экономист, финансист и инвест-банкир Евгений Коган, дестабилизирующим фактором является распространение по миру вируса дельта-штамма, что будет влиять на восстановление экономик во всех странах. Это будет ограничивать спрос на нефть, в частности, в Китае и в других странах, поэтому возможны новые локдауны, отметил эксперт.

А вот астролог Виктор Богданов прогнозирует, что август будет "очень положительным месяцем в плане падения заболеваемости коронавирусом".

"Потихонечку-потихонечку эта история будет с августа спадать на нет, будет 4-5 волна, но это уже декабрь-январь", — сказал Pravda. Ru Виктор Богданов.

США — генератор нестабильности

В США на прошедшей неделе глава Минфина Джанет Йеллен допустила возможность дефолта США по государственному долгу. По её словам, уже в августе национальную экономику ждёт катастрофа, если Конгресс не повысит потолок госдолга, замороженного законодателями пару лет назад. Неповышение лимита госдолга спровоцирует финансовый кризис в стране, поставит под угрозу рабочие места и накопления граждан, считает министр. Добавим, что и повысит протестные ожидания.

Печатание денег в США на триллионы долларов привело к инфляции и не только там, но и во всём мире, что тоже создаёт везде протестный потенциал.

США провоцируют политическую нестабильность в глобальном масштабе. Обстановка в августе грозит взорваться в Оманском проливе, где совершено нападение уже на второй танкер, США обвиняют Иран, угрожают "ответить". Сгущаются тучи над Афганистаном и Средней Азией — талибы близки к захвату власти из-за провала "миротворческой" операции США, а иными словами, войны с талибами, длившейся 20 лет. Украина может пережить отставку или смещение президента Владимира Зеленского. Триггер протестов — повышение цен на всё. Ситуация в этой стране — тоже проект Вашингтона.

"Вы видите сами, что были захваты танкеров. Пока непонятно, кто это сделал, по чьему наущению. Я думаю, что это скоро выяснится. А, может быть, не выяснится. Такого рода события, геополитические встряски особенно на Ближнем Востоке приводят к росту цен на нефть. Поэтому, я думаю, что август может быть месяцем достаточно волатильным, когда котировки могут и падать, и одновременно потом после этого через день-другой стремительно расти", — сказал Евгений Коган.

Потрясения в России

Экономист Михаил Хазин ожидает в августе-сентябре социально-экономические потрясения в России. По мнению Хазина, в конце лета и начале осени ситуацию попытаются раскачать люди, получающие "прямые указания от кураторов из-за океана". Он считает, что цель этих "кураторов" — организовать в России экономическую и социальную катастрофу, попытаться погрузить страну в хаос.

Не удивительно, что те самые "люди" в лице Эльвиры Набиулинной и Алексея Кудрина прогнозируют: первая — длительную инфляцию, а второй — последствия "неэффективной модели экономики", которую сам же и создал.

Однако Виктор Богданов глобальных перемен в экономике РФ и связанных с этим протестов не подтверждает.

"Мы уже 1,5 года находимся в затяжном кризисе, который, кстати, закончится только лишь на рубеже 2022-2023 годов", — отметил он. "Что же касается сентябрьских выборов в Думу, то основные потрясения возможны в октябре-ноябре. Но они не будут глобальными, они не приведут к смене курса, к смене власти. Они будут локальные и неглобальные", — заключил астролог.

Природные катаклизмы будут

Август — месяц пожаров в России, Европе и Северной Америке, которые уже разрушили Турцию, добивают Италию, Канаду. В ЮАР набирает силу засуха. С другой стороны, в Азии наступает сезон муссонов. Наводнения ожидаются в Китае и Индии. Стихийные бедствия могут привести к росту цен на продовольствие, поскольку затронуты транспортные и распределительные сети.

Виктор Богданов отметил, что август 2021 года является для России "опасным" в плане природных катаклизмов — возможно выпадение максимального количества осадков, возможны тайфуны на Дальнем Востоке, а среднюю полосу России "будет заливать".

Россиянам надо переживать о здоровье, техногенных аварий не будет

По его словам, в августе возможны проблемы у большинства россиян, связанные с хроническими заболеваниями, особенно с сосудистыми. Вместе с тем, если говорить о техногенных авариях — серьезных, по которым бы объявлялся траур в России, то таких, по мнению Виктора Богданова, в августе не ожидается.

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