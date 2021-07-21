Деньги печатаем сами, а счастья нет: инфляция бьёт рекорды

Российская инфляция в очередной раз превысила ожидания Центробанка, поднявшись в этом году до 6 с лишним процентов.

Часто нам объясняют, что инфляция в нашей стране — последствие инфляции в мире. Зачастую это вызывает недоверие, так как, казалось бы, где мы и где экономические проблемы тех же США. Однако взаимосвязь между инфляцией в других странах и Россией все-таки есть.

По сообщениям СМИ, инфляция в США бьет рекорды. Недавно Министерство труда США объявило, что индекс потребительских цен в мае 2021 года увеличился на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, что является самым высоким ростом с августа 2008 года.

В Польше инфляция достигла 4,8 %.

В Мексике — 6,08%.

В Саудовской Аравии — 5,3 %.

В Турции — 16,59 %.

В Нигерии — 18,12 %.

В Аргентине — 46,3%.

В Иране — 46,9%.

Наихудшая ситуация — в Венесуэле, где апрельский показатель составил 2940,5%.

Многие американцы теперь не могут позволить себе приобрести новую машину и присматриваются к подержанным автомобилям. В результате чего спрос на подержанные машины в мае вырос на 21%.

Ожидается, что в ближайшие два-три года инфляция в США достигнет 20%, что отразится на быстром росте цен на все виды товаров.

В Соединенных Штатах с прошлого года по первый квартал этого года рост цен на вторичное жилье достиг 31%.

В Британии, Новой Зеландии и других странах также наблюдается рост цен на жилье на 10-20%.

Цены на жилье в 14 крупных городах Германии выросли в первом квартале этого года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, причем в 10 из них цены выросли более чем на 10%. В Мюнхене, городе с самыми высокими ценами на жилье в Германии, средняя цена квадратного метра впервые превысила отметку в 8 тыс. евро.

По мнению некоторых оптимистов, рост цен означает выход из пандемийного кризиса, якобы экономики восстанавливаются, производству требуется больше сырья, поэтому цены на сырье растут, соответственно, растут издержки, в результате конечная цена на продукцию устремляется вверх.

Восстановление экономики: подводные камни

На самом деле восстановление экономики не всегда идет естественным образом. Дело в том, что власти других стран (особенно США и ЕС) с целью оживления после локдаунов и всяких других ограничений накачивают свои экономики деньгами. Это могут быть очень дешевые кредиты, различные дотации и субсидии, направленные на стимулирование бизнеса и производства.

Например, 11 марта Байден подписал законопроект о стимулировании финансовой помощи на сумму 190 млн долл. В своем проекте национального бюджета на 2022 финансовый год он планирует в четыре раза увеличить национальные бюджетные расходы.

Из баланса ФРС следует, что совокупные активы ФРС выросли с 4,2 трлн долл. в конце 2019 года до 7,4 трлн в 2020 году, денежная масса в США выросла на 25,4% за тот же период, что является рекордным показателем. США и Федеральная резервная система только в 2020 году выделили 6,6 трлн долл. на смягчение денежно-кредитной политики, и эти деньги теперь являются спусковым крючком для глобальной инфляции.

Темпы роста денежной массы еврозоны в 2020 году составили 11,7%, Японии — 9,1%, это также является историческим максимумом.

Такой стремительный приток денег обесценивает их, повышая цены. Часть экспертов убеждена, что наступает глобальный кризис. Кризисные явления очевидны — цены растут, доходы населения падают.

Как усугубила кризис политика Байдена

Ситуацию усугубила социальная политика Байдена. Байден раздал по 1400 долларов большинству американцев и предоставил еженедельные субсидии в размере 300 долларов миллионам безработных, которые появились в результате пандемии. Это привело к тому, что многие американцы продолжают бездельничать дома в ожидании льгот, что привело к нехватке рабочей силы на территории США, банкротству многих компаний, а экономика остается в порочном круге. Такая финансовая помощь от государства снижает готовность безработных к трудоустройству, что в свою очередь приводит к трудностям с набором работников и росту расходов на заработную плату.

Наибольшее влияние это оказывает на производственный сектор. Производственная активность в США весной выросла до самого высокого уровня за 37 лет, при этом число вакансий превышает полмиллиона. Особенно не хватает машинистов с ЧПУ, сварщиков, ремонтных рабочих и других технических работников.

В сфере услуг в США в апреле было создано 330 тыс. вакансий, и работодателям приходилось делать все возможное, чтобы нанять людей. Amazon, Wal-Mart, Costco, McDonald's и другие крупные компании повысили почасовую заработную плату. Компании, которые использовали чаевые в качестве основного источника дохода, начали привлекать сотрудников, выдавая бонусы. Все эти меры не привели к желаемым результатам.

Авиакомпания American Airlines объявила 21 июня, что отменит от 50 до 80 рейсов в день из-за нехватки персонала, к середине июля она отменила почти тысячу рейсов.

Заявление сенатора штата Айова Джони Эрнст весьма показательно:

"Правительство платит праздным людям больше денег, чем зарабатывают офисные работники, что равносильно плате людям за то, чтобы они не работали".

The Wall Street Journal и другие средства массовой информации также утверждают, что распределение пособий таким образом было "ужасной ошибкой". Предполагалось, что федеральные пособия по безработице будут выдаваться до 6 сентября, но теперь 25 штатов решили досрочно прекратить их выдавать, чтобы вернуть людей на рынок труда.

Рост инфляции: основные причины

Подводя итог, можно констатировать, что восстановление спроса, вызванное бюджетным стимулированием США, намного превышает восстановление предложения, а основная причина инфляции — приток в экономику ликвидности за счет злоупотребления печатным станком.

Вторая причина роста инфляции — нарушение производственных цепочек между предприятиями во время локдаунов, закрытия границ государств, регионов и городов. Например, предприятие покупает сырье или полуфабрикаты для своей продукции в другой стране. Из-за закрытия границ, усложнения процедур контроля поставки сырья были остановлены или в значительной степени замедлены. Это отразилось на прибыли и эффективности этого предприятия. К слову, убытки мировой экономики от пандемии превысили 3,5 трлн долл.

В настоящее время ограничения не такие строгие, но никто не знает, что будет завтра или через неделю, поэтому предприятия на всякий случай создают запасы сырья и полуфабрикатов, то есть скупают их в количестве большем, чем им требуется, создавая дополнительный ажиотаж и обеспечивая рост цен. Причем ситуация напоминает замкнутый круг — цены растут, поэтому надо покупать сейчас, чтобы через несколько дней не пришлось покупать дороже. Многие начинают заниматься спекуляцией — понимая, что цена будет выше, покупают сырье, чтобы перепродать через месяц.

Третий фактор роста цен — рост транспортных тарифов и различных издержек, связанных с доставкой и обслуживанием грузов. Степень глобализации современного мира очень высока, национальные экономики очень переплетены. Есть те, кто специализируется на производстве не конечной продукции, а отдельных узлов, частей, полуфабрикатов, продает их в другие страны. В других странах эти товары тоже необязательно доводят до степени конечного продукта, а повышают степень обработки и продают дальше. Например, ваш мобильный телефон на разных стадиях своего изготовления, прежде чем попасть к вам, скорее всего, успел побывать в трех-четырех странах. Сырье для его производства было добыто в Африке или Латинской Америке, микросхемы произведены, возможно, в США, свой окончательный вид он приобрел в Китае и в конце концов был доставлен в Россию.

Другими словами, рост производства означает взлет международной торговли. В результате растут расходы на морские перевозки. Перевозка контейнеров между Америкой и Азией через Тихий океан подорожала в три раза, а между Америкой и Европой через Атлантический океан цены выросли почти вдвое. Причем вполне возможно, что транспортные тарифы продолжат расти. Это, естественно, включается в стоимость товаров, повышая цены для потребителей.

Четвертый фактор — проблемы с перемещением рабочей силы. Из-за пандемии многие рабочие вынуждены были оставаться дома. Например, в том же Китае на заводах под Пекином и Шанхаем работают не коренные пекинцы и шанхайцы, а рабочие из южных провинций. Китай принимал жесткие меры по борьбе с пандемией, ограничив (а зачастую и запретив) передвижение населения между провинциями. В результате многие производства испытали недостаток рабочей силы и были вынуждены сократиться или даже остановиться.

В Европе из-за ограничений на поездки возникла серьезная нехватка рабочей силы в таких областях, как:

строительство;

инжиниринг;

программное обеспечение;

медицинское обслуживание.

Чистая миграция в Германию, крупнейшую экономику Европы, в 2020 году сократилась на треть.

Иммиграция является одним из наиболее важных источников рабочей силы в Сингапуре, иностранцы там составляют около 30% от общей численности населения, большинство из них приезжают из стран Южной Азии. С 23 апреля Сингапур запретил въезд в страну лицам, побывавшим в Индии. Со 2 мая ограничение было распространено на тех, кто посещал Бангладеш, Непал, Пакистан, Шри-Ланку и другие страны. В результате Сингапур столкнулся с тем, что, не хватает рабочих в сфере обслуживания, а в строительной отрасли многие строящиеся объекты не могут быть завершены в установленные сроки, подрядчикам приходится повышать заработную плату, чтобы привлечь рабочих, или передавать проекты на субподряд другим подрядчикам, что ведет к резкому росту затрат.

В других странах наблюдалась похожая ситуация. Например, на многих заводах Малайзии работают гастарбайтеры из Индонезии. Из-за ограничений в передвижении людей малайзийские предприятия испытали дефицит рабочих рук и снизили производство. Обе эти страны (Индонезия и Малайзия) являются крупными производителями пальмового масла. Поэтому если Вы употребляете продукцию, в состав которой входит этот ингредиент, то можете ожидать, что цена на этот товар вырастет.

Из-за влияния этих четырех факторов за последний год биржевые сырьевые товары подорожали следующим образом:

медь +93%,

алюминий +58%,

сталь +54%,

сахар +59%,

кукуруза +102%,

зерно +27%,

нефть Brent +96%,

природный газ +64%,

уголь +87%.

Все эти товары являются базовым сырьем для основных отраслей промышленности, поэтому рост цен на них отражается на производстве практически всех товаров.

Ситуацию усугубляет гигантский внешний долг. Общий долг федерального правительства США приближается к 30 трлн долл. Бюджетное управление конгресса США прогнозирует, что федеральное правительство увеличит свой дефицит еще на 12 трлн долл. в следующие 10 лет. Если существующая политика и законы останутся неизменными, федеральный долг США достигнет в этом году 102%. ВВП вырастет до рекордных 107% к 2031 году и почти удвоится к 2051 году, достигнув 202% ВВП. При этом по практике Международного валютного фонда, если отношение долга к ВВП превышает 80%, возникает скрытая опасность долгового кризиса. Для самих США проблема невелика, так как они сами печатают доллары и могут себе позволить проводить такую политику, какая будет им выгодна.

Но для других стран, особенно тех, которые держат казначейские облигации США, возможное обесценивание доллара означает серьезные потери.

Ситуация в США усложняется по причине торговой войны с Китаем. По оценкам экспертов, торговая война с Китаем снизила ВВП США на 0,5% (108 млрд долл.), рыночная капитализация американских компаний снизилась на 1,7 трлн долл. Более 3500 американских компаний потребовали от правительства компенсации за свои убытки.

Соединенные Штаты в течение последних нескольких лет призывали Индию, Вьетнам и другие страны попытаться заменить Китай на мировой экономической арене, то есть наладить производство и экспорт дешевых товаров в США. Но из-за эпидемии в промышленности Индии и Вьетнама начались сбои. Ситуация в Индии вообще вышла из-под контроля. Китай, наоборот, сумел быстро навести у себя порядок и сохранил статус ведущего производителя дешевого ширпотреба. Поэтому когда Трамп ввел повышенные таможенные пошлины для китайской продукции на американском рынке, китайцы, естественно, включили все дополнительные расходы в стоимость своих товаров, переложив их на американских потребителей.

В продолжение трений между США и Китаем американцы в последнее время стали в качестве одной из причин мировых проблем в сфере экономики и экологии указывать так называемый "китайский спрос". Подразумевая под этим, что Китай импортирует большое количество ресурсов, в Китае большое население, которое потребляет все, до чего может дотянуться, поэтому китайская экономика быстро развивается, ресурсы истощаются, окружающая среда загрязняется, а в конечном итоге растут цены на сырье.

Это правда, но лишь отчасти. Дело в том, что Китай, конечно, импортирует ресурсы, но он и экспортирует гигантский объем готовой продукции. Причем заказы на производство размещают те же США и Евросоюз. Производство в Китае выгоднее, чем у них, по причине налоговых льгот и до недавнего прошлого дешевой рабочей силы. Поэтому на самом деле сырье, попав в Китай, там не задерживается, а попадает в развитые западные страны, но уже в виде готовой продукции. Если бы западные страны снизили потребление, отказались бы от импорта из Китая, то тогда это была бы реальная забота об экологии и экономике.

Поэтому основная причина инфляции — все-таки чрезмерный выпуск ликвидности на Западе, в первую очередь в США.

Соединенные Штаты, пользуясь своим особым статусом, который им дает гегемония доллара в глобальных платежах, начали передавать свою инфляцию за пределы своей страны.

"Низкие процентные ставки и необеспеченные товарами деньги на рынке разогнали инфляцию в мире, в том числе повысили стоимость продуктов питания. Многие предприниматели, не желая терять выгоду, подняли внутренние цены вслед за мировыми. А импортируемая инфляция стала оборотной стороной наших успехов в наращивании экспортного потенциала АПК. Что подтолкнуло рост цен внутри страны, прежде всего, на социально значимые товары", — сказал премьер-министр Михаил Мишустин.

Другими словами, это означает, что цены на продукты питания и сельхозсырье за рубежом выросли, и нашим производителям стало выгоднее экспортировать свои товары, а не продавать их на внутреннем рынке. Если на экспорт вводятся ограничения, то наши предприниматели начинают поднимать цены, чтобы компенсировать упущенную прибыль, которую они могли бы получить, продавая иностранцам. Поэтому появляется такой интересный термин, как "импортируемая инфляция".

То есть из-за "долларового наводнения", приведшего к резкой девальвации национальных валют, сильно пострадали финансовые рынки других стран. Бразилия, например, уже "обесценилась" более чем на 50%. Турция из-за девальвации лиры сменила главу своего центробанка, но это все равно не помогает. Чтобы справиться с инфляционным воздействием доллара, Бразилия, Турция, Россия и другие страны вынуждены повышать ключевые ставки, чтобы избежать слишком быстрого оттока большого объема международного капитала, это приведет к большему влиянию на реальную экономику.

Ключевая ставка — это стоимость привлечения и размещения денег. Рост ключевой ставки приводит к удорожанию кредитов для банков. Они в свою очередь увеличивают ставку кредитования своим клиентам, то есть кредиты становятся дорогими для предприятия и населения, а это снижает экономическую активность.

Снижение ключевой ставки приводит к обратному процессу — удешевлению стоимости денег. Банки снижают проценты по кредитам, а население и предприятия активнее занимают деньги на свои нужды.

В прошлый раз подобная масштабная инфляция происходила в 1970-е годы. Тогда кризис продолжался почти десять лет до 1980 года, пока Соединенные Штаты резко не подняли ключевую ставку до 20%. Другими словами, как только инфляция вырастет, ее трудно будет остановить, и она станет кошмаром для центральных банков по всему миру.

Каковы перспективы

Подводя итог, можно обозначить следующие перспективы:

Во-первых, американцы разогревают свою экономику, вливая в нее свеженапечатанные доллары, а в результате этого другим странам придется сдерживать свой экономический рост, поднимая ключевые ставки, чтобы замедлить инфляцию.

Во-вторых, продолжение роста цен (особенно на продукты питания) может вызвать социальную напряженность в странах, которые не обладают развитым сельским хозяйством и зависят от импорта продуктов и сельхозпродукции. В зону риска попадают многие страны Ближнего Востока и Африки, которые экспортируют сырье и импортируют продукты питания. Поэтому можно ожидать возникновения региональных кризисов и конфликтов. Эти кризисы и конфликты могут и, скорее всего, будут использовать в своих целях глобальные геополитические игроки, поэтому карта влияния крупных стран в мире тоже будет претерпевать изменения. Это может привести и к крупным глобальным конфликтам.

В-третьих, одной из важнейших причин кризиса стала глобализация. Соответственно, многие страны будут стараться уменьшить кризисные явления путем снижения зависимости своей экономики от внешних факторов, то есть проводя деглобализацию, развивая сбалансированное и гармоничное народное хозяйство, отказавшись от узкой специализации.

Например, подобный курс сейчас проводит Китай: стимулирует развитие внутреннего рынка (чтобы поменьше использовать доллары), развивает промышленность и сельское хозяйство, стремясь снизить зависимость от импорта. Самое слабое место в экономике Китая — это отсутствие многих видов сырья, но он решает эту проблему путем скупки месторождений полезных ископаемых за рубежом. Это также позволяет избавиться от долларов.

Ключевой момент в стратегии Китая — ведение расчетов в юанях. Китайское руководство старается расширить использование юаней в мировой торговле, чтобы в долгосрочной перспективе заменить ими доллар. Китайцам это удается, но пока больше в региональных масштабах — в основном со своими азиатскими соседями.

Важный аспект китайской политики — борьба со спекулянтами и необоснованным завышением цен. Если уполномоченные органы обнаруживают, что кто-то делает чрезмерные товарные и сырьевые запасы с целью перепродажи, то такие предприятия ждут штрафы.

Ожидается, что индекс потребительских цен Китая за весь год останется на уровне около 1,5%, что в два раза ниже целевого показателя инфляции центрального банка в 3%.

Подводя итог, можно говорить о том, что на смену глобализации будет приходить регионализация мировой экономики и даже ее дезинтеграция.

Как сохранить сбережения

В завершение попробуем ответить на вопрос, который волнует многих: как бороться с инфляцией простому человеку? Как сохранить свои деньги?

Некоторые рекомендуют вложить деньги в золото, кто-то предлагает вкладывать в акции. На самом деле все зависит от суммы накоплений. Если сумма невелика, то лучше вложить деньги в себя и свой комфорт:

улучшение жилищных условий,

ремонт,

машину,

какие-то бытовые приборы.

Хорошее вложение — это образование. Свое или близких вам людей. Можно приобрести новую профессию, получить новые знания, которые помогут пережить кризис. Обретение и совершенствование навыков и развитие талантов — это то, что не обесценивается.

Если сумма достаточно велика, то лучше вложить ее во что-то ликвидное и стабильное. Некоторые люди будут рассматривать возможности покупки акций, участия в фондах. Можно рекомендовать им быть осмотрительными, потому что даже у профессионалов в этой области всегда есть шанс много раз выиграть, а потом все проиграть за один раз.

В заключение анекдот: Прилетели инопланетяне на Землю, облетели её, посмотрели, что и как, а потом решили пообщаться с землянами, спрашивают: — А почему у вас так много мусора и помоек? — Потому что нам денег не хватает на строительство мусороперерабатывающих заводов. — А почему у вас так много голодных и бездомных? — Потому что нам денег не хватает, чтобы их накормить и построить им дома. — А почему вы постоянно друг с другом воюете? — Потому что у нас денег не хватает, и мы пытаемся отнять их у других. — Вот мы летаем между галактиками, исследовали множество миров и планет, но ни разу не встречали такой редкий и, оказывается, очень нужный ресурс, как деньги. Не могли бы вы нам показать, где и как вы его добываете, мы постараемся найти его в космосе, привезти вам побольше этих денег, чтобы помочь наладить гармонию на вашей планете. — А мы за деньгами никуда не летаем, — отвечают земляне, — мы их сами печатаем. — Сами? — переспросили инопланетяне. — Да. После этого ответа землян вычеркнули из списка разумных существ.

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